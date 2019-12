Les infos du jour en France

L’Atlético de Madrid rêve d’accueillir Edinson Cavani. Mais l’affaire semble mal engagée puisque le PSG réclame une offre supérieure à 10 M€ pour le laisser filer comme l’indique l’Equipe. Une solution qui ne fait pas rêver les Colchoneros qui espéraient pouvoir récupérer El Matador libre cet hiver.

Mis au placard au Real Madrid, Mariano Diaz est sur le marché. L’Olympique Lyonnais pourrait se pencher sur ce dossier. Le Progrès insinue, photo à l’appui, que l’Olympique Lyonnais pourrait tenter sa chance pour le Madrilène dans les prochains jours.

Pour compenser l’absence de Youssouf Koné, blessé à une cheville, l’OL songe au latéral du Stade de Reims, Hassane Kamara (23 ans). Selon nos informations, les dirigeants lyonnais ont entamé des discussions avec le représentant du joueur.

Moussa Dembélé serait dans le viseur de Chelsea. Si Olivier Giroud et Michy Batshuayi venaient à partir cet hiver, les Blues feraient le nécessaire pour accueillir l’attaquant français. L’opération semble compliquée, tant l’OL ne veut pas se séparer de son buteur cet hiver.

Les infos du jour à l’étranger

Le FC Barcelone a accepté de laisser filer en prêt sans option d’achat pour les six prochains mois, Jean-Clair Todibo, afin de lui permettre de gagner du temps de jeu. Et les courtisans ne manquent pas. Selon nos informations, le Bayer Leverkusen, le Hertha Berlin, Schalke 04, Monaco, Southampton, Watford et l’AC Milan sont sur les rangs.

Mundo Deportivo et Sport annoncent que le Barça a formulé une première offre au Dinamo Zagreb pour s’offrir Dani Olmo, qui viendrait la saison prochaine. Si aucun chiffre n’est révélé, ils parlent tous les deux de négociations qui seront probablement un peu longues.

On passe a notre focus du jour sur l’Inter de Milan. En attaque, le nom d’Olivier Giroud circule. L’attaquant français de Chelsea est en manque de temps de jeu avec les Blues et un départ semble plus que probable. Concernant Dries Mertens, une arrivée dans les rangs milanais semble de moins en moins probable. En fin de contrat avec Naples en juin prochain, l’attaquant belge de 32 ans pourrait finalement prolonger avec le club du Vésuve. James Rodriguez serait également suivi par le club milanais.

Au milieu de terrain, les noms d’Arturo Vidal et Julian Weigl circulent avec insistance. Mais le FC Barcelone n’est pas satisfait des offres transmises par l’Inter pour le Chilien alors que le milieu de terrain allemand serait proche de s’engager avec Benfica. L’Inter est très intéressé par un autre milieu de terrain du Barca, Ivan Rakitic. Pour le recruter, les Lombards devront dégraisser et débourser pas moins de 35 millions d’euros pour se l’offrir. En défense, Layvin Kurzawa est courtisé pour venir concurrencer Asamoah en tant que piston gauche. Le défenseur parisien sera libre en juin prochain.

Dans le sens des départs, le cas de Gabigol devrait être réglé durant ce mercato. Prêté et auteur d’une grande saison avec Flamengo, l’attaquant brésilien devrait continuer avec le club de Rio. Les deux clubs négocient et l’Inter serait prêt à accepter une offre de 16 millions d’euros. Enfin, Lautaro Martinez est courtisé par de nombreuses écuries dont le FC Barcelone. Un départ cet hiver semble cependant très peu probable.

L’arrivée de Mikel Arteta n’y changera rien : Pierre-Emerick Aubameyang veut quitter Arsenal à l’issue de la saison. Et le Gabonais l’a fait savoir à sa direction comme le rapporte The Times. La raison est simple : il désire retrouver la Ligue des Champions, compétition qu’il n’a plus disputée depuis plus de deux ans maintenant.

Dans le sens des arrivées, le recrutement d’un défenseur central apparaît comme une priorité. Cela tombe bien, selon le Daily Mail, la direction des Gunners lâchera la somme suffisante afin de recruter le défenseur français du RB Leipzig Dayot Upamecano, comme elle l’a promis à Mikel Arteta.

Les officiels du jour

Miguel Angel Russo est de retour sur le banc de Boca. Il était libre depuis son départ du club paraguayen du Cerro Porteño en octobre. Vincent Pajot quitte temporairement Angers pour rejoindre le FC Metz, dans le cadre d’un prêt de six mois avec une option d’achat dont le montant n’a pas été communiqué.