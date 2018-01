Les infos du jour en France

Dubois aurait finalement choisi l’OL ! Alors que le flou régnait totalement dans le dossier Léo Dubois, en fin de contrat à Nantes, L’Equipe, confirme aujourd’hui que le latéral devrait bien rejoindre le club rhodanien en fin de saison.

Grenier dit non à Toulouse. Alors que, selon L’Equipe, l’OL a trouvé un accord avec Toulouse pour le transfert de Clément Grenier, ce dernier ne serait pas chaud à l’idée de rejoindre le club toulousain, selon les informations de RMC. le milieu de 27 ans privilégie d’autres options.

En bref en France

Info FM : Ce dimanche, des recruteurs de Crystal Palace ont observé Gaëtan Laborde face à l’OL. Selon nos informations, le club anglais est séduit par le profil du joueur et songe à faire une offre aux Girondins d’ici mercredi soir.

Selon Ouest-France, Enzo Crivelli (Angers) va rejoindre Caen sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

En marge de la présentation de Diafra Sakho au Stade Rennais, le président du club breton Olivier Létang a confirmé le départ probable de l’attaquant Firmin Mubele. « Je confirme des discussions engagées avec le club de Toulouse pour le départ de Firmin Mubele ».

C’est officiel !

Le Stade Rennais et West Ham ont trouvé un accord pour le transfert de Diafra Sakho. Après avoir passé sa visite médicale dimanche, le joueur a signé un contrat de 2 ans et demi avec les Rouge & Noir.

« Le FC Lorient est heureux d’annoncer aujourd’hui l’arrivée de Jonathan Delaplace (31 ans), le milieu de terrain du SM Caen, pour trois ans et demi soit jusqu’en juin 2021 », a écrit le club breton sur un communiqué officiel.

Le FC Nantes a officialisé le prêt du défenseur Anthony Walongwa à Grenoble jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 24 ans a disputé une rencontre en Ligue 1 avec les Canaris.

Le FC Nantes officialise le prêt d'Anthony Walongwa au @GF38_Officiel jusqu'au 30 juin 2018. Bonne fin de saison, @WalongwaAnthony pic.twitter.com/icwMjkrqEv — FC Nantes (@FCNantes) 29 janvier 2018

Wilfried Moimbé quitte Nantes pour la D2 anglaise, à Oldham Athletic

Wilfried Moimbé quitte le FC Nantes. L'ensemble du Club le remercie pour son professionnalisme et lui souhaite bonne chance sous ses nouvelles couleurs. https://t.co/iESvyrUhyN pic.twitter.com/kIirPqWnAm — FC Nantes (@FCNantes) 29 janvier 2018

Le gardien d’Angers Alexandre Letellier a été prêté jusqu’en fin de saison aux Young Boys (D1 suisse).

Alexandre Letellier est prêté aux @BSC_YB jusqu’à la fin de la saison. Nous lui souhaitons plein de bonnes choses pour cette belle et nouvelle expérience qu’il s’apprête à vivre ! pic.twitter.com/etLcLNtWdu — Angers SCO (@AngersSCO) 29 janvier 2018

Les infos du jour à l’étranger

Accord de principe entre Dortmund et Arsenal pour Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche d’Arsenal. D’après les informations de Kicker et de la BBC, les Gunners seraient tombés d’accord avec Dortmund pour le transfert du Gabonais pour un montant de 68 millions d’euros.

Batshuayi pour remplacer Aubameyang ? Selon Bild, c’est l’ancien joueur de l’OM Michy Batshuayi qui pourrait remplacer Pierre-Emerick Aubameyang à Dortmund, si le Gabonais s’engageait bien avec Arsenal dans les prochaines heures. Autre conséquence : Olivier Giroud pourrait lui débarquer à Chelsea. Kicker de son côté évoquait la piste menant à Anthony Modeste, parti en Chine l’été dernier.

Info FM : La piste Modeste très compliquée pour Dortmund. Annoncé ce matin par Kicker, la piste Modeste à Dortmund pour remplacer Aubameyang semble plus que difficile à boucler comme nous l’a confié un proche du joueur. « Anthony à Dortmund ? Ça me parait compliqué. En plus financièrement, je ne vois pas trop comment cela pourrait se faire entre l’indemnité demandée et la possibilité pour le Tianjin Quanjian de lui trouver un remplaçant. Encore si on était en début de mercato, la fenêtre de tir serait large. Mais là, ça me semble compliqué à moins de trois jours de la fin… Après dans le foot tout est possible quand tu as de l’argent. Après, s’il y a une faisabilité, Anthony ne serait pas contre un retour. Mais on en est très loin pour l’instant.

En bref à l’étranger

El Desmarque a publié des images de Roque Mesa (Swansea) qui est à Séville où il a passé sa visite médicale ce lundi. Il devrait signer son contrat dans la foulée.

Newcastle se cherche un nouveau buteur sur le mercato hivernal. Si la priorité se nomme Jorgensen, les Magpies explorent des alternatives sur le marché. Selon Skysports, Newcastle aurait formulé une demande de prêt de Daniel Sturridge auprès de Liverpool.

Gerard Deulofeu a décidément la cote sur ce mercato. Mundo Deportivo assure que Watford se serait positionné pour recruter le joueur du FC Barcelone.

Sky Sports assure que Abdul Rahman Baba (Chelsea) va être définitivement transféré à Schalke demain.

Récemment prolongé par Chelsea, Charly Musonda est arrivé à Glasgow en vue de son prêt au Celtic selon Skysports.

C’est officiel !

L’Athletic a publié un communiqué officiel pour expliquer qu’Aymeric Laporte levait sa clause libératoire. Le départ du défenseur tricolore vers Manchester City n’est donc plus qu’une question de minutes.

Laporte abona la cláusula de rescisión https://t.co/WIIcwSCqM9 #athletic — Athletic Club (@AthleticClub) 29 janvier 2018

Le latéral droit mexicain de 29 ans Miguel Layun est prêté avec option d’achat par Porto au Séville FC.

Principio de acuerdo con el @FCPorto para la cesión de Miguel Layún https://t.co/n6ipZUnL8r#SevillaFC pic.twitter.com/lF1dg4PGEN — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 29 janvier 2018

Ali Gabr quitte Zamalek pour WBA

A very warm welcome to our second Egypt international, Ali Gabr...#WBAhttps://t.co/EgZtmoKAyk — West Bromwich Albion (@WBA) 29 janvier 2018

Malaga vient d’officialiser l’arrivée d’Ideye Brown. L’ancien Sochalien est prêté jusqu’à la fin de la saison.

L’Argentin Leonardo Ulloa, 31 ans, est prêté par Leicester à Brighton jusqu’à la fin de la saison.