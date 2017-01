Les infos du jour en France

L’OL touche au but ! Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique Lyonnais se cherche un nouvel attaquant, ou plutôt un ailier selon le souhait de Bruno Genesio. Et comme l’a confirmé Jean-Michel Aulas, les Gones sont ambitieux sur ce dossier. Selon nos informations, ils ciblent le très prometteur et courtisé Léon Baily (19 ans, Genk), mais aussi le Brésilien de Ludogorets, Jonathan Cafu. Un joueur qui intéresse également Monaco ! Mais l’OL pourrait aussi se tourner vers Manchester United où se détachent deux pistes de choix : RMC annonçait hier un intérêt pour Memphis Depay. Une piste confirmée à Foot Mercato par une source anglaise, qui assure que le joueur n’est pas insensible mais qu’il ne fait pas l’unanimité à Lyon. Et selon L’Équipe, le club rhodanien est également sur les traces d’Adnan Januzaj, actuellement prêté par les Red Devils à Sunderland. Un prêt avec option d’achat serait dans les tuyaux.

Côté départs, c’est au milieu de terrain que les choses pourraient bouger. Clément Grenier a un bon de sortie mais pas d’offres intéressantes pour le moment. Les négociations pour une prolongation de Rachid Ghezzal sont toujours embourbées et l’Algérien peut d’ores et déjà négocier avec le club de son choix pour s’engager gratuitement en juin prochain. Enfin, un départ de Sergi Darder et Jordan Ferri est évoqué, mais selon nos informations, ni l’Espagnol ni le Français ne quittera le Rhône cet hiver.

En bref en France

Pour Foot Mercato, l’agent de Grzegorz Krychowiak s’est confié sur l’avenir du milieu du PSG : « Quelques clubs que je ne peux citer m’ont appelé pour connaître la situation de Grzegorz. Il veut jouer. Il veut sentir que le PSG croit en lui et se battre pour sa place et faire son travail (...) Il ne peut pas être satisfait. À la fin de cette saison, nous rencontrerons les dirigeants et nous nous assiérons autour d’une table pour discuter et connaître leur point de vue sur sa situation et leurs plans pour lui. Si le PSG voudra encore de Grzegorz et si Grzegorz voudra encore du PSG. »

Selon ESPN, Manchester City est sur le point de boucler l’arrivée de Dan-Axel Zagadou (17 ans), jeune espoir du PSG.

Info FM : plusieurs clubs de Serie A ont approché Monaco pour négocier le prêt ou le transfert de Farès Bahlouli, récemment revenu du Standard de Liège.

Info FM : Quentin NGakoutou (22 ans), jeune joueur de Monaco, se rapproche de Bolton. Les deux clubs doivent encore s’accorder sur les modalités de la transaction : prêt ou transfert sec.

Toujours à Monaco, João Moutinho est dans le viseur de l’AS Roma selon la Gazzetta dello Sport. La Louve espère l’attirer cet été.

Le milieu colombien Felipe Pardo est arrivé à Nantes pour s’engager avec les Canaris sous forme de prêt avec option d’achat (5 M€).

Selon L’Equipe, Bastia veut rapatrier Lys Mousset (20 ans), ancien attaquant du Havre à la peine cette saison à Bournemouth. Montpellier est aussi sur le coup.

L’OM, Troyes et le Panathinaïkos seraient intéressés par Axel Prohouly (19 ans), jeune Français de QPR.

« Tout le monde est conscient au club que nous avons besoin de renforts, pas de joueurs en plus. Mais le mercato d’hiver est difficile. Si nous ne recrutons personne, nous nous appuierons sur nos jeunes », a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse. En attaque, le Parisien Jean-Kévin Augustin, également dans le viseur du Hertha Berlin et du Bétis Séville serait pisté. Concernant la piste Andy Delort, Galtier a indiqué :« Cela donne des idées. Nous sommes à la recherche de ce profil de joueurs. Andy Delort est un joueur de profondeur. Mais on n’a pas entamé de discussions ».

C’est officiel !

