Les infos du jour en France

Le PSG se sépare de ses jeunes. Le Paris Saint-Germain est sur le point de vendre plusieurs de ses jeunes du centre de formation. Après le départ de prochain de Nsoki à Lille ou Lyon ainsi que celui de Timothy Weah vers Lille, on apprend qu’un troisième jeune de l’équipe parisienne est sur le point de partir. Il s’agit de l’attaquant de 19 ans Moussa Diaby, qui devrait rejoindre le Bayer Leverkusen dans les prochains jours pour signer un contrat de 5 ans. Son transfert s’effectuera contre la somme de 15 millions, un montant qui va compter pour le PSG dans le cadre du fair-play financier.

Brahimi trop cher pour l’OM. Libre de s’engager où il le souhaite, l’ancien Rennais serait dans le viseur du club phocéen. Cependant, alors qu’il bénéficie de plusieurs offres, dont celles du Fenerbahçe ou encore du Betis, l’attaquant de 29 ans ne semble pas prêt à faire un effort financier en baissant son salaire.

En bref en France

Malgré l’échec du transfert de Nabil Fekir à Liverpool l’été dernier, les Reds seraient toujours intéressés par le milieu lyonnais et penseraient à réactiver la piste du champion du monde. Mais les Reds ne souhaitent pas remettre les 60M d’euros qu’ils avaient mis sur la table l’été dernier.

Selon les informations de RMC Sport, Jordan Ferri (27 ans) devrait bien s’engager avec Montpellier. Le milieu de terrain qui appartient à l’Olympique Lyonnais pourrait parapher un bail d’au moins quatre ans avec le MHSC. L’OL serait disposé à laisser filer Ferri pour moins de deux millions d’euros.

Le FC Nantes devrait finaliser dans les prochaines heures l’arrivée de Dennis Appiah (27 ans) en provenance d’Anderlecht, annonce 20 Minutes. Le latéral droit devrait parapher un contrat de quatre ans avec les Canaris. L’indemnité de transfert oscillerait entre 500 000 et 800 000 euros.

Selon les informations de RMC, le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, a annoncé son départ à ses collaborateurs.

C’est officiel en France !

L’OL annonce Tatarusanu et Deyonge. L’OL annonce les arrivées de Ciprian Tatarusanu (33 ans) et Héritier Deyonge (17 ans). Le portier international roumain, en fin de contrat du côté du FC Nantes, s’est engagé jusqu’en juin 2022, tandis que le latéral belge débarque en provenance du PSV Eindhoven. Il s’engage sous forme de contrat aspirant.

Pierre-Gabriel à Mayence. Mayence vient de confirmer l’arrivée de Ronaël Pierre-Gabriel (21 ans). Le jeune défenseur débarque de l’AS Monaco et paraphe un contrat de 5 ans, jusqu’en juin 2024, avec l’écurie allemande.

TRANSFER-NEWS #Mainz05 verpflichtet Ronaël Pierre-Gabriel ! Der 21-jährige französische Außenverteidiger kommt von AS Monaco und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Herzlich willkommen in #Mainz und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag ! pic.twitter.com/o9CdPPNeXa — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 13 juin 2019

Manuel Cabit signe au FC Metz ! Manuel Cabit (26 ans) rejoint le FC Metz. Le latéral gauche de l’AC Ajaccio s’est engagé pour trois saisons.

C'est officiel, @ManuelCABIT est Grenat ! Le latéral gauche âgé de 26 ans arrive de @ACAjaccio et il s'est engagé pour 3 saisons ! Plus d'informations https://t.co/P7IKZj4I0d pic.twitter.com/FNLZz4wv0l — FC Metz (@FCMetz) 13 juin 2019

Les infos du jour à l’étranger

L’Atlético de Madrid chamboule tout. Les Colchoneros vivent une véritable fin de cycle avec les départs de plusieurs cadres comme Godin, Juanfran, Filipe Luis ainsi que les Français Lucas Hernandez et Antoine Griezmann. D’ailleurs ce dernier se dirige bien vers le FC Barcelone, comme l’a confirmé le directeur général du club, Miguel Angel Gil Marin. Au 1er juillet, sa clause passera de 200 à 120 millions d’euros.

Un autre départ pourrait également se profiler, celui du portier Jan Oblak, courtisé par Manchester United au cas où De Gea viendrait à partir vers le PSG. De plus, la révélation de la saison dernière, Rodri pourrait également quitter Madrid. Le milieu Espagnol intéresserait notamment Manchester City et Pep Guardiola, qui feraient un forcing pour l’enrôler. Sa clause libératoire est fixée à 70 millions d’euros.

