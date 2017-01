Les infos du jour en France

L’OL passe aux choses sérieuses ! Hier, l’Olympique Lyonnais et Manchester United ont trouvé un accord pour le transfert de Memphis Depay. On évoque un montant de 16 millions d’euros plus des bonus pouvant porter le montant total de l’opération à plus de 20 millions d’euros. Le Néerlandais, qui devrait signer un contrat de 4 ans et demi, est arrivé hier soir à Lyon. Il devrait passer sa visite médicale et régler les derniers détails de son contrat. Une bonne nouvelle pour les Gones qui ont plusieurs dossiers chauds à gérer. En fin de contrat en juin, Rachid Ghezzal, actuellement à la CAN, n’a pas prolongé. Selon nos informations, Monaco a entamé des discussions avec l’entourage de l’Algérien. Comme l’été dernier, Clément Grenier, lui, bénéficie d’un bon de sortie à Lyon durant ce mois de janvier. Le milieu de terrain intéresserait le FC Valence d’après Superdeporte. Corentin Tolisso, lui, ne devrait pas bouger. Pourtant, la Juventus continue de pister le milieu lyonnais. Les Bianconeri aimeraient le faire signer lui comme Verratti.

Monaco sur tous les fronts. Radamel Falcao était clairement dans le viseur de Tianjin Quanjian en Chine. Mais le club princier ne veut pas le vendre cet hiver et espère même le prolonger à la fin de la saison. Selon The Sun, Manchester United a à l’œil Bernardo Silva. On parle d’un montant de 81 millions d’euros pour cet été. Il n’est pas le seul joueur de Monaco a être sollicité par les Red Devils. Tiémoué Bakayoko plaît beaucoup aux Anglais. Chelsea est aussi sur le coup. De son côté, France Football a indiqué que le Borussia Dortmund pensait à Kylian M’Bappé pour compenser un éventuel départ d’Aubameyang. João Moutinho lui est dans le viseur de la Roma. Les Italiens penseraient à lui pour l’été prochain. Du côté des arrivées, Nicolas Pépé (Angers), Gonçalo Guedes (Benfica) ou encore Rachid Ghezzal (OL) seraient appréciés.

En bref en France

Info FM : selon nos informations, le Barça a supervisé à plusieurs reprises Maxime Lopez (OM). Son profil plaît aux Catalans qui suivent également Mahmoud Dahoud (Mönchengladbach).

Après Jonathan Ikoné, le MHSC serait proche d’accueillir un nouveau renfort cet hiver. Selon L’Équipe, Keagan Dolly (Mamelodi Sundows) va signer pour 4 ans et demi dans l’Hérault. Le club de la Paillade va débourser 1,5 millions d’euros pour recruter le Sud-Africain.

Christophe Mandanne va quitter Nancy pour retourner aux Emirats Arabes Unis dans le club de Al Fujairah où il va être prêté jusqu’à la fin de la saison rapporte l’Est Républicain.

Selon les informations d’Infosport+, Mathieu Bodmer va s’engager avec l’EA Guingamp pour les 6 prochains mois. Il était libre depuis son départ de Nice.

Les infos du jour à l’étranger

Southampton au cœur des débats. Mamadou Sakho a plusieurs courtisans cet hiver. Le Daily Mail révèle ce jeudi que Southampton souhaitait obtenir un prêt de l’international tricolore. Mais les Saints ont été rembarrés par Liverpool qui préfère un transfert sec. Southampton chercherait un successeur à José Fonte qui discute avec West Ham et West Bromwich Albion. Pourtant, Claude Puel avait fermé la porte à un départ cet hiver tout comme pour Virgil van Dijk. Ce dernier, courtisé par Man City et Chelsea, devrait bouger l’été prochain.

En bref à l’étranger

Slaven Bilic a fait un point sur le dossier Dimitri Payet : « Son départ n’est pas inévitable. J’aime résoudre les problèmes en interne. J’ai tout dit, qu’est-ce qui a changé depuis ? Rien. La situation n’est pas bonne pour le club, pas bonne pour le football en général. Nous avons affiché notre position très clairement et elle est toujours la même. Nous n’allons pas vendre notre meilleur joueur au rabais juste parce qu’un club veut l’acheter ».

Selo Olé, Sergio Romero (Manchester United) serait dans le viseur de Boca Juniors.

Selon le Daily Star, les pensionnaires de Stamford Bridge apprécient le profil du Belge Yannick Ferreira-Carrasco.

Leonardo Ulloa (30 ans), qui a demandé son départ à la direction de Leicester City, serait sur les tablettes du Deportivo Alavès selon les informations de Marca.

C’est officiel !

En fin de contrat, Per Mertesacker a prolongé son contrat d’une année à Arsenal. Arsène Wenger a annoncé la bonne nouvelle en conférence de presse.

Recrue hivernale du mercato de Manchester City, Gabriel Jesus est disponible. Manchester City vient d’officialiser la nouvelle.

Senne Vits quitte le Standard Liège. Le jeune gardien belge rejoint le MVV Maastricht jusqu’à la fin de la saison.

Sverrir Ingi Ingason (Lokeren) rejoint Grenade. Il a signé jusqu’en 2020.