Les infos du jour en France

Lemar tout proche de l’Atlético de Madrid.Thomas Lemar (22 ans), milieu offensif de l’AS Monaco et de l’équipe de France, est tout proche de rejoindre l’Atlético Madrid selon la Cadena SER. La radio espagnole révèle que les Madrilènes lui auraient déjà réservé le maillot floqué du n° 10. Mieux, selon l’Equipe, les deux clubs sont tombés d’accord pour le transfert du milieu international, actuellement en Russie avec les Bleus.

Griezmann ne donne aucune information sur son avenir. La Cadena SER a annoncé qu’Antoine Griezmann s’exprimera face à la presse depuis le camp de base des Bleus à 14h30. L’optimisme était de mise côté colchonero selon la radio espagnole. Canal Plus expliquait ainsi que la tendance serait favorable à l’Atlético Madrid. Ce qui était annoncé déjà il y a quelques semaines par le journal espagnol ABC, et démenti dans la foulée par l’entourage du joueur. Mais en conférence de presse de l’Equipe de France, l’attaquant international tricolore n’a pas voulu en dire plus sur son avenir « Je suis vraiment désolé. Je sais qu’il y a beaucoup d’attente, mais ce n’est pas aujourd’hui que je vais donner ma décision. »

En bref en France

Selon le Diaro Vasco, le Paris SG et l’AS Monaco seraient sur les traces d’Alvaro Odriozola, latéral droit de la Real Sociedad et de l’Espagne. L’international espagnol est suivi de près par le Real Madrid selon Marca, et son voisin madrilène l’Atlético de Madrid.

Le Portugais Miguel Cardoso insiste pour devenir le nouvel entraîneur du FC Nantes, à en croire les propos de Waldemar Kita dans les colonnes de L’Équipe. « Ça va se régler dans la semaine, peut-être même demain (mardi) », a lancé le patron des Canaris.

Libre de tout contrat après son passage à Tours, Haris Belkebla (24 ans) va poursuivre sa carrière en Ligue 2. Selon RMC, le milieu de terrain va signer un contrat de 3 ans avec Brest.

France Football dévoile que le nom de Fernando Torres, libre depuis son départ de l’Atletico, a été coché par la direction du LOSC.

La presse madrilène baisse les bras dans le dossier Neymar. Selon les dernières informations du quotidien As, le Real Madrid aurait acté le fait que Neymar restera bien au PSG pour la saison à venir, et ne cherchera donc pas à le recruter cet été.

D’après les informations de France Football, l’OM supervise avec attention Mahmoud Hassan (23 ans), le "Trezeguet égyptien". L’ailier de Kasimpasa se trouve actuellement avec l’Egypte et s’apprête à disputer la Coupe du Monde 2018.

Formé au FC Metz, le gardien de 22 ans Thomas Didillon quitte le club pour rejoindre la Belgique et le club d’Anderlecht.

C’est officiel en France !

Le milieu de terrain international marocain Mounir Obbadi (35 ans) abandonne son club actuel Raja Casablanca au Maroc et s’engage au Stade Lavallois.

Après une saison en prêt à Nantes, les Canaris décident de lever l’option d’achat du milieu de terrain Rere Khrin (28 ans).

El FC Nantes comunica el ejercicio de compra de Krhin https://t.co/uElsbgvdJu pic.twitter.com/fZv9Bbesw2 — Granada C.F. (@GranadaCdeF) 12 juin 2018

Alexandre Oukidja (29 ans) quitte Strasbourg et la Ligue 1 pour rejoindre Metz et la Ligue 2. Le gardien a résilié son contrat avec le Racing pour signer un bail de trois ans avec les Grenats.

Le #FCMetz tient une nouvelle recrue ! Le gardien @Oukidjaalex s'engage pour trois ans en Lorraine. En fin de contrat avec le @RCSA, le portier arrive libre sur les bords de la Moselle. Bienvenue ! pic.twitter.com/WsyHfRiq8F — FC Metz (@FCMetz) 12 juin 2018

Le gardien de l’US Boulogne Hillel Konaté (23 ans) rejoint Valenciennes.

