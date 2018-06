Les infos du jour en France

L’OL craint une fuite de ses talents. Plusieurs joueurs lyonnais intéressent les plus grandes écuries européennes, à commencer par Memphis Depay (24 ans), suivi de très près par le Milan AC. Un accord entre le joueur et le club italien existerait même.

Sur le front de l’attaque, Lyon se prépare aussi à perdre Willem Geubbels. Le jeune joueur de 16 ans devrait rejoindre Monaco pour la somme de 20 millions d’euros. En parallèle, Tottenham pourrait faire une offre de 40 millions d’euros pour Tanguy Ndombélé (21 ans), mais Lyon accepterait de discuter avec le club anglais seulement à partir de 60. Le secteur défensif pourrait aussi connaître de gros bouleversements. Dans un premier temps, Mapou Yanga-Mbiwa (29 ans) devrait quitter l’OL cet été, dans l’intérêt de Montpellier. Moucktar Diakhaby (21 ans) serait quant à lui dans le viseur de Valence. Le FC Barcelone surveillerait aussi de près Ferland Mendy (23 ans), en cas de départ de Lucas Digne (24 ans) sur le côté gauche.

Enfin, un des trois latéraux droits lyonnais devra faire ses valises. Rafael (27 ans) semble tout proche de Besiktas mais Kenny Tete (22 ans), dans le viseur de l’AS Roma n’est pas sûr de rester non plus avec l’arrivée de Léo Dubois (23 ans). Enfin, Romain Del Castillo (22 ans), de retour de prêt de Nîmes pourrait prendre la direction de Rennes.

En bref en France

Info FM : Toulouse devrait perdre Issa Diop (21 ans) très prochainement. Le défenseur central français va rejoindre West Ham, puisqu’il est attendu lundi à Londres d’après nos informations, pour passer la traditionnelle visite médicale.

Info FM : Selon nos informations, Bordeaux, Lille et Toulouse ont été séduits par Peter Olayinka (22 ans), attaquant très rapide, bon de la tête, altruiste et particulièrement endurant, révélation de la saison à Zulte-Waregem (Belgique).

Info FM : Pas d’accord entre la Roma et Pastore : « Quel accord ? Il n’y a aucun accord pour le moment », nous a confié l’agent du joueur argentin, fortement convoité par le club de la capitale italienne.

D’après les informations du journal Le Bien Public, Naïm Sliti (25 ans) pourrait quitter Dijon cet été. L’international tunisien aurait tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille.

José Manuel Aira a été officiellement présenté ce lundi matin par Sochaux. Le technicien espagnol de 42 ans a annoncé attendre encore 5 recrues dans le Doubs.

C’est officiel en France !

L’international islandais Rúnar Alex Rúnarsson (23 ans) a signé en faveur de Dijon pour 4 ans.

OFFICIEL ! Rúnar Alex #Rúnarsson signe pour 4 ans au @DFCO_Officiel ! Ce gardien de but international islandais de 23 ans arrive en provenance du club danois de Nordsjælland (D1) ! Bienvenue au #DFCO ! Le communiqué ici https://t.co/MWo0p6g7hJ#MercatoDFCO #ISL pic.twitter.com/Rjd7UonCZk — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) 18 juin 2018

Le défenseur Mickaël Ange Nanizayamo (20 ans) quitte Tours pour rejoindre Lausanne jusqu’en juin 2021.

Le FC Lausanne-Sport est heureux d’annoncer l’arrivée de Mickaël Ange Nanizayamo en provenance du @ToursFC. Le défenseur central, international français de 20 ans, a signé un contrat valable jusqu’à l’été 2021.

https://t.co/SjsF0QcD5m#AllezLausanne #BienvenueMickaël — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) 18 juin 2018

Le milieu de terrain de Cholet (N1) Garland Gbelle (25 ans) s’est engagé avec le Paris FC (L2).

Garland Gbelle s’engage au Paris FC en provenance du @socholet.