Enfin, l’Atlético pourrait se débarrasser définitivement de Gelson Martins. L’attaquant portugais prêté à Monaco depuis janvier pourrait voir le club du Rocher payer 30 millions d’euros aux Madrilènes pour le recruter définitivement. Avec tous ces départs, l’Atlético va devoir recruter et cible notamment le jeune João Félix (20 ans, Benfica), Sergio Canales (28 ans, Betis), Ferran Torres (19 ans, Valence), Eljif Elmas (19 ans, Fenerbahce) ou même Adrien Rabiot libre de tout contrat. En défense, l’Atlético aimerait attirer le latéral du Barça, Nelson Semedo, alors qu’offensivement, le club de Diego Simeone devra régler le cas Alvaro Morata, prêté par Chelsea mais qui souhaite rester à Madrid.

Discussion entre Manchester United et la Juve pour Paul Pogba. Selon Sky Sport, Fabio Paratici, directeur sportif de la Juventus Turin, aurait rencontré hier les dirigeants de Manchester United à Londres concernant Paul Pogba. Cependant pour recruter leur numéro 6, les Bianconeri devront tout de même convaincre leurs homologues mancuniens, qui attendent près de 170 millions d’euros.

En bref à l’étranger

Info FM : selon nos informations, André-Frank Zambo Anguissa n’entrerait plus dans les plans de Fulham. Les Cottagers n’exigeront pas une somme colossale pour un élément acheté pourtant 30 millions d’euros l’an dernier. Il reste à savoir quelle sera la position du clan Zambo Anguissa, sachant que le joueur avait signé l’an dernier pour 5 ans (4 ans +1 an en option).

Selon Kicker, le club de Sheffield United, promu en Premier League, aurait formulé une offre à Franck Ribéry, libre de tout contrat.

Selon Bild, Laurent Koscielny ne serait plus désiré dans l’effectif d’Arsenal mais intéresserait cependant le Borussia Dortmund, dauphin du Bayern Munich. Le nom de Mario Mandzukic est aussi cité comme possible arrivant dans le club de la Ruhr.

Selon les informations du média japonais Hochi, les négociations entre le milieu de terrain offensif Takefusa Kubo et le FC Barcelone vont reprendre. Les Blaugranas pourraient alors remporter la mise sur le PSG pour le joueur de 18 ans.

Prêté à l’AC Milan, Tiémoué Bakayoko (24 ans) va rentrer à Chelsea mais pourrait ne pas y rester très longtemps. Selon les informations d’Estadio Deportivo, le directeur sportif du Séville FC Monchi s’intéresserait au profil de l’international tricolore pour un prêt avec option d’achat.

Toujours en quête d’un nouvel entraîneur depuis le départ de Gennaro Gattuso, l’AC Milan pourrait avoir trouvé chaussure à son pied.Sky Italia annonce que le coach de la Sampdoria, Marco Giampaolo, est attendu aujourd’hui dans la cité lombarde pour se mettre d’accord avec les Rossoneri.

C’est officiel à l’étranger !

Southampton vient d’annoncer être parvenu à un accord pour la signature du jeune ailier Moussa Djenepo, provenant du Standard de Liège. L’international malien de 20 ans a signé un contrat de quatre ans à St Mary’s.

#SaintsFC is delighted to announce it has reached an agreement to sign @MoussaDjenepo2 from @Standard_RSCL : https://t.co/mq3hrXb1GN — Southampton FC (@SouthamptonFC) 13 juin 2019

Slaven Bilic nouveau coach de WBA. Le club anglais de West Bromwich Albion vient d’annoncer la signature de l’entraîneur croate Slaven Bilic. Le vice-champion du monde 2018 a signé un contrat de deux ans.

Igor Lewczuk signe au Legia Varsovie. En fin de contrat avec les Girondins de Bordeaux, Igor Lewczuk s’est engagé avec le Legia Varsovie pour une durée d’un an avec une saison supplémentaire en option dans son ancien club.

Igor Lewczuk podpisał z Legią Warszawa roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Doświadczony obrońca był zawodnikiem stołecznego klubu w latach 2014-2016, kiedy zdobył dwa mistrzostwa i dwa Puchary Polski. #LegiaNews https://t.co/eWBOJKib2V pic.twitter.com/3YFjMfM27b — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) 12 juin 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10