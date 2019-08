Les infos du jour en France

L’Olympique Lyonnais commence son championnat ce vendredi soir face à l’AS Monaco, l’occasion pour Sylvinho de découvrir la Ligue 1. Pourtant, les Gones s’activent toujours sur le mercato. Sur le plan défensif, les Lyonnais seraient sur la piste du milieu de terrain de Stuttgart, Orel Mangala. Âgé de 21 ans, il pourrait coûter 12 M€ au club rhodanien. Plus haut sur le terrain, Lyon cherche un remplaçant à son ex-champion du monde Nabil Fekir. Valentin Rongier du FC Nantes serait toujours dans le viseur, de même que Suso, qui voudrait quitter l’AC Milan. Les Lombards ne voulaient pas le lâcher mais une somme de 30 à 35 M€ pourrait faire craquer les Milanais. Dans le sens des départs, le jeune Lenny Pintor devrait être prêté. Brest, Dijon et Troyes sont intéressés selon nos informations. Le dossier Anthony Lopes continue aussi d’agiter l’été lyonnais. Le Paris Saint-Germain serait venu aux nouvelles pour le gardien portugais. Sa non-prolongation de contrat pour le moment inquiète les dirigeants rhodaniens qui pourraient être obligés de le céder à un an de la fin de son bail. Enfin, Bertrand Traoré et Memphis Depay ont tous les deux indiqué qu’ils restaient à l’OL cette saison.

Les infos du jour à l’étranger

De son côté, l’AC Milan cherche les bons coups pour finir son mercato. Les Lombards surveilleraient toujours les situations du Marseillais Kevin Strootman, devenu indésirable à l’OM, mais aussi du défenseur français du FC Barcelone, Jean-Clair Todibo. Les supporters rossoneri attendent aussi toujours la signature de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Angel Correa, que l’on annonçait tout proche il y a quelques semaines. Luka Modric, en revanche, ne viendra pas comme l’a annoncé le nouveau directeur sportif du club, Zvonimir Boban. Dans le sens des départs, Milan a besoin d’argent et pourrait vendre ses plus fortes valeurs marchandes. On parlait de Suso, qui intéresse l’OL, mais on peut aussi évoquer les cas de Gianluigi Donnarumma et Lucas Paqueta, que le Paris Saint-Germain a toujours dans le viseur. Enfin, André Silva, qui devait filer à Monaco avant de voir l’opération capoter, pourrait finalement être relancé par le club princier.

Après avoir recruté Romelu Lukaku en provenance de Manchester United pour 78 M€, l’Inter Milan continue de faire ses emplettes pendant ce mercato estival. Et les Lombards ont ciblé Sergej Milinković-Savić (24 ans) de la Lazio. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain pourrait filer dans l’équipe d’Antonio Conte. Mais pour cela, les pensionnaires de San Siro doivent vendre Mauro Icardi qui est en conflit ouvert avec son club.

Les officiels du jour

Prêté la saison passée au Besiktas, c’est en Espagne que Shinji Kagawa va poursuivre sa carrière. En fin de contrat en 2020, l’international japonais rejoint le Real Saragosse, club de deuxième division, où il a paraphé un contrat de deux saisons. Dans le viseur de l’ASSE ou de l’OM, Pedro Rebocho quitte finalement la France. Guingamp a annoncé son prêt avec option d’achat à Besiktas. Gaël Kakuta fait son retour à Amiens, il a signé un contrat de trois ans avec le SCO. Le jeune défenseur du Real Valladolid, Fernando Calero, s’est engagé avec l’Espanyol, où il a signé jusqu’en 2024. Kevin Danso est prêté par Augsbourg du côté de Southampton, avec une option d’achat exclusive pour l’année prochaine. Lasse Schöne quitte l’Ajax Amsterdam pour le club de football et de cricket de Gênes. Il portera le numéro 20 au Genoa. Brandon Barker quitte Manchester City et s’engage pour trois ans avec les Rangers. Cagliari continue d’être actif sur le mercato en recrutant Nahitan Nandez, en provenance de Boca Juniors.

