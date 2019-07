Les infos du jour en France

Neymar met la pression sur le Barça. Attendu à Paris, Neymar pousse le FC Barcelone à accélérer les choses. Sport, annonce d’ailleurs que le Brésilien se fait de plus en plus pressant auprès du Barça. L’international brésilien aurait refusé tous les autres courtisans (Real Madrid notamment) et aurait expliqué au club catalan qu’il était prêt à faire une croix sur les 26 M€ de prime que le Barça devait lui verser avant son départ en France...

Nkunku et N’Soki toujours dans l’attente. Alors que le Paris Saint-Germain accueille ses nouveaux arrivants de l’été, certains départs tardent à être officialisés. C’est le cas des dossiers menant aux deux jeunes Christopher Nkunku (21 ans) et Stanley N’Soki (20 ans), toujours dans l’effectif parisien à l’heure actuelle comme le rapporte l’Équipe. Pour le premier, un accord aurait été trouvé avec Leipzig contre une somme d’environ 15 millions d’euros. Mais le milieu de terrain s’octroie un temps de réflexion, dans l’espoir de voir d’autres clubs se manifester, comme Arsenal. De son côté, le défenseur polyvalent attend un signe de ses prétendants, à savoir l’OM, Lille ou encore la Lazio de Rome. Le PSG espère le vendre pour près de 10 millions d’euros.

Visite médicale pour Tielemans. Le milieu Youri Tielemans (22 ans) a passé sa visite médicale avec Leicester City, explique Sky Sports. Les Foxes sont proches d’un accord avec l’AS Monaco, où l’on évoque un montant d’environ 45 M€. Le transfert devrait être officialisé dans les prochaines heures.

En bref en France

Info FM : considéré comme l’un des espoirs du club phocéen, Isaac Lihadji (17 ans) est l’un des rares jeunes joueurs marseillais à ne pas avoir reçu de proposition d’un premier contrat pro. Malgré l’intérêt que porte André Villas-Boas comme nous l’a confié une source interne du club, la stratégie marseillaise reste confuse. Par ailleurs, des grands clubs européens sont à l’affût et prêts à récupérer le jeune ailier à moindre coût.

Info FM : l’attaquant international marocain Yacine Bammou est arrivé hier soir en Turquie et passe actuellement sa visite médicale du côté d’Alanyaspor. Il s’agit d’un prêt de 1,3 M€ avec option d’achat pour le joueur de 27 ans du Stade Malherbe de Caen.

Le Stade Rennais pourrait rapidement boucler le dossier Flavien Tait. Après trois saisons à Angers, l’ailier de 26 ans pourrait être officialisé demain d’après l’Equipe. Alors qu’une première offre aux alentours de 8 M€ aurait été refusée, le transfert serait estimé à environ 10 M€.

C’est officiel en France !

Fabien Ourega et Christophe Diedhiou signent au FC Sochaux. Le milieu offensif de 26 ans qui évoluait au Paris FC et le défenseur de 31 ans qui évoluait en Belgique à Mouscron, se sont engagés pour deux saisons avec les Lionceaux.

@OuregaF est la première recrue des Jaune et Bleu version 2019/2020 ! Le milieu offensif excentré de 26 ans, qui évoluait la saison dernière au @ParisFC, s’est s’engagé pour deux saisons avec le FCSM. #mercatohttps://t.co/nuy8KdgG7S — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 8 juillet 2019

Christophe Diedhiou rejoint lui aussi le FCSM !

Le défenseur central de 31 ans, International sénégalais qui évoluait la saison dernière au @ExcelMouscron, s’est s’engagé pour deux saisons avec le FCSM. #mercatohttps://t.co/ixDkmXHRkJ — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 8 juillet 2019

Ibrahima Diallo définitivement à Brest. Prêté par l’AS Monaco la saison passée, le milieu international U20 est finalement transféré au Stade Brestois jusqu’en juin 2023.

