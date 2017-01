Les infos du jour en France

Monaco victime de son succès ! Tout va bien cette saison sur le Rocher. Une situation que suivent plusieurs clubs prêts à piller l’ASM. Très performant cette saison, Tiémoué Bakayoko a la Premier League à ses pieds. Si Chelsea est intéressé, Manchester United serait en pole sur ce dossier. Le Daily Star parle d’une offre de 46 M€ à venir pour le milieu de terrain monégasque. Pour rappel, le joueur avait indiqué qu’il ne bougerait pas cet hiver. João Moutinho, lui, est pisté en Italie. On parle d’un intérêt de l’AS Roma qui espère le faire signer cet été. Valère Germain est, lui, dans le viseur de Southampton où officie Claude Puel qui l’a coaché à Nice l’an dernier. Une proposition étudiée par Germain qui n’a toujours pas prolongé avec Monaco. La presse italienne parle aussi d’un intérêt du Napoli pour Benjamin Mendy. Les Partenopei seraient en quête d’un remplaçant à Faouzi Ghoulam.

S’il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu, Corentin Jean est fortement désiré par le TFC. Selon nos informations, les discussions ont bien avancé entre les différentes parties pour un prêt. Monaco devra aussi gérer d’autres dossiers concernant les joueurs prêtés. Farés Bahlouli est revenu de son prêt au Standard de Liège au début du mois de janvier. Selon nos informations, l’ancien joueur de l’OL dispose de sérieuses touches du côté de la Serie A. Elderson Echiejile, lui aussi, ne sera pas conservé par le Standard. Il devrait finir la saison sur le Rocher. Selon nos informations, le jeune Quentin NGakoutou est dans le viseur de Bolton.

Marseille fait craquer West Ham. Si un joueur a marqué cette journée, c’est incontestablement Dimitri Payet. L’entraîneur de West Ham, Slaven Bilic, a confié en conférence de presse que l’international français avait fait part de son souhait de quitter le club. Très agacé, le Croate a décidé d’écarter l’ancien Marseillais. Et les raisons de cette mise à l’écart n’ont pas tardé à filtrer. Les Hammers auraient refusé une première offre de l’OM (23 M€ + 3 M€ de bonus), ce qui n’aurait pas plu au joueur, déterminé à retourner sur la Canebière. Payet a expliqué à ses dirigeants qu’il comptait ne plus jamais jouer pour le club londonien. Au bord de la crise de nerfs, les Hammers ne comptent pas pour autant vendre Payet : Bilic l’a confirmé, le Français ne jouera plus tant qu’il n’aura pas changé d’attitude, mais il n’est pas pour autant à vendre !

Slaven Bilic says West Ham United do not want to sell Dimitri Payet after the midfielder asked to leave the Club#COYI pic.twitter.com/MsessmhRBj — West Ham United (@WestHamUtd) 12 janvier 2017

En bref en France

Après la rencontre d’hier soir, Unai Emery a fait un point mercato : « Le club est ouvert en période de mercato pour améliorer l’équipe, augmenter le niveau de concurrence afin d’atteindre le niveau de performance que nous recherchons. Le club regarde. Nous parlons beaucoup des cibles potentielles, mais le mercato est difficile. Nous regardons la possibilité de signer un, deux joueurs s’ils sont importants pour aider et améliorer l’équipe ».

Il y a quelques jours, l’agent de Marco Verratti jetait le trouble sur son avenir, révélait des offres venues d’Italie et la volonté du joueur de ne pas rester à Paris toute sa carrière. Selon La Republicca, l’Inter Milan compte en profiter avec une offre de 78 M€ !

Selon The Times, le PSG est à la lutte avec la Juventus et Barcelone pour le signature d’Adam Lallana (Liverpool).

20Minutes affirme que le FC Nantes souhaite obtenir le prêt de Jean-Kevin Augustin (PSG). Pour rappel, Unai Emery souhaite le prêter mais le joueur espère rester à Paris.

Sébastien Corchia s’est exprimé sur son avenir pour beIN Sports : « Rester à Lille ? Avec le projet qui se monte au club, c’est une possibilité pour moi. Il me restera un an de contrat en juin et forcément, il y aura des discussions avec le club et des décisions seront prises. (...) J’ai un agent qui gère cela et il possède déjà quelques contacts donc on verra. Certaines offres demeurent difficiles à refuser et ce sera au club et à mon agent d’en discuter. Que ce soit l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie ou l’Angleterre, ce sont des championnats très intéressants pour évoluer »

L’OL creuse plusieurs pistes dont une menant à Memphis Depay. Mais MU ne veut pas entendre parler d’un prêt et réclame 17 millions d’euros pour le Néerlandais dont le salaire est de 460 000€ mensuels précise le Daily Mail. Autre joueur ciblé par les Gones : Adnan Januzaj. Son agent a confié dans la presse belge : « Lyon a parlé avec nous et nous avons écouté. La décision doit être prise par Manchester United et le club n’a pas encore dit qu’il veut vendre Adnan. Adnan est bien à Sunderland. »

Marseille a de la concurrence sur le dossier Morgan Sanson. La Provence révèle que Watford est aussi sous le charme du joueur du MHSC.

