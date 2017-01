Les infos du jour en France

Marseille passe la deuxième ! Après Morgan Sanson, l’OM attend d’autres renforts. En conférence de presse, Rudi Garcia a fait un point sur les dossiers chauds : « Evra-Payet ? Il y a d’autres côtés gauche que celui de l’équipe de France qui sont intéressants. On verra ce qu’il est possible de faire ». Et apparemment, il était possible de faire quelque chose avec Evra puisque, selon Sky Italia, un accord vient d’être trouvé, et la visite médicale est imminente. Le média turc NTV Spor, indique que Zubizarreta aurait des vues sur le latéral brésilien Adriano (Besiktas). Une source proche nous a confié à ce sujet : « Un intérêt ? C’est tout à fait possible, mais pour le moment, il n’y a pas eu d’offre de l’OM. À cinq jours du mercato, ça serait étonnant de voir le Besiktas le laisser filer ». Concernant Dimitri Payet, La Provence assure que la prochaine offre de l’OM sera de 31 millions d’euros bonus compris. Un montant qui se rapproche des 34 millions d’euros demandés par West Ham. Enfin, la presse italienne parle d’une approche de l’OM pour Grégoire Defrel.

PSG : Gonçalo Guedes est arrivé à Paris. Le club de la capitale a annoncé l’arrivée de l’attaquant hier soir. Il va passer les tests médicaux puis parapher son contrat dans la journée.

En attendant de passer sa visite médicale et de signer ensuite son contrat, Gonçalo Guedes est arrivé mardi à Paris ! https://t.co/0WPhPd9hu8 pic.twitter.com/W4RKHw6LHR — PSG Officiel (@PSG_inside) 25 janvier 2017

En bref en France

L’Équipe révèle ce mercredi que le jeune espoir du PSG Lorenzo Callegari va être prêté avec option d’achat pour 18 mois au Genoa. Étonnant de la part du club parisien qui a toujours clamé qu’il comptait sur Callegari.

Du côté de Nice, Mounir Obbadi (LOSC) est sur le point d’arriver assure Nice-Matin. Les Aiglons discutent toujours avec le Lyonnais Clément Grenier. Les Niçois auraient aussi tenté le coup pour Steve Mandanda.

Andy Delort (Tigres) se rapproche d’un retour en L1. Et c’est finalement le TFC qui aurait l’avantage dans ce dossier assure L’Équipe. Les Picthounes auraient transmis une offre de 5 M€ aux Tigres et un salaire de 150 000€ par mois à l’attaquant. Mais la concurrence reste féroce puisqu’un club de Serie A serait aussi sur le coup

Pape Sané (Caen) a fait le point sur sa situation au micro de France Bleu Normandie : « J’avoue qu’il y a eu des clubs qui ont contacté mon agent pour un prêt et je pense que là ça va être chaud pour que j’aille en prêt. Deux clubs de Ligue 1 et deux clubs de Ligue 2. Comme je suis là, je me concentre que sur le Stade Malherbe de Caen. Le reste, je ne m’en occupe pas ».

C’est officiel !

« Le Stade Rennais F.C. est heureux d’annoncer les prolongations de contrat de Joris Gnagnon et d’Adama Diakhaby pour deux années supplémentaires. Le défenseur et l’attaquant rennais sont désormais liés au club jusqu’en juin 2021 », a annoncé le club breton.

Libre depuis six mois, Nicolas Marin a retrouvé un club. L’ancien joueur d’Auxerre, Sedan ou encore Saint-Étienne va poursuivre sa carrière en Nouvelle-Calédonie à l’AS Magenta.

Les infos du jour à l’étranger

Officiel : Courtisé par le Barça et le PSG, Philippe Coutinho va prolonger l’aventure avec Liverpool. Le Brésilien est lié désormais aux Reds jusqu’en juin 2022. Au passage, le club anglais l’a augmenté.

It’s the news you’ve been waiting for… @Phil_Coutinho has signed a new deal with the club ! Read more : https://t.co/SC3OdLiGre pic.twitter.com/QjxLG3zj03 — Liverpool FC (@LFC) 25 janvier 2017

En bref à l’étranger

La Cadena COPE annonce que Pepe quittera le Real Madrid à l’issue de son contrat en juin, pour rejoindre le Hebei China Fortune

En manque de temps de jeu à Manchester United, Ashley Young lui ne veut pas rejoindre la Chine malgré l’intérêt de Shandong Luneng. Il veut être prêté en Angleterre cet hiver assure le Daily Mail. Cela tombe bien puisque West Ham, West Brom, Watford, Crystal Palace et Swansea sont sous le charme.

Dans la même situation à City, Fabian Delph a confié au Mirror : « C’est un peu les montagnes russes depuis que je suis ici, je n’arrive pas trop à aller de l’avant. Mais je suis aujourd’hui remis de mes blessures et je me sens vraiment bien. Je suis très heureux ici. » Delph veut rester à Manchester City.

UOL Esporte annonce que Robin van Persie et Emmanuel Adebayor auraient été proposés à la direction sportive de São Paulo.

M’Baye Niang est sur le départ. Sky Italia annonce que le joueur de l’AC Milan va rejoindre Watford.

« Cette histoire est maintenant terminée. Je n’aime pas parler de mes négociations avec le Barça. Mais c’était une décision facile de rester. J’ai déjà dit que je voulais terminer ma carrière au Shakhtar », a confié Darijo Srna.

Darijo #Srna told of his decision not to leave #Shakhtar, his record and supporters. Read the interview : https://t.co/nhWvCrdu4I pic.twitter.com/bUl9Zlm5Cd — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 25 janvier 2017

C’est officiel !

Anton Donkor (Wolfsbourg) est prêté pour 6 mois à Everton.