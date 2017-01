Les infos du jour en France

Paris à l’attaque ! Toujours à la recherche d’une doublure pour Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain serait tenté par l’ancien Marseillais Michy Batshuayi en manque de temps de jeu à Chelsea rapporte L’Équipe. Les Blues ont pour le moment refusé d’entamer toute négociation. Pas de quoi saper le moral des Franciliens qui, selon Le Parisien, disposeraient d’une autre cartouche. Et c’est un joueur qu’Emery doit bien connaître puisqu’il s’agit de l’attaquant du Celta Vigo Iago Aspas, qu’il a coaché à Séville en 2014/15. Et si Unai Emery considérait Fernando Llorente comme un remplaçant idéal à Edinson Cavani, Patrick Kluivert a renoncé à cette option. Enfin, le Paris SG serait en contacts avec l’entourage de Gonçalo Guedes (20 ans), milieu de terrain de Benfica, révèle RMC. Seulement, son profil ne fait pas l’unanimité au sein du club de la capitale.

Côté départ, Jonathan Ikoné (18 ans) va quitter le PSG. Selon Le Midi Libre, il va rebondir du côté de Montpellier puisqu’un accord a été trouvé entre le Paris Saint-Germain et la formation héraultaise pour un prêt de six mois. Le départ de Jesé Rodriguez du Paris Saint-Germain se précise. Selon Marca, le club de la capitale serait enfin prêt à laisser filer son attaquant espagnol. Les choses semblent bien avancer pour Las Palmas. Jean-Kevin Augustin (19 ans) est aussi un joueur courtisé par de nombreux clubs, comme Nantes et Rennes qui souhaitent bien prendre le Français sans option d’achat. Mais Le Parisien avance qu’il ne serait pas résigné à l’idée de s’imposer dans l’équipe d’Unai Emery. Aussi, Blaise Matuidi devrait prochainement recevoir une offre de la Chine selon TF1.

Les dossiers chauds de l’OM. Parti au clash avec West Ham, Dimitri Payet est décidé à quitter West Ham. Et selon L’Équipe, Le Réunionnais s’est d’ailleurs déjà mis d’accord avec l’Olympique de Marseille. Et si son entraîneur Slaven Bilic a formellement écarté l’idée d’un départ, hier en conférence de presse, les tabloïds croient savoir qu’en interne les Hammers ont fixé le prix de leur meneur de jeu : 45 M€. Pour rappel, la première offre des Phocéens, qui a mis le feu aux poudres entre le joueur et son club, était de 23 M€.

Toujours à Marseille, le dossier Morgan Sanson pourrait bientôt être bouclé par l’OM, qui a augmenté sa première offre. Selon L’Équipe, l’offre atteindrait aujourd’hui 9,5 M€ bonus compris. Une somme encore loin de ce qu’attend Montpellier, à savoir 12 M€. En revanche, le club phocéen a bien avancé avec le jeune milieu de terrain. Selon RMC, Sanson s’est mis d’accord avec l’OM sur un contrat de quatre ans et demi.

L’OL fonce sur Depay. Courtisan déclaré de Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais est passé à l’action pour tenter de recruter le Néerlandais. Mais le chemin est encore long avant de voir le Batave revêtir le maillot des Gones. En effet, l’offre de 15 M€ formulée par Jean Michel Aulas a été rejetée par Manchester United. Selon Skysports, MU attend au moins 17 M€. En conférence de presse, Bruno Genesio s’est littéralement enflammé pour l’ailier de 22 ans. « Memphis Depay, c’est un joueur sur lequel j’ai fixé une priorité. (...) Il est en n° 1 sur notre liste de 5, contrairement à ce que j’ai entendu. Je suis fan du joueur. C’est un joueur percutant, puissant, capable de marquer, de faire marquer, qui tire bien les coups de pied arrêtés. C’est un joueur de côté, c’est là où on a besoin » a déclaré le coach lyonnais face aux médias ce vendredi.

