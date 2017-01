Les infos du jour en France

L’OL y voit plus clair. Face aux médias, Bruno Genesio a fait le point sur le mercato de l’OL, confirmant au passage la piste Jonathan Cafu : « Cafu ? On en parle... (...) On a 5 joueurs ciblés, qui seraient un vrai plus, un vrai renfort pour l’équipe. (...) J’ai plutôt envie d’avoir un joueur capable de jouer sur le côté ». En revanche, la piste Carlos Vela s’éloigne. Son agent a confié : « Il n’y a rien. Il est tranquille, il joue à un très haut niveau (à la Real Sociedad, ndlr). » Mais surtout, Sky Sports annonce ce soir que Filip Djordjevic serait tombé d’accord avec l’OL sur les bases d’un contrat de 3 ans. Reste à s’entendre avec la Lazio qui demande 8 M€. Par ailleurs, l’entraîneur des Gones a confirmé espérer 2 ou 3 départs, notamment au milieu de terrain. Clément Grenier fait partie des candidats. Concernant Rachid Ghezzal, selon nos informations, aucune négociation avancée n’est à déclarer pour le moment. Il se murmure que l’AC Milan s’intéresse à lui.

Ça se complique pour l’OM ! Malgré ses nouvelles ambitions sur le plan financier, l’Olympique de Marseille va devoir batailler pour mener son mercato à bien. Selon le Manchester Evening News, les Phocéens vont manquer le coche pour Morgan Schneiderlin, attendu à Everton pour passer sa visite médicale. De même pour Steve Mandanda, qui devrait rester à Crystal Palace jusqu’à la fin de la saison selon L’Equipe. En conférence de presse, Rudi Garcia a préféré botter en touche à l’heure d’évoquer le mercato, avançant même la possibilité de ne pas recruter cet hiver : « On ne prendra pas des joueurs pour prendre des joueurs. (...) Pour l’instant on est toujours avec le même groupe. Et on sera peut-être toujours avec le même groupe au 31 janvier. On ne sait pas. » L’entraîneur phocéen a également évoqué le cas Aaron Leya Iseka : « S’il trouve une autre solution, il changera de club. Il a eu sa chance, il ne l’a pas pas saisie. »

En bref en France

Info FM : Jeune joueur issu du centre de formation du Paris Saint-Germain, Lorenzo Callegari a été l’une des révélations du dernier stage estival des champions de France en titre. Mais à l’heure où des rumeurs de prêt circulent à son sujet, son représentant a tenu à faire passer ses messages. « La seule chose que je ne veux pas pour lui c’est qu’il parte en prêt uniquement dans le but de voir ce qu’il va se passer. Je ne demande qu’une chose au PSG : qu’ils me disent quel est leur projet technique pour Lorenzo. Si tu crois en ces jeunes, tu dois les défendre », a déclaré Alessandro Canovi.

L’entraîneur du PSG, Unai Emery a évoqué la situation de Jesé : « Jesé a toujours ma confiance, mais je sais qu’il a besoin de jouer plus. J’ai beaucoup parlé avec lui. La possibilité de partir existe. »

Jocelyn Gourvennec a confirmé l’intérêt de Bordeaux pour Jonas Martin (Betis Séville) : « C’est un joueur que je suis depuis très longtemps. On veut un milieu en plus et ré-oxygéner notre effectif. Pour une équipe comme nous, qui a eu des hauts et des bas, c’est important d’apporter du sang neuf en janvier. Jonas Martin est une possibilité, comme plusieurs autres pistes ».

Annoncé proche de Rennes ce jeudi, Andy Delort est très courtisé en Ligue 1 : l’AS Saint-Etienne a été sondée, et Lorient, Montpellier ou encore Bastia sont sur le coup. Le joueur, lui serait intéressé par une aventure à l’OM. A noter que son club réclame un transfert de 5 M€ environ selon Le Télégramme et se refuse à prêter son attaquant.

L’OGC Nice en sait plus concernant les pistes Luiz Gustavo et Memphis Depay : pour le premier, le directeur sportif de Wolfsbourg s’est dit disposé à étudier les offres reçues. Pour le Néerlandais, Manchester United reste inflexible et refuse un prêt. Les Red Devils réclament un transfert entre 15 et 22 M€, des exigences qui ont refroidi les courtisans.

Plusieurs départs se précisent à Rennes : en plus de Paul-Georges Ntep, proche de Wolfsbourg, Dimitri Cavaré et Anthony Ribelin devraient être prêtés, selon Ouest-France. Côté arrivé, le club breton aurait vu son offre pour David Henen, jeune attaquant de 20 ans d’Everton également annoncé à l’OM et au LOSC, repoussée pour les Toffees d’après Le Télégramme.