L’attaquant Yanis Merdji (24 ans) quitte Bourg-en-Bresse qui descend en National et s’engage avec l’AJ Auxerre.

L’attaquant franco-américain Jordan Siebatcheu (22 ans), quitte Reims et signe au FC Rennes.

Les infos du jour à l’étranger

Coup de tonnerre à Madrid. Énorme surprise en Espagne ! Alors que le Real Madrid cherchait un nouvel entraîneur, le club de la capitale vient d’officialiser la nomination de Julen Lopetegui, le sélectionneur espagnol ! Une sacrée surprise puisque le nom du Basque n’avait pas du tout filtré dans les médias espagnols. Effectivement, les dernières pistes semblaient mener à Michel, à Mauricio Pochettino, à Antonio Conte ou même à Tite, le sélectionneur du Brésil. « Julen Lopetegui sera l’entraîneur du Real Madrid après le Mondial de Russie 2018. Le Real Madrid C.F. communique que Julen Lopetegui sera l’entraîneur de l’équipe première pour les trois prochaines saisons. Julen Lopetegui rejoindra le club après la participation de la sélection espagnole au Mondial, après deux ans à la tête de l’équipe nationale », précise le communiqué du champion d’Europe en titre. Vous pouvez en apprendre plus sur le futur entraîneur madrilène ici.

Le dégraissage du FC Barcelone. On sait que les Catalans étaient particulièrement intéressés par la pépite Griezmann. Mais suite à la conférence de presse de l’Equipe de France organisée ce mardi, l’international espagnol ne précise aucune information concernant son avenir et laisse dans le flou son potentiel futur club. Si Griezmann ne vient pas, Barcelone pourrait se tourner vers Christian Eriksen pour se renforcer cet été. Les Blaugranas seraient prêts à mettre jusqu’à 100 M€ sur le joueur de Tottenham. Après les gros transferts réalisés lors des derniers mercatos, le Barça devra quoi qu’il arrive dégraisser cet été s’il souhaite recruter. Et justement les Blaugrana ont déjà commencé à faire de la place dans leur effectif, puisqu’ils ont définitivement transféré Gerard Deulofeu à Watford pour 13 millions d’euros et 4 millions de bonus. Parmi les joueurs qui seraient poussés vers la sortie, Rafinha et Paco Alcacer sont ceux qui ont la plus grosse valeur marchande. On parle d’environ 35 M€ chacun. Le milieu André Gomes intéresserait plusieurs clubs, et le Barça souhaiterait son départ mais au moins pour un montant de 30 M€. Le club catalan étudierait également les offres pour Munir El Haddadi qui a réalisé une bonne saison du côté d’Alavès. Il pourrait partir pour 20 M€. Le FC Séville pourrait s’attacher les services du latéral droit Aleix Vidal, le Barça espère en tirer au moins 10 M€. Et puis Marlon, prêté à Nice cette saison, devrait lui aussi partir. West Ham serait très intéressé, le FC Barcelone aurait même reçu une offre de 20M€. Si le club espagnol arrive à vendre tous ces joueurs, il pourrait empocher au moins 150 M€.

L’Inter Milan vise haut pour son mercato. En Italie, l’Inter Milan est bien décidé à frapper fort cet été pour leur retour en Ligue des Champions. Selon nos informations, les Nerazzurri ont formulé une offre à hauteur de 47 M€ au Spartak Moscou pour Quincy Promes. Les dirigeants moscovites étudient la possibilité de se séparer de leur homme fort en attaque. Alors que le dossier du Bordelais Malcom marque le pas, c’est Radja Nainggolan qui pourrait atterrir à l’Inter. Le milieu de terrain belge aurait dit oui aux Milanais, et l’AS Roma serait d’accord pour s’en séparer. 35 M€ sont en jeu pour son transfert.