France Football annonce que le LOSC a sondé Samuel Eto’o (Antalyaspor). Ce dernier aurait eu plusieurs fois les dirigeants nordistes au téléphone et serait à l’écoute. Une piste qui devra toutefois être validée par le futur coach du club.

Sud-Ouest affirme que le Bordelais Pablo est d’accord avec le Corinthians. Les deux clubs, eux, ne seraient pas encore d’accord. Les discussions se poursuivent.

Info FM : Dijon va libérer Jérémie Bela. Deux clubs de Ligue 2 (Auxerre et Sochaux), deux clubs belges, une écurie de Championship et un club turc sont intéressés par ses services.

C’est officiel !

Nicolaj Thomsen skifter til F.C. København. Han får trøjenummer 14. Læs mere her : https://t.co/gZoViQZmkG #fcklive pic.twitter.com/FtZMLQpx1F — F.C. København (@FCKobenhavn) 12 janvier 2017

Les infos du jour à l’étranger

Ça bouge à Arsenal ! Ce jeudi, les Gunners ont annoncé les prolongations de Francis Coquelin, d’Olivier Giroud et de Laurent Koscielny. Si les durées des nouveaux contrats n’ont pas été dévoilées par le club, Koscielny a indiqué avoir étendu son bail jusqu’en 2020. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires de l’Emirates Stadium qui espèrent avoir autant de réussite dans les dossiers Mesut Ozil et Alexis Sanchez. Les deux joueurs sous contrat jusqu’en 2018 n’ont toujours pas prolongé. Ce qui inquiète le club anglais même si Ozil a indiqué récemment que son avenir été lié à celui de Wenger. Concernant le Chilien, le PSG, l’Atlético Madrid, la Juventus ou encore des clubs chinois seraient intéressés. Per Mertesacker, lui, arrive en fin de contrat cette saison. Le Times a annoncé que les Londoniens envisageaient de le prêter cet hiver afin de voir si le défenseur méritait un nouveau contrat. Une drôle de méthode de la part d’Arsenal.

We’ve got some good news for you… #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/jNuJROg44u — Arsenal FC (@Arsenal) 12 janvier 2017

En bref à l’étranger

Everton est sur tous les fronts. Le club, qui a accueilli Morgan Schneiderlin et qui piste Ishak Belfodil, doit aussi gérer plusieurs dossiers chauds. La Gazzetta dello Sport indique que le Milan AC ne lâche pas Gerard Deulofeu, qui serait prêt à rejoindre le club lombard. De son côté, Tom Cleverley va être prêté avec option d’achat à Watford assure Skysports.

Courtisé par Bournemouth qui espérait un prêt, John Terry va rester à Chelsea assure la presse anglaise. Les Blues compteraient sur lui pour la deuxième moitié de la saison.

John Terry pourrait rejoindre la Chine à la fin de son contrat l’été prochain. Pour le remplacer, les Blues penseraient à Ben Gibson (Middlesbrough).

Le Daily Express affirme que West Bromwich Albion serait prêt à mettre la main sur Christian Benteke (Crystal Palace). On parle d’une offre à venir de 35 millions d’euros.

Le jeune défenseur français Dayot Upamecano (18 ans, RB Salzbourg) devrait rejoindre dans les prochaines heures le RB Leipzig.

Après trois offres repoussées, West Ham pourrait boucler l’arrivée de Scott Hogan, attaquant de Brentford, contre 18 M€ environ.

Selon le Corriere dello Sport, le Bayern Munich devrait accueillir l’été prochain Timo Werner (RB Leipzig), considéré comme l’héritier de Robert Lewandowski.

Toujours d’après le Corriere, la Juventus et le Napoli se disputent Kasper Dolberg (19 ans), buteur de l’Ajax Amsterdam.

Courtisé par le FC Barcelone et le Real Madrid notamment, Gelson Martins devrait prolonger sous peu avec le Sporting CP jusqu’en 2022, selon A Bola.

C’est officiel !

Marouane Fellaini prolonge à Manchester United jusqu’en 2018.