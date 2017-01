Les infos du jour en France

L’OM galère ! Les Phocéens veulent recruter cet hiver. Mais les pistes explorées s’avèrent compliquées. Outre Ntep qui a signé à Wolfsbourg, Morgan Schneiderlin lui se rapproche d’Everton selon la presse anglaise. Toujours au milieu, Morgan Sanson lui prend le temps de la réflexion. D’autant que la Roma ou encore Bournemouth sont sur le coup. Le MHSC n’apprécie pas les méthodes des Olympiens (voir ci-dessous). Concernant Dimitri Payet, c’est toujours le statu quo. Si le joueur est prêt à revenir, West Ham ne l’entend pas de cette oreille. Également approché par l’OM, Sofiane Feghouli lui donne sa préférence à la Roma d’après nos informations.

Montpellier pillé de toutes parts. Le club de la Paillade est approché cet hiver pour plusieurs éléments. Il y a tout d’abord Morgan Sanson. Dans le viseur de la Roma et Bournemouth, le milieu intéresse aussi l’OM. Interrogé par Eurosport, Laurent Nicollin a envoyé une pique à l’OM, qui est intéressé par Morgan Sanson. « Je ne sais pas s’il y a beaucoup de contact. Je lis la presse. Je crois que l’Olympique de Marseille est sur le joueur. Je pense que la moindre des corrections quand on est un grand club comme Marseille c’est d’appeler le Montpellier Hérault quand on veut un joueur pour savoir si on est vendeur ou pas. C’est peut-être les méthodes des nouveaux dirigeants… je ne sais pas, mais je ne trouve pas ça très correct ». Concernant Ryad Boudebouz, malgré sa blessure, l’Algérien intéresse quelques clubs. Selon nos informations, Newcastle est sur le coup. La Lazio Rome ou West Ham l’ont aussi à l’oeil. Mais d’après nos informations, l’Algérien devrait rester au MHSC cet hiver. La presse anglaise annonce que Jérôme Roussillon est suivi par Crystal Palace.

En bref en France

Selon Superdeporte, le FC Valence pense à Jesé (PSG) pour compenser l’échec de la piste Zaza. Mais la concurrence est féroce pour l’ancien du Real Madrid puisque la Roma et Las Palmas sont sur le coup. Paris toujours. Selon Record, le club de la capitale aurait fait de Gonçalo Guedes une priorité.

Annoncé sur le départ, Maxwel Cornet va rester à Lyon cet hiver comme il l’a confié en zone mixte.

Du côté de Monaco, Tiémoué Bakayoko a la cote. Après Chelsea, Manchester United serait sous le charme du milieu de terrain annonce The Sun.

Le LOSC rêve toujours de Marcelo Bielsa. Si les négociations sont bien réelles, aucun accord n’a été trouvé à ce jour rapporte L’Équipe.

En fin de contrat en juin prochain, Oscar Trejo n’a toujours pas étendu son bail à Toulouse, qui souhaite le garder. Interrogé par L’Équipe, le joueur a confié : « On a commencé à parler avec le président, je prends mon temps pour penser à tout, j’ai le temps pour signer. C’est ma quatrième année ici, ça dépend, je n’ai pas encore la réponse ».

Interrogé par Ouest-France, Patrice Garande a confié au sujet que Bodmer ne reviendra pas. Il a ajouté : « Dans ce mercato, on sait déjà ce qu’on veut faire. Est-ce qu’on pourra le faire ? Je n’en sais rien, on est comme beaucoup de clubs. On a des idées et peu de moyens. Le mercato d’hiver, c’est forcément compliqué. Des joueurs libres, il n’y en a pas et il faut donc en débaucher. »

C’est officiel !

Moryke Fofana quitte le FC Lorient pour Konyaspor.

Les infos du jour à l’étranger

Officiel : Paul-Georges Ntep quitte le Stade Rennais. Direction Wolfsbourg pour le Français qui a signé jusqu’en 2021. On parle d’un montant de 8 millions d’euros.

En bref à l’étranger

Sky Sports annonce que Michy Batshuayi pourrait être prêté cet hiver à Swansea. Chelsea aimerait récupérer Fernando Llorente dans l’affaire précise le média anglais.

Annoncé à MU et à Valence, Patrice Evra pourrait quitter la Juventus cet hiver. Interrogé dans la Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta a confié : « Pour Evra, c’est un choix consensuel. Il veut évaluer les choses et la semaine prochaine (cette semaine, ndlr), nous connaîtrons sa destination. En cas de départ, nous trouverons des solutions au sein de notre effectif. En cas de départ, Asamoah peut jouer latéral ».

À l’occasion de la présentation officielle de Clément Lenglet au FC Séville, le directeur sportif Monchi a fait un point sur la piste Stevan Jovetic (Inter Milan) : « L’intérêt pour Jovetic est réel. Au jour d’aujourd’hui, il y a un obstacle important. Je respecte le club. Nous essayons de trouver un accord. Nous comptons sur le souhait du joueur (pour qu’il vienne), mais ce n’est pas facile ».

Holger Badstuber intéresse Schalke 04 d’après Bild. Avant de partir sous la forme d’un prêt, le Bayern Munich aimerait le faire prolonger. Pour rappel, Manchester City figure parmi ses prétendants.

Selon le média russe Sport-Express, Yohan Mollo (Krylia Sovetov) va rejoindre le Zénit Saint-Pétersbourg.

Courtisé par l’Olympiacos, Guillaume Hoarau intéresserait aussi l’OL selon Blick. Mais le joueur a démonté cette rumeur : « Un transfert ? À part La Réunion-Berne que j’ai fait cet hiver, rien d’autre non ! »

Oumar Niasse (Everton) intéresse Hull City selon Sky Sports. Les Tigers espèrent un prêt.

C’est officiel !

Shanghai SIPG a annoncé l’arrivée de Ricardo Carvalho.