Le FC Nantes a annoncé l’arrivée de Felipe Pardo sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

[Groupe pro] Le Belge Anthony Vanden Borre a résilié son contrat le liant au #MHSC. Il ne fait désormais plus partie de l'effectif pailladin pic.twitter.com/mJCwaDJo8f — MHSC (@MontpellierHSC) 11 janvier 2017

Les infos du jour à l’étranger

Vers un grand ménage à Arsenal ? Chez les Gunners, les dossiers chauds se jouent en interne. Le club tremble pour l’avenir de Mesut Özil et Alexis Sanchez, qui réclament une petite fortune pour prolonger leur contrat, à savoir un salaire équivalent à celui de Paul Pogba à Manchester United (17,7 M€ annuels). Le pessimisme serait de mise au sein du club, et un départ des deux stars serait plus probable que jamais pour l’été prochain. Per Mertesacker, lui, pourrait être poussé dehors : le club souhaiterait le prêter pour qu’il prouve sa valeur, et ainsi recevoir une offre de prolongation. Arsène Wenger se consolera avec Olivier Giroud, qui a annoncé il y a quelques jours être proche d’un accord avec le club londonien pour un nouveau contrat.

Le FC Séville prépare encore des coups ! Après Clément Lenglet et Stevan Jovetic, les Andalous veulent encore accueillir d’autres renforts cet hiver. Alors que cette piste semblait au point mort, Sport annonce que Séville est revenu à la charge pour Aleix Vidal (FC Barcelone). Un retour de l’ancien joueur du club n’est pas à exclure. Le club andalou voudrait aussi récupérer Ever Banega. Marca annonce que l’Inter Milan demanderait 30 millions d’euros. En défense, c’est le nom de Mamadou Sakho qui est cité. Un intérêt bien réel pour le Français courtisé en Angleterre. Si le Times annonce que Sakho aurait choisi Southampton, Swansea aurait formulé une offre d’après Skysports. Pour rappel, Liverpool demande 23 millions d’euros.

En bref à l’étranger

D’après Sky Sports, Morgan Schneiderlin passe aujourd’hui sa visite médicale préalable à sa signature pour Everton. Son transfert devrait avoisiner les 25 M€.

« Les dirigeants ne m’ont rien dit au sujet d’autres clubs. Les seules choses que j’ai entendues sont des rumeurs. Personne n’a essayé de me contacter ou de contacter mon agent. Je suis heureux ici. Mon seul intérêt est de rester ici à Leverkusen », a précisé Javier Hernandez dans un entretien à Kicker.

Selon Bild, Zinedine Zidane a fermé la porte à un recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang, à cause de son profil trop éloigné du style de jeu de son équipe. Selon AS, James Rodriguez et le Real Madrid ont refusé une offre de 110 M€ du Hebei Fortune (Chine) pour James Rodriguez. En revanche, le club madrilène n’aurait plus d’espoir pour Pepe, en fin de contrat en juin. Des clubs chinois dont le Shanghaï SIPG sont sur le dossier. Si le Real Madrid galère donc pour Pepe, Marca annonce que le club veut faire prolonger Daniel Carvajal.

Comme nous vous l’annoncions il y a peu, Sofiane Feghouli devrait être prêté à l’AS Roma. Selon le Corriere dello Sport, le club italien a reçu le feu vert de West Ham.

C’est officiel !

Claude Makelele rejoint Swansea comme entraîneur adjoint.

Welcome to Swansea City, Claude Makelele ! https://t.co/kiUrIq8ETb — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 11 janvier 2017

Roberto Gagliardini s’est engagé avec l’Inter Milan. il est prêté jusqu’en fin de saison avec option d’achat obligatoire. Au total, l’opération pourrait atteindre 30 M€.

Libre de tout contrat, Carl Medjani est retourné à Trabzonspor.

Profesyonel futbolcu Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/PzGR6w4yU8 — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 11 janvier 2017

Jaume Costa et Mario Gaspar prolongent à Villarreal.

Manchester City prête Manu Garcia à NAC Breda.