#MERCATO Ibrahima Diallo, Ty-Zefs pour 4 ans !

Le @SB29 vient de réaliser un joli coup en bouclant le transfert définitif d’Ibrahima Diallo (20 ans) pour les 4 prochaines saisons !

Welcome back Ibra ! ➡ https://t.co/xRYbIa9Zbz pic.twitter.com/QmZMRKFIcx — Stade Brestois 29 (@SB29) 8 juillet 2019

Julien Laporte s’engage à Lorient. Le FC Lorient annonce l’arrivée du défenseur central de 25 ans en provenance de Clermont. Il a paraphé un contrat de 4 ans avec les Merlus, jusqu’en juin 2023.

Pape Sané quitte Caen. Arrivé à l’été 2016, l’attaquant sénégalais de 27 ans quitte le Stade Malherbe de Caen. Les deux parties se séparent d’un commun accord.

Le @SMCaen et Pape Sané se séparent d'un commun accord. https://t.co/4tIoUX1Trb pic.twitter.com/OqpOcaj3QY — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 8 juillet 2019

Les infos du jour à l’étranger

Le mercato agité de l’Atlético de Madrid. Premièrement, le dossier Antoine Griezmann a en effet pris une tournure tout à fait surprenante ce week-end. L’attaquant de 28 ans qui veut à tout prix rejoindre le FC Barcelone, a séché la reprise de l’entraînement et devrait être mis à l’amende par les Colchoneros. Son transfert au FC Barcelone n’est pas remis en cause par l’Atlético mais c’est le comportement et la manière de faire des Catalans qui ont irrité les dirigeants madrilènes. Pour que son transfert soit concrétisé, Griezmann devrait payer sa clause libératoire pour rejoindre la Catalogne. Néanmoins, les Colchoneros veulent négocier et espèrent inclure le défenseur Blaugrana Nélson Semedo dans la transaction.

Pour remplacer Griezmann, les Espagnols pensent au milieu du Real Madrid, James Rodriguez. Le Colombien de 27 ans qui devait se diriger vers Naples, aurait finalement changé d’avis et préférerait la formation coachée par Diego Simeone. Le coach argentin serait également séduit par le milieu central du Betis Séville, Giovani Lo Celso. L’Atlético de Madrid devrait également bientôt faire une offre à Francfort concernant l’attaquant de 25 ans, Ante Rebic. On parle de 40 M€.

Enfin, pour renforcer sa défense, les dirigeants des Colchoneros pensent au joueur de Southampton, Ryan Bertrand (30 ans) mais aussi à Dani Alves (36 ans), libre de tout contrat après son départ du PSG. Hector Bellerin (24 ans) évoluant à Arsenal, est aussi sur la short-list de l’Atlético. Les Madrilènes songent à inclure l’ailier Vitolo (29 ans) dans la transaction avec les Gunners si celle-ci a lieu. Dans le sens des départs, outre Antoine Griezmann, l’attaquant Diego Costa (30 ans) fait l’objet d’un intérêt d’Everton. En effet, le propriétaire des Toffees aurait ordonné aux dirigeants d’étudier la possibilité de le recruter.

La mise au point de Raiola dans le dossier de Ligt. Si la Juve et Matthijs de Ligt sont d’accord sur tous les aspects contractuels de l’opération, le roc défensif batave est toujours à Amsterdam. Une situation que déplore fermement l’agent du joueur, Mino Raiola dans les colonnes du Telegraaf. « Oui, c’est vrai que De Ligt a un accord avec la Juventus et on espère que son club sera bientôt d’accord avec elle. Des accords ont été conclus avec Matthijs et l’Ajax est responsable de la manière dont le club va gérer cela. » Selon le média néerlandais, c’est le montant du transfert qui pose problème à l’Ajax. La Juve veut mettre 50 M€ alors que le club d’Amsterdam en veut 70 M€...

