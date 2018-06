L’OL calme le jeu pour le transfert de Fekir à Liverpool. Alors que de nombreux médias annonçaient un accord entre l’OL et Liverpool pour Nabil Fekir et que RMC assurait même que la visite médicale venait d’être effectuée à Clairefontaine, l’OL a publié un communiqué sur son compte twitter mettant un sérieux coup de frein à ce transfert. « L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias au sujet du transfert de Nabil Fekir au club de Liverpool. » Malgré les démenties de l’OL et de Aulas, Nabil Fekir aurait déjà commencé à passer sa visite médicale avec Liverpool. Selon Le Parisien, le club anglais a demandé au joueur d’effectuer des examens complémentaires pour s’assurer que son genou va bien notamment. Ces examens auraient même déjà commencé hier à Clairefontaine et se poursuivaient ce matin.

L’OM craint le pire pour ses vedettes. L’Olympique de Marseille pourrait se faire piller de son meilleur buteur cette saison. En effet, Florian Thauvin serait suivi par l’Atlético Madrid, le Bayern Munich et Tottenham. Pourtant l’OM chercherait plutôt à se renforcer en attaque cet été. Et le nom qui revient le plus ces derniers temps est bien sûr celui de Mario Balotteli. Déjà interpellé par Adil Rami qui espère voir venir l’attaquant italien, Florian Thauvin y est lui aussi allé de son appel du pied en conférence de presse avec l’équipe de France. Mais cet été il devrait aussi y avoir des départs pour dégraisser l’effectif. C’est le cas de Rémy Cabella, prêté cette année à Saint-Étienne. L’OM espérerait en récupérer entre 10 et 12M€. Victimes de leur succès, certains joueurs olympiens comme Morgan Sanson seraient courtisés par de gros clubs européens. Nous le révélions hier, il serait lui aussi suivi par Tottenham à l’instar de Flaurian Thauvin. Arsenal, Séville et Valence serait également sur le coup. Enfin Luiz Gustavo serait pisté par l’AC Milan.

Info FM : Ola John n’aura pas réussi à s’imposer à Benfica qui l’a prêté lors de ces dernières saisons. Le club portugais cherche toujours à se débarrasser de l’international hollandais et est même prêt à le libérer de sa dernière année de contrat contre un pourcentage à la revente. Cela tombe bien car selon nos informations, le joueur de 26 ans est courtisé en Ligue 1. Toulouse, Amiens, Caen, Strabourg et Reims sont sur le coup.

Info FM : Comme relayé par l’ensemble de la presse française, Strasbourg a proposé un contrat de deux ans à Yohann Pelé. Une aubaine pour le gardien de 35 ans à qui il reste un an de contrat à l’OM. Mais selon nos informations, le club phocéen bloque le départ de son gardien numéro 2, lui qui a rendu de bons services lors des blessures de Mandanda. Plus d’informations ici.

Jason Denayer, défenseur belge de 22 ans, qui appartient toujours à Manchester City, qui l’a prêté à Galatasaray la saison passée. Comme le rapporte Het Laatste Nieuws, le club turc souhaiterait le recruter définitivement et le joueur en serait ravi. Mais le média belge cite également Girona, le Borussia Mönchengladbach mais aussi l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais comme potentiels acheteurs.

Selon Sport Mediaset, le Paris Saint-Germain pourrait officialiser l’arrivée de Gianluigi Buffon (40 ans) à la fin du mois. Le club parisien qui est désormais fixé sur la sanction du portier italien en Ligue des champions, attendrait de connaître la sanction de l’UEFA via le fair-play financier avant d’annoncer l’arrivée de Buffon.

Selon les informations de Ouest-France, le FC Nantes pourrait finaliser le dossier du futur entraîneur d’ici dimanche. Le quotidien régional révèle en effet que la direction nantaise négocie avec Rio Ave pour libérer le technicien portugais Miguel Cardoso de sa dernière année de contrat. Par ailleurs, les dirigeants nantais ont déjà rencontré les représentants du coach lusitanien jeudi matin.

Mercadal signe à Caen

Pierazzi signe au Gazelec

Cuffaut file à Valenciennes

Bahoken s’engage avec Angers

L’AC Milan actif malgré la menace du fair-play financier. L’AC Milan continue donc de faire parler de lui malgré la menace de sanctions par le fair-play financier. Pour rentrer dans les clous, le propriétaire du club Li Yonghong devrait verser 32,2 M€ avant le 30 juin. Sinon les Rossoneri pourraient risquer gros, jusqu’à une disqualification de toute compétition européenne pour l’année qui vient. L’autre solution se serait de vendre des joueurs, et c’est notamment André Silva qui pourrait être acheté par l’AS Monaco. Le club du Rocher serait très intéressé par le profil du jeune attaquant de 22 ans. Mais on parle aussi d’une transaction dans l’autre sens ! En effet, l’AC Milan suivrait de près les performances de Radamel Falcao. Les Milanais regardent aussi avec intérêt une autre star de Ligue 1, il s’agit de Memphis Depay ! Le joueur serait tombé d’accord avec le club italien, il ne resterait plus qu’à satisfaire l’Olympique Lyonais qui en demanderait 40M€. Les dirigeants italiens souhaiteraient également faire venir chez eux Marouane Fellaini, qui ne devrait pas prolonger avec Manchester United. Dani Ceballos, jeune milieu prometteur du Real Madrid, ferait quant à lui partie des cibles prioritaires pour l’AC Milan.

La cote de Gareth Bale est repartie à la hausse depuis son but d’anthologie en finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid, mis sous pression dans le dossier Cristiano Ronaldo, aurait décidé de le conserver rapporte ABC. A moins d’une offre folle...

Le Real Madrid avait lancé les hostilités avec l’entourage du portier brésilien de l’AS Roma Alisson Becker. Selon les informations d’AS, les discussions allaient plutôt dans le bon sens. Mais la direction madrilène a finalement décidé de mettre le dossier du futur gardien en stand-by, laissant le soin au futur entraîneur de trancher dans cette affaire.

Selon les informations de Superdeporte, le milieu serbe Uros Racic (20 ans) devrait bien porter la tunique du Valence CF la saison prochaine. Le joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade pourrait parapher un contrat de quatre ans. Le club espagnol va débourser 2 millions d’euros pour enrôler le joueur serbe.

Après une belle saison, Milan Skriniar va prolonger son contrat avec l’Inter. Selon La Gazzetta, le défenseur de 23 ans doit signer un nouveau bail jusqu’en 2023 et touchera un salaire de 2,2 M€ par an.

Le Besiktas aurait fait une offre à Marouane Fellaini faisant état d’un salaire de 5 millions d’euros comme le rapporte FotoMaç. Néanmoins, les Aigles Noirs auront une belle concurrence. En effet, une formation chinoise aurait proposé un salaire de 20 millions d’euros pour l’ancien d’Everton.

Mattia Perin signe à la Juventus jusqu’en 2022

Tottenham blinde Harry Kane

Jonny Evans à Leicester !

Haidara libéré par Newcastle

Cristante à l’AS Rome

João Pedro signe au FC Porto

Liverpool officialise les départs de Can et Flanagan, en fin de contrat