En bref à l’étranger

Info FM : selon nos informations, les Italiens sont tombés d’accord avec l’international slovaque, Stanislav Lobotka (23 ans), et ses représentants sur les bases d’un contrat de 4 ans avec un salaire évolutif au fil du bail.

D’après les informations de Skysports, Fulham souhaiterait recruter le défenseur d’Arsenal Calum Chambers, encore en contrat de 3 ans à Arsenal.

D’après les informations du Telegraph, Leeds United aimerait annoncer que Marcelo Bielsa est leur nouveau coach dans les prochaines 24 heures. L’Argentin est libre depuis son départ de Lille il y a six mois.

Karl Toko-Ekambi (25 ans) appartient désormais à Villarreal, qui a mis environ 20 M€ sur la table pour se l’offrir. As révèle en effet que les Espagnols ont inclus une clause libératoire record pour l’international camerounais, comprise entre 65 et 70 M€.

Après avoir prolongé Harry Kane, Tottenham veut faire de même avec Dele Alli (22 ans). L’Evening Standard annonce que les Spurs sont prêts à lui donner 100 000 livres par semaine soit environ 475 000 € par mois.

L’arrivée de Justin Kluivert (19 ans) à Rome ne fait plus de doutes. Le club italien a communiqué tard lundi soir sur l’arrivée à Rome vidéo à l’appui du grand espoir néerlandais de l’Ajax Amsterdam.

Selon As, le directeur sportif de l’Atlético Madrid Andrea Berta souhaiterait prêter 5 éléments cet été. André Moreira (21 ans, gardien), Emiliano Velazquez (24 ans, défenseur), Pierre Kunde (22 ans, milieu), Bernard Mensah (23 ans, milieu offensif) et Luciano Vietto (24 ans, attaquant) figurent ainsi sur la liste des prêts.

C’est officiel à l’étranger !

Le Real Madrid vient d’annoncer sur son compte Twitter que Julen Lopetegui allait devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid pour trois ans.

Comunicado oficial : Julen Lopetegui será el entrenador del #RealMadrid tras la celebración del Mundial de Rusia 2018.https://t.co/4bTZwbBTMv pic.twitter.com/DZz5i3ijUn — #CHAMP13NS (@realmadrid) 12 juin 2018

L’attaquant espagnol Gerard Moreno (26 ans) quitte l’Espanyol Barcelone et revient dans son club formateur, le Villareal, pour les 5 saisons à venir.

Josh Murphy (23 ans), joueur évoluant au poste d’attaquant à Norwich City, rejoint la Premier League en signant au Cardiff City FC jusqu’en 2022.

Freddie Ljungberg, auparavant adjoint à Wolfsbourg, est de retour à Arsenal pour entraîner l’équipe des moins de 23 ans des Gunners.

Le club allemand d’Hanovre vient d’annoncer le recrutement de l’ailier japonais de 27 ans Genki Haraguchi. Il évoluait auparavant au Hertha Berlin.

Le RB Leipzig vient d’annoncer la signature du défenseur uruguayen Marcelo Saracchi (20 ans), ancien joueur au club argentin River Plate. Il a signé un contrat de cinq ans jusqu’en juin 2023 avec la formation allemande.

Nächster Neuzugang für #RBLeipzig ! Der uruguayische Defensivakteur Marcelo #Saracchi wechselt vom argentinischen Rekordmeister @CARPoficial nach #Leipzig und erhält einen Fünfahresvertrag bis Juni 2023. Bienvenido a Leipzig, Marcelo ! https://t.co/qSce1Hxi1q pic.twitter.com/EkvTwJnbT0 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 12 juin 2018

Le FC Bâle vient d’annoncer la signature du gardien Jonas Omlin (24 ans) pour une durée de quatre ans.