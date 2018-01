Les infos du jour en France

L’OL parie sur l’avenir. Jean Michel Aulas compte sur le mercato d’hiver pour tenter quelques paris sur l’avenir... Ainsi, le jeune défenseur central de Laval Oumar Solet serait visé. Âgé de 18 ans, il pourrait s’engager avec l’OL pendant ce mercato hivernal. Mais ce n’est pas tout, la pépite de Lille, actuellement en prêt à Strasbourg, Martin Terrier se retrouve lui aussi dans le viseur des Gones. Courtisé également par l’OM, l’attaquant de 20 ans aurait fait son choix et aurait donné sa préférence à l’Olympique Lyonnais. Les négociations auraient même déjà bien avancé avec les dirigeants lillois.

Côté départ, Clément Grenier souhaite quitter le club. Jordan Ferri, lui, est en manque de temps de jeu et la forte concurrence au milieu de terrain lui donne des envies d’ailleurs. Enfin, Mapou Yanga Mbiwa ne rentre plus dans les plans de Bruno Genesio et cherche une porte de sortie, lui aussi !

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, Erwan Maury (Dijon) est à l’essai à St Johnstone (D1 écossaise).

Le Corriere dello Sport indique que l’agent de Javier Pastore (28 ans) était ce lundi à Milan pour discuter avec les dirigeants de l’Inter, toujours très intéressée par les services de l’Argentin du Paris SG.

Selon les informations de France Football, Jocelyn Gourvennec a contacté Hatem Ben Arfa pour le faire venir à Bordeaux cet hiver. L’attaquant français du PSG a décliné la proposition.

Plusieurs fois cet hiver, Southampton a été présenté comme étant un courtisan de Guido Carrillo. Selon Skysports, les Saints sont entrés en négociations avec Monaco pour tenter d’obtenir le transfert de l’attaquant. Il reste à savoir quelle sera la position du club princier.

D’après les informations de L’Equipe, l’Olympique de Marseille et la Fiorentina suivraient de près Ruben Aguilar, arrivé à Montpellier cet été en provenance d’Auxerre. Pourtant, les clubs ne devraient pas accélérer cet hiver tout comme le MHSC ne devrait pas le laisser partir selon le quotidien.

D’après La Provence, un nouveau club s’est renseigné au sujet du défenseur central brésilien de l’OM, Doria. Il s’agit du Royal Antwerp, qui évolue en Jupiler League en Belgique (4ème place au classement). Le prochain point de chute de Doria ? Réponse dans quelques jours...

D’après les informations de L’Équipe, Emiliano Sala (27 ans) a refusé les avances de Brighton. Le club de Premier League était prêt à mettre plus de 10 M€ sur la table pour le joueur du FC Nantes.

Rennes n’a pas dit son dernier mot dans le dossier Aleksandar Prijovic. Si l’attaquant serbe semble intéressé par le projet rennais, reste encore aux dirigeants rennais à se mettre d’accord avec le PAOK Salonique. D’après L’Equipe, une première offre de 2,5 M€ a été formulée. Offre que le club grec aurait repoussée. Selon des sources grecques, le PAOK Salonique attendrait une somme supérieure à 4 M€ pour lâcher son buteur de 27 ans qui a déjà fait trembler les filets à 14 reprises en 23 matchs cette saison.

Selon les informations de RMC, Paul-Georges Ntep est en train de passer la visite médicale à l’AS Saint-Etienne. L’officialisation de son prêt, en provenance de Wolfsbourg, doit intervenir aujourd’hui.

Les infos du jour à l’étranger

MU tient le bon bout pour Sanchez. En fin de contrat à Arsenal en juin prochain, Alexis Sanchez se rapproche de plus en plus d’un départ cet hiver. Longtemps proche de Manchester City, le Chilien devrait finalement poser ses valises du côté de Manchester United. Les Red Devils pourraient inclure Henrikh Mkhitaryan dans le deal. Surtout que lors d’une conférence de presse de Chelsea, les journalistes ont demandé à Antonio Conte si ses dirigeants tentaient de faire signer l’international chilien Alexis Sanchez. Le boss des Blues a répondu : « je ne crois pas ».

Naples vise Lucas Moura. En Italie, Naples s’active fortement pour deux joueurs : l’ailier de Bologne Simone Verdi et le Barcelonais Gerard Deulofeu. Ce serait soit l’un ou l’autre. D’ailleurs, le joueur du Barça est également courtisé par l’Inter. Aussi, les médias italiens annoncent que le Napoli aurait sondé le PSG concernant un prêt avec option d’achat de Lucas Moura. Ce dernier espère cependant poursuivre sa carrière en Angleterre. Manchester United était d’ailleurs privilégié.

En bref à l’étranger

Sky Sports confirme les informations de la BBC. Arsenal et Everton seraient proches de tomber d’accord pour le transfert de Théo Walcott chez les Toffees contre 22,5 millions d’euros. L’international anglais serait même à Everton pour discuter des termes de son contrat.

Sky Sports explique ce mardi que Newcastle serait intéressé par les services de Pape Souaré (27 ans), de retour à la compétition avec Crystal Palace après un terrible accident. Le nom du latéral droit international sénégalais avait un temps été cité à l’Olympique de Marseille en début de marché.

Buteur ce week-end face à la SD Eibar, Kevin Gameiro devrait finalement rester du côté de la capitale espagnole, et ce alors que les dirigeants semblaient initialement vouloir s’en défaire. Marca ou encore Mundo Deportivo affirment que le mercato de l’Atlético est bouclé, et que la dernière opération sera le départ de Nico Gaitan, suivi en Angleterre et en Argentine notamment.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma ne serait pas forcément opposée au départ de son latéral gauche brésilien Emerson Palmieri, qui a tapé dans l’œil de Liverpool. Mise à prix : 25 M€.

C’est officiel à l’étranger

Vincent Koziello rejoint le FC Cologne où il signe un contrat jusqu’en 2022.

Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Vincent Koziello ! Der französische Mittelfeldspieler wechselt vom OGC Nizza zum #effzeh. #BienvenueVincent https://t.co/dL0I7AXpfR — 1. FC Köln (@fckoeln) 16 janvier 2018

André Poko file à Göztepe