Dans Le Parisien, Kylian Mbappé a évoqué un possible transfert au PSG : « Si le PSG me fait rêver ? Je vais vous retourner la question. Quel joueur ne rêverait pas de signer au PSG ? Aujourd’hui, je suis dans une équipe qui tourne vraiment bien et je n’ai pas l’intention de quitter Monaco pour rallier le PSG »

Bastia penserait à relancer Antoine Conte (22 ans), écarté par Reims depuis sa mise en examen pour l’agression d’un homme à la batte de baseball.

Selon Ouest France, Habib Habibou, en fin de contrat en juin à Rennes, aurait reçu une proposition d’Iran qu’il aurait balayé d’un revers de la main.

Avec seulement 60 minutes de jeu en équipe première en tout et pour tout cette saison, Olivier Kemen (20 ans) devrait quitter l’OL dans ce mercato hivernal. Selon L’Équipe, l’ancien Magpie de Newcastle pourrait être prêté sans option d’achat au GFC Ajaccio.

C’est officiel !

En conférence de presse, l’entraîneur bordelais Jocelyn Gourvennec a confirmé l’arrivée imminente de Daniel Mancini, milieu de terrain de Newell’s : « Mancini doit nous rejoindre, c’est acté depuis longtemps. C’est un garçon qui va découvrir le jeu européen et s’adapter. Il doit arriver courant janvier. »

Montpellier a officialisé l’arrivée de Nordi Mukiele (19 ans), défenseur central de Laval, pour cinq saisons.

Il sera resté au RC Lens à peine six mois. L’attaquant Teddy Chevalier est transféré dans son ancien club en Belgique, au KV Courtrai.

De son côté, Daniel Oparé (26 ans) arrive à Lens. Le latéral droit ghanéen, passé par le Real Madrid Castilla plus tôt dans sa carrière, vient dans l’Artois en prêt en provenance d’Augsbourg.

Jonathan Tinhan (27 ans) s’est engagé en faveur de l’ESTAC jusqu’en juin 2019.

Les infos du jour à l’étranger

Les clubs chinois ne s’arrêtent plus ! La Chine continue de piller le Vieux Continent ! Après Oscar, Carlos Tévez, Axel Witsel ou encore John Obi Mikel, qui vient d’annoncer son départ de Chelsea, Nikola Kalinic pourrait rejoindre l’Empire du Milieu et plus précisément le Tianjin Quanjian. La Fiorentina aurait déjà accepté une offre de 45 M€ et le joueur serait proche d’en faire de même. Et le médias polonais Sportowe affirme que l’agent de Robert Lewandowski a confirmé avoir reçu une proposition de contrat de 40 M€ par an pour l’attaquant du Bayern Munich. Ce dernier estime même qu’un chèque de 200 à 250 M€ pourrait être offert aux Bavarois pour leur serial buteur... Odion Ighalo (Watford) est lui aussi annoncé en Chine, et plus précisément à Shanghai Shenhua. De même pour André-Pierre Gignac qui aurait été approché par un club chinois, prêt à proposer un salaire colossal de 12 M€ par an pour attirer l’international tricolore des Tigres à en croire les informations de La Provence.

Man United rêve de French Connection ! Selon The Sun, Manchester United a promis à Antoine Griezmann le même salaire que Paul Pogba s’il accepte de rejoindre le club anglais. Le milieu français touche environ 260 000€ par semaine. Patrice Evra est également lié aux Red Devils pour un transfert cet hiver : le latéral turinois serait en discussions avec MU et West Ham. Par ailleurs, l’actuel 6e de Premier League pourrait offrir 38 M€ à la Roma pour Kostas Manolas. Morgan Schneiderlin, lui, va quitter les Red Devils. Selon Manchester Evening News, le Français est attendu aujourd’hui à Everton pour passer sa visite médicale. En revanche, aucun accord n’aurait pour le moment été trouvé entre les clubs.

En bref à l’étranger

Info FM : Joueur de Veria la saison dernière, le milieu de terrain comorien Mohamed Youssouf (28 ans) a, selon nos informations, signé un contrat d’un an et demi à Levadiakos qui évolue en première division grecque.

La Juventus tient sa deuxième recrue : après Tomas Rincon, les Bianconeri devraient boucler le transfert de Riccardo Orsolini. Cet attaquant de 19 ans évolue en Serie B, à Ascoli. Il devrait être prêté jusqu’en fin de saison dans son club actuel, selon Tuttosport.