En bref à l’étranger

Selon les informations de RMC Sport, Marcos Silva, le coach d’Everton, a fait du Brésilien Malcom (22 ans) sa priorité. Les Toffees vont envoyer une offre de 35 millions d’euros aux Blaugranas. Arsenal est également dans la course, mais discute seulement avec son entourage pour le moment.

Pau Lopez (24 ans) a atterri à Rome. Le portier espagnol, en provenance du Betis Séville, devrait s’engager avec les Giallorossi dans les toutes prochaines heures.

C’est officiel à l’étranger !

Stephan El Shaarawy signe au Shanghai Shenhua. Après trois saisons passées sous le maillot de l’AS Roma, Stephan El Shaarawy (26 ans) rejoint le Shanghai Shenhua, actuel quatorzième de la Chinese Super League. Ni le montant du transfert, ni la durée du contrat n’ont été révélés.

Shenhua announces that El Shaarawy will arrive in Shanghai today and join the team. Welcome to Shenhua @OfficialEl92 pic.twitter.com/UirnG23NSg — Shanghai Shenhua FC (@shanghaishenhua) 8 juillet 2019

Marko Arnautovic arrive à Shanghaï. L’avant-centre de 30 ans quitte West Ham pour rejoindre le Shanghaï SIPG en Chine.

Marko Arnautovic departs.https://t.co/uX2IhifBBD — West Ham United (@WestHamUtd) 8 juillet 2019

Ander Iturraspe rejoint l’Espanyol. Libre de tout contrat, le milieu défensif de 30 ans a quitté l’Athletic Bilbao et a rejoint l’Espanyol Barcelone. Il a signé un an (+ une année en option).

Notthingham accueille 2 joueurs de Benfica. Nottingham Forest annonce l’arrivée du milieu de terrain Alfa Semedo (21 ans) et le latéral gauche Yuri Ribeiro (22 ans).

Forest complete double signing#NFFC are delighted to announce the signings of Alfa Semedo and Yuri Ribeiro from @SLBenfica. pic.twitter.com/2yPlxApnYl — Nottingham Forest FC (@NFFC) 8 juillet 2019

Erik Pieters s’engage à Burnley. Le latéral de 30 ans de Stoke City signe un contrat de deux ans avec les Clarets.

We are delighted to formally confirm the signing of Erik Pieters on an initial two-year deal from @stokecity

Welcome to the club Erik. pic.twitter.com/3i2SuxdSvZ — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 8 juillet 2019

Laurentiu Branescu prêté au Kilmarnock FC. Le club écossais annonce l’arrivée du portier roumain de 25 ans, prêté par la Juventus Turin.

Say hello to Angelo Alessio's first signing Laurentiu Branescu (@LaryBranescu) The goalkeeper joins Killie on loan from @juventusfcen https://t.co/G2lKBLeoIk #Killie150 pic.twitter.com/rMzkbi720L — Kilmarnock FC (@KilmarnockFC) 8 juillet 2019

Jack Stacey à Bournemouth. Les Cherries ont annoncé l’arrivée du défenseur de 23 ans en provenance de Luton Town.

It's official - Jack Stacey is an #afcb player ! He's completed a move from Luton Town for an undisclosed fee Now go show our new signing some LOVE ! @jackstacey_ https://t.co/bmmoUYXkOi — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 8 juillet 2019

Vincent Laurini arrive à Parme. Le latéral droit de 30 ans à la Fiorentina depuis 2017, vient de s’engager avec le Parme Calcio 1913.

Bologne opte pour Musa Juwara. Le jeune milieu de 17 ans du Chievo Vérone rejoint le Bologne FC. Il évoluera dans un premier temps avec l’équipe réserve.

| Ufficiale : Musa Juwara è un nuovo giocatore rossoblù ! Benvenuto #WeAreOne pic.twitter.com/w2H2s9KrXe — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 8 juillet 2019

Damir Ceter prêté au Chievo. L’attaquant colombien de 21 ans est prêté au Chievo Vérone par Cagliari jusqu’à la fin de la saison.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10