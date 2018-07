Les infos du jour en France

Le dossier Balotelli continue. On a appris que l’OM et Nice pourraient s’entendre dans les prochaines heures sur le transfert de l’Italien Mario Balotelli (27 ans). Pour faciliter la transaction, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud pourrait intégrer Rémy Cabella (28 ans) dans la transaction. Prêté la saison passée à l’AS Saint-Étienne, le milieu offensif plairait beaucoup à Nice et permettrait de conclure enfin le deal Balotelli. Mais l’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter là.

Selon nos informations, un accord a été trouvé entre Salzbourg, l’OM et Duje Ćaleta-Car Tsar (21 ans) pour le transfert de ce jeune défenseur international croate, finaliste du Mondial 2018. Les dirigeants des deux formations se sont entendus pour une indemnité de 20 millions d’euros plus divers bonus.

Monaco poursuit son mercato. Selon nos informations, le club anglais d’Huddersfield a formulé une offre ferme pour le jeune Monégasque Adama Diakhaby (22 ans). Le milieu offensif de l’AS Monaco est même attendu dans les prochaines heures en Angleterre pour passer sa visite médicale. Même si le pensionnaire de Premier League ne parvient pas à le recruter, d’autres clubs sont sur le coup, notamment en Allemagne.

En bref en France

D’après Mundo Deportivo, le Paris SG serait entré dans la danse, au même titre que le Real et le Bayern pour Frenkie de Jong (21 ans). Le jeune et prometteur milieu de terrain hollandais est toutefois plus attendu du côté du FC Barcelone.

Selon les informations du Progrès, Marcelo (31 ans), le défenseur de l’OL qui dispose d’une solide offre de West Ham, s’est entretenu avec Bruno Genesio et Claudio Caçapa. Il devrait rencontrer Jean-Michel Aulas cet après-midi pour discuter.

D’après les informations de L’Équipe, Aleksandr Golovin (22 ans) devrait quitter le CSKA Moscou pour Monaco, contre un chèque de 30 millions d’euros.

Selon les informations de RMC, Lille est tombé d’accord avec José Fonte (34 ans), libre de tout contrat depuis son départ du Dalian Yifang en Chine. Le défenseur central international portugais pourrait s’engager pour une saison plus une en option, à en croire La Voix du Nord.

Selon les informations de Ouest-France, plusieurs joueurs de Ligue 1 figurent dans le viseur du Stade Rennais. Il s’agit de Clément Grenier (27 ans, Guingamp), Jimmy Durmaz (29 ans, Toulouse) et William Vainqueur (29 ans, Antalyaspor).

C’est officiel en France !

Le latéral droit de 29 ans Christopher Glombard signe au Tours FC. Il évoluait la saison passée à Chypre du côté de Alki Oroklini.

Christopher Glombard signe au Tours FC !

Le latéral droit portera fièrement nos couleurs

Souhaitons lui réussite & succès à nos côtés.#ToursFC #Mercato #Recrue #Incontournable pic.twitter.com/N6OQ7Cuy6d — Tours Football Club (@ToursFC) 16 juillet 2018

Karim Azamoum (28 ans) quitte Troyes pour rejoindre Cadiz, pensionnaire de L2 espagnole. Le milieu s’est engagé pour trois ans.

MERCADO | Acuerdo con el @estac_officiel para el traspaso de Karim Azamoum que firma tres temporadas.

Será presentado este martes tras la rueda de prensa de Matos y Carmona.https://t.co/w1dc7IbHtS pic.twitter.com/UO2DqJAkY2 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) 17 juillet 2018

Nîmes accueille Denis Bouanga (23 ans). L’attaquant quitte le FC Lorient et s’engage avec les Crocos jusqu’en juin 2021.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de @BouangaDenis au Nîmes Olympique. Il est lié au Club pour les 3 prochaines saisons. Bienvenue Denis ! pic.twitter.com/MmH8qwqqBy — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 17 juillet 2018

Prêté la saison dernière à Málaga, Diego Rolán (25 ans) poursuit l’aventure en Espagne. Les Girondins de Bordeaux confirment le transfert de l’international uruguayen au Deportivo La Corogne.