Le nouveau projet du LOSC prend forme. Nouveau président du LOSC, Gérard Lopez a livré sa première conférence de presse ce vendredi. Le dirigeant lillois en a profité pour annoncer l’arrivée de trois ou quatre joueurs d’ici la fin du mercato d’hiver. « On s’est plutôt focalisé avec le staff et l’équipe sportive actuelle pour savoir à quels postes on doit se renforcer pour trouver les joueurs qui vont bien. On a été capable d’identifier certains joueurs, je pense qu’on fera trois certainement peut-être quatre joueurs cet hiver. » L’hispano-luxembourgeois a également fait le point sur la situation de Marcelo Bielsa. « C’est un ami, quelqu’un avec qui je parle beaucoup. De foot et d’autres choses. Je suis fan de lui, j’adore son jeu. Rien n’est fait avec Bielsa, on parle. Aujourd’hui, rien n’est signé », a-t-il précisé.

En bref en France

Info FM : le milieu de terrain sud-coréen de Suwon Samsung Bluewings, Kwon Chang-hoon, s’est mis d’accord avec le club de Dijon sur un contrat de trois ans et demi. Reste désormais aux deux clubs de se mettre d’accord sur les modalités du transfert.

Info FM : selon nos informations, le Lensois Loïck Landre va bien filer au Genoa cet hiver et devrait être prêté dans la foulée à Pise, club de Serie B.

Selon la Gazzetta dello Sport, les deux clubs milanais, l’AC Milan et l’Inter Milan, ont des vues sur le milieu de l’OGC Nice, Vincent Koziello.

Le gardien de but Rais M’Bolhi va quitter le club turc d’Antalyaspor pour s’engager avec le Stade Rennais selon DZfoot.com. L’Algérien est actuellement à la CAN avec sa sélection.

Le LOSC, intéressé par Samuel Eto’o (35 ans), sait à quoi s’en tenir dans ce dossier après la sortie du coach d’Antalyaspor Riza Çalimbay en conférence de presse. « Je crois qu’un transfert est difficile. Nous devons nous occuper de notre club. Il n’y a plus de problèmes. J’ai dit à Eto’o lui-même : "tu dois te décider, tu peux partir si tu veux". Je veux dire qu’il n’est pas possible pour nous de garder, de retenir un joueur qui veut partir. Eto’o m’a répondu qu’il était très heureux ici et qu’il parlerait avec la direction. Il lui a parlé et Eto’o a décidé de rester ici. »

Selon les informations de Het Nieuwsblad, le latéral gauche de Zulte Waregem, Bryan Verboom (24 ans) dispose de plusieurs options en Ligue 1, Rennes, Bastia et Guingamp étant intéressés par son profil. Pour autant, le Roda JC disposerait d’une longueur d’avance sur le dossier, pour un prêt sans option d’achat.

En conférence de presse, François Ciccolini a annoncé que Bastia était proche de faire signer trois nouveaux joueurs, à savoir deux défenseurs centraux et un milieu de terrain. Sky Sports explique que l’écurie corse a proposé un contrat de deux ans au défenseur international nigérian du Celtic Efe Ambrose (28 ans), indésirable à Glasgow cette saison.

Interrogé par le média italien TMW, le président de Montpellier Louis Nicollin a évoqué l’intérêt de la Fiorentina pour Ellyes Skhiri (21 ans). « Oui, des offres arrivent, je ne peux pas le nier, mais le garçon représente notre présent et nous comptons sur lui pour notre avenir. Il a un contrat avec nous et nous avons l’intention de le conserver », a-t-il confié.

C’est officiel !

Bordeaux prête Pablo à Corinthians pour un an.

Boa sorte Pablo ! Le défenseur brésilien est prêté à Corinthians sous réserve de visite médicale. Plus d'infos https://t.co/fmxrFzB1Fu pic.twitter.com/JdRCfaHYix — FCGirondins Bordeaux (@girondins) 13 janvier 2017

Monaco prolonge deux jeunes.

L’@AS_Monaco est heureux d’annoncer les prolongations de deux de ses jeunes talents, Abdou Diallo et @Loic_Badiashile jusqu’en 2021 !pic.twitter.com/JjdPiSETfN — AS MONACO (@AS_Monaco) 13 janvier 2017

Les infos du jour à l’étranger

Arsène Wenger fait le point. En conférence de presse, Arsène Wenger a évoqué le cas Mesut Özil, en discussions pour une prolongation de contrat avec Arsenal. « Nous parlons toujours ensemble, même si je parle plus avec son agent au sujet de son contrat qu’avec lui », a lancé le coach des Gunners avant de s’exprimer sur les rumeurs Alvaro Morata (Real Madrid) et Andrea Belotti (Torino). « Belotti ? C’est ce que vous appelez aujourd’hui une "fausse info". Une offre pour Belotti ? Non. Un intérêt pour Morata ? Nous avons Welbeck qui revient, nous avons Giroud, nous avons Alexis, nous avons Walcott, nous avons Lucas, qui se porte très bien maintenant aussi. Nous avons Chuba Akpom qui revient également, nous avons Sanogo. Nous avons un grand nombre d’attaquants. »