Antonio Conte s’est exprimé en conférence de presse au sujet du mercato hivernal de Chelsea. « C’est toujours difficile d’acheter de bons joueurs en janvier parce que les autres équipes ne veulent pas vendre. Et je n’aime pas acheter pour acheter. Nous avons quelques idées en tête et nous travaillons autour de ces idées. »

Après le défenseur de Nancy, Clément Lenglet, le FC Séville serait sur le point de boucler une nouvelle recrue : Stevan Jovetic. Le club andalou aurait trouvé un accord de principe avec le joueur de l’Inter. Sa clause de départ est fixée à 5 M€ mais Séville espère un prêt avec option d’achat.

D’après les informations de Sky Sport, l’AS Roma aurait jeté son dévolu sur Sofiane Feghouli, en difficulté à West Ham. Un prêt payant, accompagné d’une option d’achat située entre 10 et 12 millions d’euros, est évoqué.

Selon les informations de Record, le Sporting CP a repoussé une offensive de 30 M€ en provenance de West Bromwich Albion pour William Carvalho (24 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2018, le milieu de terrain dispose d’une clause libératoire fixée à 45 M€.

Mécontent de sa situation, José Fonte a transmis une demande de transfert à la direction de Southampton.

Présent en conférence de presse ce vendredi, David Moyes a indiqué avoir refusé une offre de West Ham pour Jermain Defoe. L’attaquant anglais de 34 ans ne quittera pas Sunderland cet hiver. « West Ham a fait une offre. Nous avons refusé. Nous avons dit que Defoe n’était pas à vendre, et il n’est pas à vendre », a déclaré le technicien écossais.

Michael Carrick (35 ans) est devenu incontournable dans le onze de José Mourinho depuis un mois. Selon The Sun, ce dernier souhaiterait prolonger son milieu de terrain en fin de contrat en juin prochain.

A en croire The Sun, Stoke City aimerait se faire prêter le jeune milieu de terrain de Chelsea, Ruben Loftus-Cheek.

West Bromwich Albion et Everton feraient le forcing pour recruter Ishak Belfodil (Standard Liège). Selon Le Soir et La Meuse, les dirigeants belges devraient recevoir des propositions supérieures à 10 M€ pour l’ancien Lyonnais.

D’après le Sun, Arsène Wenger serait très intéressé par Andrea Belotti, mais son prix fixé à 60 M€ calmerait pour l’instant ses ardeurs...

L’agent de Chicharito a démenti à La Aficion la mise en vente de l’attaquant mexicain par le Bayer Leverkusen. « Oui, j’ai déjà parlé avec lui, il est très tranquille, même s’il est déçu qu’on dise des choses qui ne sont pas vraies. Je lui ai dit que j’ai parlé avec la direction, que tout est en ordre et qu’il n’est pas à vendre ».

Annoncé partant, Aleksandar Mitrovic (22 ans) ne devrait pas quitter Newcastle comme l’a affirmé Rafa Benitez en conférence de presse. « Il y a beaucoup de spéculations autour de Mitrovic. Nous ne sommes pas intéressés pour une vente. »

Adel Taarabt n’a jamais été aussi proche de revenir en Italie. Arrivé à Milan ce matin en compagnie de l’intermédiaire qui l’avait déjà placé au Benfica, l’attaquant a confirmé sa probable signature au Genoa, un club auquel il était destiné comme il l’a confié à Sky Sport.

C’est officiel !

Besiktas recrute l’international croate Matej Mitrovic, défenseur de Rijeka.

Ailemize Hoşgeldin #MatejMitrovic... Birlikte nice zaferlere ve kupalara ulaşmak dileğiyle #Beşiktaş pic.twitter.com/EqaTDHqXiO — Beşiktaş JK (@Besiktas) 6 janvier 2017

Paulin Puel démarre son essai à Zulte Waregem.

Paulin Puel (@ogcnice) test de komende dagen met de hoofdmacht van Essevee. Bienvenue Paulin ! pic.twitter.com/915qFgicd3 — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) 6 janvier 2017

Chamakh quitte bien Cardiff.

Club Statement : Marouane Chamakh >> https://t.co/0QgAj4qe0E pic.twitter.com/98uikLTz6c — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 6 janvier 2017

Le latéral droit du Sporting, Ezequiel Schelotto (27 ans) a prolongé son contrat jusqu’en 2019. La clause de départ de l’international italien (1 sélection) est maintenant 45 M€.