L’arrivée de Neymar fait des victimes de poids au PSG. Avec Neymar dans l’effectif, il y a forcément une place en moins dans le onze du PSG cette saison. Même si Lucas devrait partir, le choix devra être fait aussi entre Di Maria et Draxler. Qui va quitter Paris et remplir les caisses du club ? L’Argentin serait le plan B du FC Barcelone en cas d’échec d’une des deux pistes, Coutinho ou Dembélé. Surtout, Lionel Messi ferait le forcing auprès de ses dirigeants pour qu’ils le fassent venir. Draxler, lui, pourrait partir six mois seulement après son arrivée. Selon la presse anglaise, Arsenal serait intéressé par l’Allemand après l’échec de la piste Thomas Lemar. Son prix serait fixé à 35M€.

Selon La Provence, Moussa Dembelé ne serait pas contre débarquer à Marseille. Reste désormais au club phocéen de passer la seconde sur le dossier.

Selon Reviersport, Dortmund est toujours très intéressé par Maxwel Cornet. Le média allemand explique que l’attaquant de l’OL est bel et bien le choix numéro 1 du BVB en cas de départ d’Ousmane Dembélé.

Nicolas de Préville pour remplacer Diego Rolan à Bordeaux ? C’est possible, selon les informations du Sud-Ouest. L’attaquant du LOSC de 26 ans pourrait rejoindre les Girondins en cas de départ de l’avant-centre uruguayen. Ce dernier est courtisé par San Lorenzo, et serait proche de la signature selon la presse argentine.

Le FC Metz est sur le point de s’offrir un jeune espoir du football argentin. Le milieu offensif de 22 ans Brian Fernández (Racing Club), devrait rejoindre dans les prochaines heures le club lorrain selon Radio Continental.

Blaise Matuidi 3 ans à la Juventus !

Accord LOSC-Strasbourg pour le prêt de Martin Terrier

La Juventus n’a pas dit son dernier mot. Alors que l’arrivée de Blaise Matuidi est désormais officielle, la Vieille Dame cherche encore à se renforcer. Notamment en défense centrale, le départ de Bonucci ayant laissé un vide. Les pistes menant à Ezequiel Garay, de Valence, et Sokratis, de Dortmund, sont en effet à l’étude. Autre solution envisagée par la Juve : faire revenir de l’Atalanta, Léonardo Spinazzola, un jeune du centre de formation. Ce dernier est actuellement en prêt de deux ans à Bergame. Enfin, en attaque, le dossier Baldé Keita avancerait. Selon la presse italienne, le buteur de la Lazio Rome serait même parti au clash avec sa direction ces derniers jours.

La presse anglaise indique ce matin que Chelsea réclamerait 55 millions d’euros aux Colchoneros pour Diego Costa. Une décision qui semble-t-il ne va pas plaire à l’attaquant espagnol qui a indiqué hier qu’il ne porterait plus les couleurs des Blues.

Très intéressé par Jonny Evans, Manchester City a offert 20 M€ à WBA pour le recruter. Une offre rejetée par le club anglais comme l’explique Tony Pulis en conférence de presse. « Ils ont fait une offre, mais on a refusé. Nous ne voulons pas vendre Jonny (Evans) et nous n’avons pas besoin de le faire. »

Arrivé au FC Barcelone en 2014, le latéral brésilien Douglas (27 ans) n’a jamais réussi à s’imposer en Catalogne. Prêté à Gijon la saison dernière, le défenseur pourrait cette fois-ci rebondir du côté de Benfica. Selon A Bola, ce dernier aurait d’ailleurs fait de la capitale portugaise sa destination privilégiée.

Geoffrey Kondogbia (24 ans) devrait bientôt quitter l’Inter Milan pour filer à Valence. Selon Super Deporte, les représentants de l’ancien joueur de Lens sont attendus à Valence ce vendredi pour finaliser les détails du contrat.

L’Inter Milan a contacté Arsenal pour un prêt de Shkodran Mustafi. Une proposition refusée par les Gunners. Mais selon Skysports, le club lombard n’a pas dit son dernier mot et songerait à revenir avec une offre de transfert.

Alors qu’un accord entre l’AC Milan et le Spartak Moscou à hauteur de 18 M€ avait été annoncé hier par Sky Italia, Mbaye Niang a refroidi tout le monde. Selon la Gazzetta dello Sport, l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen, qui avait accepté la proposition russe au départ, aurait finalement fait machine arrière.

Manchester City prête Kayode à Girona

Kevin-Prince Boateng rejoint Francfort

Alex Lopez rejoint le Sporting Gijon

Davinson Sanchez rejoint Tottenham jusqu’en 2023

We are delighted to announce we have reached agreement with Ajax for the transfer of Davinson Sanchez subject to medical & work permit. pic.twitter.com/bCjP3ur3Ca

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2017