Troyes annonce l’arrivée de Yoann Salmier (25 ans), défenseur central, sous forme d’un prêt en provenance de Strasbourg.

Les infos du jour à l’étranger

Higuain dans le viseur anglais. Chelsea s’apprêterait à faire une offre d’environ 60 M€ à la Juventus pour Gonzalo Higuain (30 ans) afin que le nouvel entraîneur des Blues Maurizio Sarri récupère l’international argentin dans son effectif.

En bref à l’étranger

Info FM : Ezequiel Ponce (21 ans), prêté à Lille la saison passée, devrait à nouveau être cédé par l’AS Roma pour le prochain exercice. Selon nos informations, des négociations sont en cours pour le départ de l’attaquant argentin à l’AEK Athènes en Grèce.

D’après les informations du média belge la Dernière Heure, Anderlecht suit avec attention le défenseur suédois Emil Bergström (25 ans). Il a l’avantage d’être libre puisqu’il a rompu son contrat avec le Rubin Kazan.

Selon les informations du Evening Chronicle, Newcastle n’a pas soumis d’offres pour sortir André Ayew (28 ans) de sa galère à Swansea.

Selon les informations de l’Evening Standard, Chelsea s’apprêterait à faire une belle offre à la Juve et à Higuain pour que Sarri récupère son international argentin.

Newcastle apprécie Salomon Rondon (28 ans) selon Sky Sports. Seulement, West Bromwich Albion, relégué en Championship, demande près de 18 M€. Une somme que les Magpies ne souhaitent pas dépenser, d’autant qu’ils n’ont pas encore vendu le Serbe Aleksandar Mitrovic (23 ans).

Sur son compte Twitter, Hervé Renard a assuré qu’il ne prendrait pas une autre sélection africaine en main. Il n’est pour le moment pas certain de rester avec le Maroc. « Certaines personnes évoquent mon avenir dans les médias afin de semer le trouble dans l’esprit des Marocains et s’il est encore un peu trop tôt pour savoir de quoi il sera fait, une chose est certaine : par respect pour le Maroc et tous les Marocains, je ne partirai en aucun cas pour une autre nation africaine quelle qu’elle soit. Ceux qui l’affirment se trompent. »

Selon les informations de Sky Italia, Liverpool aurait bien avancé pour s’offrir Alisson, le portier de la Roma. Sky Sports UK tempère toutefois.

C’est officiel à l’étranger !

Arrivé en 2014 à Manchester United, Daley Blind (28 ans) s’apprête à retrouver son club formateur, l’Ajax Amsterdam.

#MUFC has agreed terms with Ajax for the transfer of @BlindDaley. A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/XEvxEeOG2I — Manchester United (@ManUtd) 16 juillet 2018

L’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille Rafidine Abdullah (24 ans) rejoint Waasland-Beveren. Le milieu de terrain s’est engagé pour deux ans plus une année supplémentaire en option.

Villarreal a officiellement présenté Santiago Caseres (21 ans), milieu argentin recruté du côté de Vélez Sarsfield.

Heimir Hallgrímsson quitte son poste de sélectionneur islandais.

The FA of Iceland can now confirm that Heimir Hallgrímsson will not continue as head coach of the Icelandic men´s national team. Hallgrímsson steps down as Iceland coach at his own request after 7 years in the job, having joined in 2011. pic.twitter.com/4Srl1lDdkq — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) 17 juillet 2018

Formé à Chelsea, le latéral droit anglais de 24 ans Todd Kane va connaitre le huitième prêt de sa carrière, à Hull City.

Le milieu de terrain Alex Denny (18 ans) signe son premier contrat professionnel avec Everton.

Lausanne annonce l’arrivée de Per-Egil Flo (29 ans), international norvégien en provenance du Slavia Prague.