L’AC Milan s’active pour son mercato hivernal

En Italie, l’AC Milan est déjà très actif en coulisse pour faire venir des renforts cet hiver. En effet, la possibilité d’un échange avec Chelsea, entre Gonzalo Higuain et Alvaro Morata revient avec insistance. Les deux joueurs ne sont pas au mieux avec leur club respectif. Maurizio Sarri ferait de la venue du buteur argentin à Londres une priorité. Toujours en attaque, Luis Muriel (Séville FC) serait d’accord pour rejoindre le club lombard. Un prêt avec une obligation d’achat de 12M€ serait à l’étude.

Au milieu de terrain, l’AC Milan ne lâche pas Cesc Fabregas. Déjà courtisé par Monaco, le milieu de Chelsea intéresserait également les Rossoneri, qui voudraient le faire venir en janvier, le prix à payer serait d’environ 10M€. En revanche, les choses seront plus compliquées pour garder définitivement Tiémoué Bakayoko. Pour conserver le joueur prêté par Chelsea, il faudra payer l’option d’achat de 35M€, qui est jugée trop élevée par les dirigeants milanais.

Nice cherche déjà un successeur à Balotelli

L’OGC Nice se cherche déjà un remplaçant à Mario Balotelli, qui était absent de la reprise de l’entraînement. Le nom de Valère Germain circule parmi les Aiglons. Le joueur de l’OM ne serait pas contre un retour, lui qui n’est pas vraiment en réussite depuis son arrivée à Marseille. Ryad Boudebouz et Younes Belhanda seraient également envisagés pour renforcer l’attaque niçoise, mais ces deux pistes semblent trop coûteuses pour les finances azuréennes. Enfin, Faitout Maouassa et Mickael Cuisance seraient aussi suivis pour renforcer la défense et le milieu niçois. Le premier est actuellement prêté par Rennes à Nîmes et le second est en manque de temps de temps du côté du Borussia Mönchengladbach. Un prêt serait à l’étude pour le jeune milieu français.

L’OM cible Munir El Haddadi, Germain et Radonjic vers un départ

Du côté de l’OM, Munir El Haddadi serait l’une des pistes les plus chaudes pour renforcer l’attaque olympienne. Toutefois, Andoni Zubizarreta ne souhaiterait pas dépenser trop d’argent sur ce transfert, et envisage de l’enrôler dans le seul cas où le joueur viendra libre à la fin de la saison prochaine. Malheureusement, l’OM n’est pas seul sur le dossier : les deux Séville, le Celta Vigo et West Ham sont aussi sur les rangs. Du côté des départs, Nemanja Radonjic pourrait bien partir en prêt en direction du Stuttgart, six mois seulement après son arrivée dans le sud de la France. Une offre allemande serait en tout cas arrivée sur le bureau des dirigeants olympiens. Quant à Kóstas Mítroglou, il a été proposé du côté du Betis.