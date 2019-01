Le mercato hivernal est lancé ! C’est parti en France, où le marché des transferts a officiellement ouvert ses portes et fermera le 31 janvier prochain à minuit ! De même chez nos voisins belges et allemands, ainsi qu’au Portugal. En Espagne, il faudra attendre demain, alors qu’en Italie le mercato ouvrira jeudi.

Les infos du jour en France

Le PSG anime toujours le marché. Alors qu’ils sont à la recherche d’un ou deux milieu(x) pour le mercato hivernal - Julian Weigl (Dortmund), Idrissa Gueye (Everton) et Adboulaye Doucouré (Watford) étant les trois principales pistes - les Parisiens auraient à nouveau mis Toby Alderweireld sur leur shopping list. Ainsi, le Telegraph explique qu’une clause dans le nouveau contrat du joueur stipule qu’il peut partir pour un montant de 27,6 millions d’euros lors du mercato estival. Le PSG pourrait même faire baisser ce prix en incluant un joueur dans l’opération. Le nom de Thomas Meunier a été cité par le média anglais. Adrien Rabiot lui, ne voudrait pas rejoindre Tottenham, visant un club plus huppé.

Du côté de Lyon, Maxwel Cornet a toujours une belle cote sur le marché, avec Wolfsbourg, Séville et plusieurs clubs anglais qui seraient sur le coup. La direction rhodanienne demanderait 20 millions d’euros pour l’attaquant ivoirien.

En bref en France

Info FM : deux clubs de Ligue 2 se sont positionnés sur Christopher Rocchia, le latéral gauche de 20 ans de l’Olympique de Marseille. Tous deux sont prêts à l’accueillir pendant six mois sous forme de prêt. Reste à savoir quels seront les plans de l’OM.

Info FM : selon nos informations, le joueur de Tottenham Georges-Kevin Nkoudou souhaiterait être prêté pour obtenir du temps de jeu, avec l’accord des Spurs. L’ancien de l’OM serait déjà en contact avec des clubs allemands, italiens, espagnols et même français. Il n’a pas encore fait son choix.

Les infos du jour à l’étranger

L’Inter veut frapper fort. Avec son nouveau directeur sportif Beppe Marotta, le club lombard compte bien renforcer son effectif de façon considérable. Les nom parus dans la presse transalpine ont de quoi faire rêver : Diego Godin (Atlético de Madrid), Toni Kroos (Internazionale) ou encore Tanguy Ndombélé (OL). Et ce n’est pas tout, puisque les Milanais veulent aussi bâtir pour l’avenir. Ils ont donc ciblé les deux pépites italiennes Sandro Tonali (Brescia) et Nicolo Barella (Cagliari), ainsi que le Bordelais Aurélien Tchouameni. Lincoln et Reinier, deux pépites brésiliennes, pourraient elles aussi vientôt arriver en Italie. Les Lombards espèrent aussi lever l’option d’achat de Baldé Keita, qui s’élève à 40 millions d’euros, pendant qu’ils vont devoir gérer deux dossiers chauds : la prolongation de Mauro Icardi et la crise Nainggolan.

Koulibaly, c’est 120M€ ! Naples a fixé le prix du défenseur sénégalais de 27 ans Kalidou Koulibaly à 120 millions d’euros, alors que des formations comme Manchester United seraient intéressées.

En bref à l’étranger

Marcus Rashford voudrait désormais rester à Manchester United selon la presse anglaise. Il ne répondra donc pas favorablement aux avances du Real Madrid, déjà venu aux nouvelles ces derniers mois.

C’est officiel en France

Dijon, 18e du championnat de France, a annoncé le licenciement de son entraîneur Olivier Dall’Oglio.

Papy Djilobodji arrive à Guingamp libre de tout contrat après sa rupture avec Sunderland.

OFFICIEL – Papy Djilobodji est Guingampais @Ligue1Conforama

OFFICIEL – Papy Djilobodji est Guingampais

Après avoir passé avec succès sa visite médicale, le défenseur central sénégalais est désormais officiellement guingampais.

C’est officiel à l’étranger

Samir Nasri s’est engagé avec West ham après la fin de sa suspension pour dopage.

Luis Muriel quitte Séville et est prêté à la Fiorentina avec option d’achat.