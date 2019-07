Les infos du jour en France

Un nouvel affrontement semble se dessiner entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. En effet, alors que les Blaugranas étaient sur la piste du latéral gauche d’Augsbourg, Philipp Max, Paris aurait également décidé de passer à l’attaque. L’Allemand de 25 ans possède un bon de sortie avec un prix compris entre 20 et 25 M€. À Monaco, un véritable chantier est en cours. Le club du Rocher qui n’a recruté que pour le moment le portier Benjamin Lecomte, veut encore frapper fort jusqu’au 2 septembre. L’ASM a donc proposé pas moins de 30 M€ à Porto concernant son milieu de terrain, Danilo. Mais les Portugais ont refusé l’offre des Monégasques en leur indiquant qu’il était intransférable dans un communiqué officiel. À moins d’insister, Monaco pourrait alors se tourner vers d’autres pistes comme William Carvalho du Bétis Séville, Borja Valero et João Mário de l’Inter Milan ou encore le champion du Monde Steven Nzonzi de l’AS Roma. En défense, les Monégasques se seraient renseignés auprès de l’entourage de Shkodran Mustafi (27 ans), en difficulté à Arsenal. Ils sont aussi venus aux nouvelles pour Cédric Soares de Southampton, Simon Kjær du FC Séville ou encore Dalbert de l’Inter Milan. Mais pour l’instant, le plus important pour le club du Rocher est de refaire le front de l’attaque. Après l’échec au dernier moment du dossier André Silva, l’ASM doit se tourner vers d’autres pistes. La plus sérieuse mènerait au Dominicain Mariano Díaz, indésirable au Real Madrid. Ancien avant-centre de l’OL, le joueur de 25 ans connait déjà bien la Ligue 1 et aurait déjà trouvé un accord avec Monaco. Giovanni Simeone de la Fiorentina, Ivan Perisic de l’Inter ainsi que Grégoire Defrel et Patrik Schick de la Roma sont également sur la short list monégasque. Par ailleurs, Enzo Millot, grand espoir du club monégasque, a signé son premier contrat professionnel. Le milieu de terrain de 17 ans s’est engagé jusqu’en 2022 avec son club formateur.

Les infos du jour à l’étranger

Après seulement une saison au FC Barcelone, Malcom est sur le point de quitter la Catalogne. En effet, le Brésilien est tout proche de s’engager avec le Zenit Saint-Pétersbourg. Le club russe aurait proposé 41 M€ aux Blaugranas pour leur ailier droit, alors que ces derniers en demanderait 45. Le Zenit semble prêt à faire cet effort financier, puisque le directeur sportif du club se trouve en Catalogne pour finaliser l’opération. La Juve s’apprête à voir partir Moise Kean en direction d’Everton. Les deux clubs auraient trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant italien, attendu à Liverpool pour passer sa visite médicale. Le jeune talent de 19 ans, révélé la saison dernière, touchera un salaire de 3 M€ par an. Le transfert de Nicolas Pépé à Arsenal devrait par ailleurs aboutir très prochainement. L’attaquant de Lille est en effet arrivé au centre d’entraînement des Gunners. De plus, Rafael Leão a atterri à Milan pour effectuer sa visite médicale avant de s’engager avec les Rossoneri.

Les officiels du jour

En France, le Paris Saint Germain officialise l’arrivée d’Idrissa Gana Gueye en provenance d’Everton. Le club de la capitale tient enfin son milieu défensif qui s’est engagé pour 4 saisons. Du côté d’Amiens, l’attaquant de Stuttgart Chadrac Akolo est prêté avec option d’achat. Quant à l’AJ Auxerre, le club annonce la venue du jeune milieu de terrain Aly Ndom (23 ans), qui évoluait au Stade de Reims. Enfin, après deux saisons passées dans le club italien de la Fiorentina, le Brésilien Vitor Hugo retourne à dans son pays natal. Le défenseur central de 28 ans s’engage au club de Palmeira pour cinq saisons.

Retrouvez toutes les informations mercato de la journée sur notre live transfert

