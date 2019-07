Les infos du jour en France

L’OM avance doucement mais sûrement. Les dirigeants marseillais ont dans leur viseur l’attaquant de Boca Junios, Dario Benedetto (29 ans). L’Argentin pourrait devenir le premier renfort phocéen contre une indemnité d’environ 15 millions d’euros. Dans l’entrejeu, l’OM voudrait retenter sa chance pour Valentin Rongier (24 ans). Cependant, le transfert du milieu de terrain nantais est trop coûteux pour le club phocéen (15M€), qui pense alors au Montpelliérain Paul Lasne (30 ans) évalué à 4M€. Et finalement, c’est en interne que Marseille pourrait frapper fort. Isaac Lihadji (17 ans) pourrait se voir proposer un contrat professionnel par son club formateur. Le jeune ailier droit est également courtisé par plusieurs clubs européens, d’où l’intérêt pour l’Olympique de Marseille d’agir rapidement. Côté départ à Marseille, on a fixé ses exigences pour son milieu de terrain brésilien Luiz Gustavo (31 ans). Il avait fait l’objet d’une offensive de la part de Fenerbahçe, mais les Ciel-et-Blanc en demandent au moins 9 M€ pour le lâcher. Un montant trop onéreux pour le club turc certainement.

En bref en France

Info FM : Le milieu offensif parisien Emmanuel Attah (18 ans), s’interroge sur la suite de sa carrière. Avec la suppression de l’équipe réserve du PSG, le joueur pourrait quitter son club formateur pour signer un premier contrat professionnel. Les clubs de Troyes, Nancy, le Havre ainsi que le LOSC sont notamment sur le coup.

Le défenseur central Abdou Diallo (23 ans) devrait quitter le Borussia Dortmund et rejoindre le Paris SG. Il devrait parapher un contrat de cinq ans pour un transfert estimé à 32M€.

RMC Sport assure que Benjamin Lecomte (28 ans) passe sa visite médicale à Monaco. L’ASM et Montpellier sont tombés d’accord pour un transfert à 13 M€ concernant le portier tricolore, qui devrait s’engager avec le club monégasque durant 5 ans.

Prêté du côté de l’AS Roma en 2017 avant d’être vendu à Rennes, le milieu de terrain Clément Grenier (28 ans) pourrait faire son retour à l’Olympique Lyonnais selon les informations du Progrès.

Le LOSC fait passer la visite médicale à Manuel Luis Cafumana (20 ans), surnommé « Show », selon les informations de La Voix du Nord. Le milieu défensif angolais devrait coûter 2 M€ et signer un contrat de 5 ans avec les Dogues.

Selon Var Matin, l’attaquant de Toulon Alexis Goncalves (22 ans), intéresse Saint-Étienne.

Les infos du jour à l’étranger

Dossiers en attente à Tottenham. Côté arrivées, le jeune défenseur de Saint Étienne, William Saliba (18 ans), doit faire un choix entre les Spurs et Arsenal. Pour renforcer l’entrejeu, Tottenham s’intéresse également à Dani Ceballos (22 ans), en provenance du Real Madrid, ainsi qu’à Nicolò Zaniolo (20 ans) de l’AS Roma. Pour s’adjuger les services de l’Italien, le club anglais est prêt à offrir 25M€ ainsi que son défenseur Toby Alderweireld (30 ans), dans la transaction. De plus, libre de tout contrat, le défenseur brésilien Dani Alves (34 ans) intéresse beaucoup en Angleterre, et Tottenham est évidemment sur le coup. Côté départ, Christian Eriksen (27 ans) attend toujours des offres pour partir. Un temps intéressé par le milieu, le Real Madrid est désormais refroidi. Enfin, Kieran Trippier (28 ans) serait quant à lui dans le viseur du Bayern Munich.

En bref à l’étranger

Selon les informations du Sun, Manchester United attendrait Harry Maguire (26 ans), en provenance de Leicester, pour son examen médical. Les Red Devils auraient fait une offre de 67 M€ avec un supplément d’environ 23 M€ pour le défenseur central.

Selon Sky Sports, West Ham a pour cible l’avant-centre Gonzalo Higuain (31 ans), évoluant actuellement à la Juventus.

L’ailier gauche Matias Vargas (22 ans) passe sa visite médicale avec l’Espanyol Barcelone.

Selon le Daily Express, Arsenal a demandé un prêt avec option d’achat au FC Barcelone pour l’attaquant brésilien Malcom (22 ans). Aux dernières nouvelles, les Catalans préféraient un transfert.

Le Diario de Sevilla annonce que le Betis Séville est en pole position pour accueillir le portier ukrainien Andrii Lunin (20 ans) en prêt, en provenance du Real Madrid.

C’est officiel à l’étranger !

Enzo Zidane s’engage à Aves. Libre de tout contrat, le milieu offensif de 24 ans évoluera au CD Aves, où il s’y est engagé pour deux ans.

Óliver Torres signe au Séville FC. Le milieu de terrain de 24 ans s’est engagé avec les Sevillistas pour un montant estimé à 12 M€. L’ancien meneur de jeu du FC Porto a paraphé un contrat de 5 ans avec les Andalous.

Joselu file au Deportivo Alavés. Alavés annonce la signature Joselu (29 ans). L’attaquant, qui évoluait à Newcastle, s’est engagé pour trois saisons.

Roberto Soldado fait son retour en Espagne. L’ancien du Real Madrid et de Valence débarque libre de tout contrat dans le club de Grenade. L’attaquant de 34 ans s’est entendu sur un contrat d’un an plus une année supplémentaire en option.

Yuma Suzuki s’engage à Saint-Trond. L’attaquant japonais de 23 ans qui évoluait au Kashima Antlers, signe avec le club belge de Saint-Trond.