Plus d'infos https://t.co/aiDBDOvInI pic.twitter.com/94WmQgIvrU — Paris FC (@ParisFC) 18 juin 2018

Les infos du jour à l’étranger

La Juventus Turin agite le mercato. Les Turinois multiplient les pistes XXL en ce mois de juin. La presse italienne parle d’un possible axe avec le Bayern pour cet été. Robert Lewandowski (29 ans), qui veut partir, et Jérôme Boateng, qui a un bon de sortie, pourraient intéresser la Vieille Dame. Le Polonais pourrait devenir une priorité en cas de départ de Higuain (30 ans). Surtout, depuis que Giuseppe Marotta a indiqué que Mauro Icardi (25 ans) ne viendrait pas.

Les Turinois seraient aussi proches de recruter Aleksandr Golovin (22 ans), qui a brillé lors du premier match du Mondial avec la Russie. João Cancelo (24 ans), Mattia Perin (25 ans), ou encore Emre Can (24 ans) seraient aussi proches d’une signature. Enfin, les pistes Milinkovic-Savic (23 ans) ou encore Federico Chiesa (20 ans) sont toujours d’actualité mais ne devraient pas se décanter dans l’immédiat.

En bref à l’étranger

Info FM : Le Borussia Dortmund est venu plusieurs fois aux renseignements ces derniers jours pour l’attaquant du Celtic, Moussa Dembélé (21 ans). Le club apprécie beaucoup son profil et pourrait passer à l’offensive.

La presse portugaise dans son ensemble annonce que Sinisa Mihajlovic sera le prochain entraîneur du Sporting CP.

Manchester United et José Mourinho ne lâchent pas Willian (29 ans) et s’apprêtent à passer à la charge. D’après le Daily Mail, l’entraîneur portugais cherche à rencontrer le joueur pour discuter d’un possible transfert.

Pedro Porro, jeune talent offensif de Girona âgé de 18 ans, plaît beaucoup au FC Barcelone et au Real Madrid, selon Mundo Deportivo. Des clubs de Bundesliga et de Premier League seraient également sur ses traces.

Le milieu de terrain central Jack Wilshere (26 ans) pourrait changer d’air en quittant Arsenal pour rejoindre Crystal Palace, révèle The Evening Standard.

Selon le quotidien turc Fotomaç, deux portes de sortie s’ouvrent pour David Ospina (29 ans), à un an de la fin de son contrat avec Arsenal : Fenerbahçe et Boca Juniors.

Le jeune gardien de Manchester United, Dean Henderson (21 ans), file en prêt du côté de Sheffield United pour la saison prochaine.

L’international mexicain Hirving Lozano (22 ans) est dans le viseur du FC Barcelone si on se fie aux informations d’ESPN. D’autres clubs comme Everton sont aussi sur le coup.

D’après Bild, Arsenal doit annoncer demain la venue de Bernd Leno. Le transfert est entendu avec le Bayer Leverkusen pour le portier allemand de 26 ans.

C’est officiel à l’étranger

Le gardien de 30 ans Rui Patricio libre de tout contrat depuis son départ du Sporting CP, signe 4 ans en faveur de Wolverhampton.

Libre de tout contrat depuis son départ de Tianjin Quanjian, l’attaquant brésilien Junior Moraes (31 ans) a signé deux ans au Shakhtar

⚒ FC Shakhtar has signed a two-year deal with Junior Moraes. More : https://t.co/6vaAhbn91R pic.twitter.com/YKgNcuGcAT — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 18 juin 2018

Odeni George, Damien Mouchamps et Mathieu Peybernes quittent le club belge d’Eupen, coaché par Claude Makelele.

#mercato Odeni George, Damien Mouchamps und Mathieu Peybernes verlassen die KAS Eupen https://t.co/dJXxqpoT6g



Odeni George, Damien Mouchamps et Mathieu Peybernes quittent la KAS Eupen https://t.co/gzU5cvyNCg

Merci pour votre engagement au service du club ! pic.twitter.com/uFo93dvijp — KAS Eupen (@kas_eupen) 18 juin 2018

La Sampdoria annonce l’arrivée de Walter Sabatini au poste de directeur sportif. Il a déjà officié à Palerme ou à l’AS Roma.