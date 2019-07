Les infos du jour en France

L’OL continue tambour battant. Après l’officialisation du départ de Tanguy Ndombele à Tottenham hier pour environ 70 M€ bonus inclus, c’est le milieu de terrain Thiago Mendes qui débarque chez les Gones. C’est officiel depuis ce mercredi. Le milieu de terrain brésilien quitte Lille en l’échange de 22 M€, plus 4,5 M€ en bonus. Juninho et Sylvinho sont donc bien décidés à imposer leur style. On rappelle qu’un autre Brésilien a signé il y a quelques jours : il s’agit du milieu de terrain Jean Lucas, en provenance de Flamengo. Mais ce n’est pas tout, car Lyon fait un coup double à Lille. En plus de Thiago Mendes, Lyon va récupérer également le latéral gauche malien Youssouf Koné, qui passera sa visite médicale après la CAN, comme l’a annoncé Jean-Michel Aulas en conférence de presse. Il vient logiquement remplacer Ferland Mendy, parti au Real Madrid un peu plus tôt dans ce mercato.

Thiago Mendes s'engage avec l'Olympique Lyonnais !

Bem-vindo pic.twitter.com/Der5tZBnwU — Olympique Lyonnais (@OL) 3 juillet 2019

Andersen à l’approche. Toujours à Lyon, on serait très proche d’un accord avec les Italiens de la Sampdoria pour le transfert de Joachim Andersen. Le défenseur central danois de 23 ans pourrait être recruté pour environ 25 millions d’euros. Enfin, la dernière piste récente évoquée dans la presse mène cette fois-ci en attaque. Lyon serait intéressé par Patrik Schick, le buteur Tchèque de la Roma, très sollicité pour ce mercato d’été, notamment par l’OM. Côté départ, on attend encore des nouvelles de Nabil Fekir. Le crack devait partir à Liverpool l’été dernier mais le dossier avait capoté. Cette fois-ci, c’est l’AC Milan et Arsenal qui se montrent les plus intéressés.

Le LOSC vend à tout-va. Avec les ventes de Thiago Mendes et de Youssouf Koné à l’OL, Lille récupère un montant total de 31 M€, sans compter les bonus. Anwar El Ghazi, lui, est également parti du club mi-juin, à Aston Villa, en laissant un chèque de 9 M€ aux Lillois. Et que dire de la probable vente de Nicolas Pépé, la superstar. Pour l’instant, il n’y a rien de concret. Mais on a appris aujourd’hui que c’était justement parce que l’attaquant ivoirien attendait un appel du Paris Saint-Germain. En attendant, c’est l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan qui se sont montrés les plus chauds sur lui, avec des offres allant jusqu’à 90 M€. À suivre.

Thuram à Gladbach, c’est fait. Marcus Thuram va évoluer en Bundesliga la saison prochaine. Selon L’Équipe, tout est bouclé pour le transfert de l’attaquant français de 21 ans vers le Borussia Mönchengladbach. Un accord serait intervenu aux alentours de 12 M€ hors bonus.

En bref en France

Info FM : selon nos informations, Tomas Koubek (26 ans) a fait l’objet d’une récente prise de renseignements de la part de Benfica. Pour rappel, le portier tchèque est d’accord depuis plusieurs jours avec le FC Porto, qui négocie serré avec le Stade Rennais.

Dans l’attente de l’officialisation du rachat par Jim Ratcliffe, le mercato de l’OGC Nice s’agite surtout dans le sens des départs... Malang Sarr, Romain Perraud, Olivier Boscagli, Allan Saint-Maximin ou Youcef Atal pourraient ainsi partir dans les prochains jours, annonce Nice-Matin.

Antonio Barreca ne sera pas resté longtemps à l’AS Monaco. Le latéral gauche de 24 ans passe sa visite médicale au Genoa, qui le récupère sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

En manque de temps de jeu au Barça, Jean-Clair Todibo pourrait tenter d’aller s’aguerrir ailleurs. Nantes s’est rajouté à la liste des courtisans comme l’Ajax ou encore le Celta Vigo qui ont déjà tenté leur chance pour attirer l’ancien Toulousain.

L’OM s’apprête à perdre Lucas Ocampos, en partance pour le Séville FC. Les Phocéens creusent deux pistes en Ligue 1 pour succéder à l’Argentin, à savoir Flavien Tait (Angers) et Rémi Oudin (Reims).

C’est officiel en France !

Jules Koundé 5 ans au Séville FC. Le club espagnol dépense environ 25 millions d’euros pour le jeune défenseur de Bordeaux qui a signé jusqu’en 2024.

Vlatko Stojanovski signe à Nîmes. Le club français annonce l’arrivée de l’attaquant macédonien de 22 ans, qui a terminé meilleur buteur du championnat de Macédoine l’an passé avec Renova.