Kingsley Coman va bien rester au Bayern Munich. Initialement prêté deux ans par la Juventus, contre un chèque de 7 M€, l’international français va être définitivement acheté par le club allemand, qui va lever l’option d’achat de 21 M€, selon La Gazzetta dello Sport.

En bref à l’étranger

Selon les informations de Sky Sports, le FC Séville, un temps annoncé intéressé par Mamadou Sakho (26 ans), s’est calmé dans ce très cher dossier, Liverpool réclamant 23 M€ pour lâcher son international tricolore.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antonio Conte a indiqué que John Terry allait rester à Chelsea cet hiver.

Alors que le club chinois de Hebei s’intéresse à lui, l’Inter Milan a décidé de conserver Geoffrey Kondogbia, selon les informations de La Gazzetta dello Sport.

Annoncé tout proche d’Al-Wahda, Gregory van der Wiel (28 ans) dispose d’autres options. O Jogo et A Bola avancent que le latéral droit, indésirable à Fenerbahçe, est sur les tablettes du Sporting CP.

C’est officiel !

Le grand espoir français Dayot Upamecano quitte l’Autriche et le Red Bull Salsbourg. L’ancien roc défensif de Valenciennes s’est engagé avec le club allemand de RB Leipzig jusqu’en juin 2021. Il portera sur le numéro 17.

++ Winterneuzugang ++ #RBLeipzig verpflichtet Dayot #Upamecano von @RedBullSalzburg. 18-jährige Franzose erhält einen Vertrag bis Juni 2021 ! pic.twitter.com/48yHUqeG4y — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 13 janvier 2017

Hull City vient d’annoncer les arrivées d’Oumar Niasse (26 ans) et Evandro (30 ans). Le Sénégalais est prêté jusqu’à la fin de la saison par Everton. Le Brésilien, lui, s’est engagé pour deux saisons et demie avec les Tigers.

| We are delighted to confirm the double signing of Oumar Niasse and Evandro #WelcomeOumar #WelcomeEvandro pic.twitter.com/oJEJcVwHbG — Hull City (@HullCity) 13 janvier 2017

Le défenseur international turc de Genclerbirligi Ahmet Çalık s’est engagé pour 4 ans et demi avec le Galatasaray. Il portera le numéro 3.

CONFIRMED : #Galatasaray have signed Ahmet Çalık from @kirmizikara on a 4.5-year contract. More to follow... pic.twitter.com/26AEForB1E — Galatasaray EN (@Galatasaray) 13 janvier 2017

Jozabad Sánchez quitte Fulham. Le milieu de terrain espagnol de 23 ans, qui n’a pas réussi à s’imposer en Angleterre, a été prêté pour six mois au Celta Vigo.

Le Spartak Moscou vient d’annoncer avoir mis un terme au contrat de Rômulo (26 ans), en accord avec le milieu de terrain brésilien.

Сегодня « Спартак » и полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон : https://t.co/ucqu0sVlPn pic.twitter.com/t0lrig2zbI — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 janvier 2017

Sasa Zdjelar, milieu serbe de l’Olympiakos, est prêté à Majorque.

Mame Thiam (24 ans), ailier sénégalais de la Juventus, est prêté avec option d’achat à Empoli.

L´Empoli Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla @juventusfc le prestazioni di Mame Baba Thiam. — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 13 janvier 2017

Prêté 6 mois à Wolverhampton, Ola John, ailier néerlandais du Benfica, va terminer la saison au Deportivo La Corogne.

La Fiorentina accueille le gardien de l’Atalanta Marco Sportiello (24 ans) sous forme de prêt avec option d’achat jusqu’en juin 2018.

Fiorentina comunica di aver acquisito,a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, con diritto di riscatto, Marco Sportiello dall’Atalanta pic.twitter.com/ivTQI5mZFP — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 13 janvier 2017

Crystal Palace s’offre le défenseur de Leicester Jeffrey Schlupp.