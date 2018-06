L’avenir de Javier Pastore se précise. L’Argentin de 29 ans devrait prendre la direction de la Roma. Selon la presse italienne, l’officialisation pourrait même intervenir dans les 48 heures. Pastore pourrait rapporter 24 millions d’euros au PSG.

L’OL sur la piste Abdou Diallo. L’Olympique Lyonnais souhaite attirer le défenseur central de Mayence Abdou Diallo (22 ans), également courtisé par le Borussia Dortmund. Les Gones tentent le tout pour le tout d’après L’Équipe.

Marseille multiplie les pistes. D’abord Mario Balotelli (27 ans), qui pourrait bientôt s’engager à l’OM, ensuite Valentin Rongier (23 ans), qui coûterait 45 millions d’euros selon Waldemar Kita, la liste des noms potentiels à Marseille s’agrandit encore.

Au poste de gardien, le nom de David Ospina (29 ans), qui évolue à Arsenal, est apparu. En défense, Kenny Lala (26 ans) de Strasbourg, le Belge Jason Denayer (22 ans) ou encore le Mexicain Layun (29 ans) sont dans le viseur marseillais. Pour Layun, il faudra notamment attendre de voir si le FC Séville lève ou non l’option d’achat du joueur appartenant à Porto.

Au milieu de terrain, les Marseillais aimeraient relancer Morgan Schneiderlin (28 ans), qui évolue à Everton. Les dirigeants olympiens seraient aussi séduit par le Dijonais Naim Sliti (25 ans). Plus surprenant, ils se seraient aussi renseignés sur la situation du héros de la Coupe du monde 2014, Mario Götze (26 ans). Le milieu gauche du FC Bruges, Anthony Limbombe (23 ans), serait aussi pisté.

Enfin, pour leur attaque, les finalistes de la Ligue Europa se seraient penchés sur Youssef Msakni (27 ans), qui joue actuellement au Qatar.

Info FM : Le défenseur Adama Soumaoro (26 ans) intègre une liste de joueurs susceptibles de quitter le LOSC cet été. Selon nos informations, le défenseur central est bien parti pour rester dans le Nord, une bonne nouvelle pour Christophe Galtier.

Selon Marca, Leganés a contacté le FC Valence pour Aymen Abdennour, actuellement en prêt à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2019. Le quotidien sportif espagnol précise que c’est désormais à l’OM de trancher.

Auteur d’une saison très moyenne avec Caen, Ronny Rodelin pourrait quitter la Normandie cet été. L’attaquant de 28 ans a été proposé à Amiens rapporte Le Courrier Picard.

Selon L’Équipe, l’Olympique Lyonnais a reçu une offre de 10 M€ de la part de Mayence pour Jean-Philippe Mateta (20 ans), prêté cette saison au Havre. Les Gones pourraient utiliser l’attaquant dans le cadre de l’opération Abdou Diallo (22 ans).

Frère d’Aldo Kalulu (22 ans) qui évolue aussi à l’Olympique Lyonnais, Gédéon Kalulu (20 ans) est dans le viseur de Nuremberg d’après L’Equipe. Promu en Bundesliga, la formation allemande serait très intéressée par le joueur et devrait rapidement transmettre une offre aux Gones.

Alban Lafont devrait quitter Toulouse cet été. Le jeune gardien de 19 ans est courtisé aux Pays-Bas mais surtout en Italie. En attendant son départ, Toulouse active plusieurs pistes dont celle menant à Baptiste Reynet (27 ans). Selon RMC, les dirigeants des Pitchounes ont entamé des discussions avec leurs homologues dijonnais.

Prêté la saison passée par le Cercle Bruges, le latéral droit haïtien Carlens Arcus (21 ans) est recruté définitivement par l’AJ Auxerre.

Le FC Sochaux s’est attaché les services de Josema, défenseur central espagnol de 22 ans. Il débarque en provenance de Cordoba.

L’attaquant Ibrahim Sissoko (22 ans) qui évoluait jusqu’ici à Béziers rejoint Lorient pour une durée de quatre ans.

Montpellier vient d’annoncer la signature du défenseur français de l’Etoile Rouge de Belgrade Damien Le Tallec (28 ans).

L’ancien coach du Stade Lavallois Manuel Pires est nommé directeur du centre de formation de l’AS Monaco.

Le milieu défensif de 24 ans qui évoluait au Deportivo Alavés, Einar Galilea, rejoint la Ligue 2 avec le FC Sochaux-Montbéliard.

Des pépites en moins à la Juve. La Juventus Turin pourrait penser sérieusement à vendre deux de ses stars. La première est Miralem Pjanic (28 ans) qui intéresse fortement le Barça. Selon la presse italienne, la Vieille Dame demanderait pas moins de 80 millions d’euros pour commencer à discuter de la vente de son milieu de terrain. Une autre star pourrait quitter Turin, il s’agit de Paulo Dybala (24 ans). La pépite argentine pourrait rapporter gros dans les finances du club. Là encore, le FC Barcelone pourrait être intéressé mais pour le moment, aucune avancée significative n’est à signaler.

Goal et Marca annoncent que le Real Madrid s’est attaché les services d’Andryi Lunin, gardien du Zorya Luhansk (Ukraine). Ce jeune Ukrainien de 19 ans est méconnu du grand public, mais était pisté par d’autres grands clubs comme Liverpool ou l’AS Roma.

Gonzalo Castro (31 ans) s’oriente vers un départ du Borussia Dortmund. Après trois saisons chez les Marsupiaux, le milieu de terrain pourrait prendre le chemin du VfB Stuttgart (Allemagne) d’après Bild.

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone va payer la clause de Clément Lenglet au FC Séville le 1er juillet prochain. Le défenseur français de 23 ans devrait devenir la première recrue estivale du club catalan, pour un montant de 35 M€.

Selon les informations de Sky Sports, le défenseur italien de Chelsea Davide Zappacosta (26 ans) pourrait retourner en Italie cet été. Ainsi, l’agent du joueur Alessandro Lucci aurait rencontré les dirigeants de l’Inter Milan à Milan.

Relégué en deuxième division, Malaga a officialisé l’arrivée de Juan Ramón Muñiz sur son banc de touche. Le coach espagnol avait déjà fait monter les Boquerones en Liga lors de la saison 2007/2008.

Le portier international polonais de 35 ans Lukasz Fabianski quitte Swansea et s’engage avec West Ham pour trois ans.

Relegué en Serie B, Crotone vient de nommer son nouveau coach Giovanni Stroppa. Le technicien italien de 50 ans entrainait jusqu’alors Foggia.

Bernard, 25 ans, est arrivé à la fin de son contrat avec le Shakhtar Donetsk. Le voilà donc libre comme l’air sur le marché des transferts.

'Many thanks to the fans for their support, respect and friendship. I want to give everyone a hug !' @b_10duarte recalls the highlights of his spell at Shakhtar and addresses the fans https://t.co/f8imtrBwrX

Milieu de terrain évoluant à Groningue aux Pays-Bas, Juninho Bacuna (20 ans) a rejoint Huddersfield pour trois saisons.

#htafc has agreed the transfer of Juninho Bacuna from Dutch Eredivisie side @fcgroningen for an undisclosed fee.

The Netherlands U21 international has signed a three-year deal with The Terriers.

https://t.co/sfNTZOBKEv (CL) pic.twitter.com/VygePFUXua

— Huddersfield Town (@htafcdotcom) 20 juin 2018