Et si vous avez des problèmes de vue, on vous annonce l'arrivée de Vlatko Stojanovski pour les 3 prochaines saisons. Il portera le numéro 17. Bienvenue Vlatko ! pic.twitter.com/5VaITkBiz1 — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 3 juillet 2019

Jimmy Durmaz quitte Toulouse. L’international suédois a rejoint Galatasaray, en provenance du TFC. Il a signé un contrat de trois ans avec le club turc.

Yeni transferimiz Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/D88M6O8pPq — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 juillet 2019

Les infos du jour à l’étranger

Rodri à Manchester City. Fortement courtisé par les Skyblues, Rodri quitte l’Atlético de Madrid, sans que les Colchoneros puissent faire quoi que ce soit. Sa clause libératoire de 70 M€ a été réglée et le joueur peut désormais signer à Manchester City.

El Manchester City deposita en LaLiga el importe de la cláusula de rescisión de Rodrigo, que extingue de forma unilateral su contrato con nuestro club.

https://t.co/46z2WvVQx1 — Atlético de Madrid (@Atleti) 3 juillet 2019

En bref à l’étranger

C’est aussi inattendu que vrai : Gianluigi Buffon va bel et bien revenir à la Juventus Turin cet été. À 41 ans, le portier italien va passer sa visite médicale demain jeudi, selon les informations de Sky Italia. Le gardien aurait accepté de devenir la doublure de Szczesny, après avoir refusé d’être celle d’Areola au PSG pour la saison à venir.

Le Real Madrid n’a décidément pas abandonné l’idée d’attirer Paul Pogba. Marca dévoile de nouvelles informations sur l’intérêt merengue pour La Pioche, dont Manchester United ne compte absolument pas se séparer. Le club espagnol serait prêt à inclure des joueurs dans l’opération pour faire baisser le prix du transfert. Et c’est le nom de Gareth Bale qui revient encore une fois.

Selon les informations de Sky Sports, les négociations entre Tottenham et le Betis pour Giovani Lo Celso sont à l’arrêt. Les deux clubs n’auraient en effet pas trouvé d’accord sur le prix du transfert. Tottenham n’exclurait pas cependant de relancer le dossier Lo Celso en cas de départ de Christian Eriksen au Real Madrid.

Selon Skysports, le latéral Angeliño va bien être racheté par Manchester City. Le joueur du PSV doit passer sa visite médicale dans les prochaines 24 heures.

C’est officiel à l’étranger !

Héctor Herrera arrive à l’Atlético de Madrid. Le club espagnol va accueillir Héctor Herrera pour un transfert définitif. Le milieu de terrain mexicain, qui évoluait au FC Porto, doit signer son contrat de trois ans demain.

| Acuerdo con @HHerreramex para que se convierta en nuevo jugador rojiblanco El futbolista mexicano firmará mañana su contrato para las próximas 3 temporadas ¡Bienvenido !

https://t.co/z8HTjOhaUx#AúpaAtleti #BienvenidoHerrera pic.twitter.com/cbnsdbqJTl — Atlético de Madrid (@Atleti) 3 juillet 2019

L’Atlético de Madrid annonce Felipe. Les Colchoneros confirment l’arrivée du défenseur central brésilien en provenance de Porto, précisant qu’il signe un contrat de 3 ans.

#BienvenidoFelipe

Hoy llega a Madrid Felipe, central brasileño procedente del @FCPorto, y mañana firmará su contrato que le vincula con nuestro club para las próximas tres temporadas

¡Bienvenido a tu nueva casa !

https://t.co/0Z5JgwWXST#AúpaAtleti pic.twitter.com/DS6eDFkXgn — Atlético de Madrid (@Atleti) 3 juillet 2019

Yaya Toure rejoint le club chinois de Qingdao Huanghai. Libre depuis son départ de l’Olympiakos, le milieu de terrain de 36 ans s’est envolé pour la Chine.

Gonzalo Melero signe à Levante. L’ancien capitaine de Huesca rejoint les Granotas pour les quatre prochaines saisons. Levante a déboursé un peu moins de 4 millions d’euros pour le milieu de terrain de 25 ans.

Erik Durm signe à l’Eintracht Francfort. Le club allemand a annoncé la venue du joueur d’Huddersfield Town jusqu’en 2023.

The Eagles have signed Erik Durm from Huddersfield Town on a contract until 2023. Welcome, Erik ! pic.twitter.com/4uN6rUWjJ9 — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) 3 juillet 2019

La Lazio accueille Adekanye. Le club italien annonce la signature du milieu offensif Habeeb Omobolaji Adekanye (20 ans), en provenance de Liverpool.

Hélder Costa rejoint Bielsa. Éphémère pensionnaire de l’AS Monaco, le Portugais quitte Wolverhampton pour rejoindre Leeds United, il prêté avec option d’achat obligatoire.

| @heldercosta_ has today joined #LUFC from Wolves on an initial one year loan deal, which will become a permanent transfer next summer — Leeds United (@LUFC) 3 juillet 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10