Les infos du jour en France

Ça bouge encore à Marseille. L’OM aspire à rapatrier Dimitri Payet et le dossier avance toujours. Le Réunionnais se rapproche encore un peu plus de l’OM chaque jour. Selon le Daily Mirror il n’y aurait plus que 1 M£ d’écart entre les deux positions, soit 1,172 M€. Dans l’Equipe, l’agent du Réunionnais a pris la parole aujourd’hui : « je démens l’existence d’un accord entre Dimitri et l’OM aux conditions évoquées, que ce soit sur la durée du contrat ou sur le montant du salaire ».

Mais les dirigeants marseillais ne veulent pas s’arrêter au dossier Payet. En quête d’un défenseur central, Andoni Zubizarreta pisterait Fabian Schär (25 ans), le défenseur suisse d’Hoffenheim. Mais selon l’Equipe, cette piste ne ferait pas totalement l’unanimité à l’OM. Au milieu de terrain, selon Malaga Hoy, Alfred N’Diaye, déjà suivi avec attention par l’OM l’été dernier, est toujours dans le viseur du club phocéen. Et Sud Ouest vient apporter une nouvelle piste ce vendredi en la personne de Grégory Sertic. Le club phocéen serait tombé d’accord avec le Bordelais de 27 ans et aurait formulé une première offre de 1,5 millions d’euros, refusée par les Girondins. Enfin, en attaque, L’OM s’active pour trouver une doublure à Bafétimbi Gomis. L’hypothèse d’un joueur en prêt n’est plus à exclure.

Côté départ, Lucas Ocampos, prêté au Genoa depuis le début de la saison, devrait rejoindre l’AC Milan dans les prochains jours à en croire les informations de la presse italienne. De son côté, Romain Alessandrini serait dans le viseur de Saint-Etienne, du Genoa ou encore des Los Angeles Galaxy.

C’est chaud pour Jesé. Middlesbrough était ces dernières heures en pole position pour accueillir Jesé. Mais, contre toute attente, Las Palmas, par le biais de son président, affirme désormais tenir le bon bout pour rapatrier l’attaquant du PSG. « Nous sommes plus optimistes que jamais. Nous n’avons jamais été aussi proches de le recruter qu’en ce moment. »

Un départ se précise à Lyon. Clément Grenier serait en route pour l’AS Rome selon Sky Italia. Le Lyonnais devrait rejoindre le club italien en prêt, avec une option d’achat de 3,5 millions d’euros. Le joueur est attendu dans la soirée dans la capitale romaine.

En bref en France

Info FM : le FC Nantes aimerait boucler son mercato avec un défenseur central et un attaquant. Selon nos informations, pour leur arrière-garde, les Canaris étudient notamment le dossier Yohan Benalouane (29 ans), peu utilisé du côté de Leicester City, dans le cadre d’un prêt.

Le milieu relayeur de l’AS Roma, Gerson, se rapproche à grands pas du LOSC. Selon l’Equipe, le Brésilien de 19 ans pourrait débarquer au Domaine de Luchin pour un prêt de six mois avec option d’achat.

Selon Skysports, Sunderland souhaite attirer Diego Contento, le latéral gauche des Girondins de Bordeaux, alors que son titulaire Van Aanholt est en direction de Crystal Palace.

Grégory Sertic se rapproche de plus en plus d’un départ des Girondins de Bordeaux. Le polyvalent milieu de terrain a décliné l’offre de prolongation proposée par son club formateur. Sud-Ouest affirme qu’il partira d’ici mardi si Bordeaux se met d’accord financièrement avec l’un des courtisans du joueur.

Falcao a refusé trois offres chinoises ! « J’ai dit trois fois non, et c’est difficile de repousser ces propositions. Pour le club ce n’était pas facile non plus, on leur a proposé beaucoup d’argent. Mais je veux gagner avec Monaco, et montrer que je suis revenu à 100%, c’est ma motivation », a expliqué le Monégasque en conférence de presse.

C’est officiel !

Les Tigres annoncent le départ de Andy Delort à Toulouse. Le TFC a raflé la mise pour un peu plus de 5 M€, le natif de Sète a consenti des efforts sur son salaire.

-@TigresOficial informa que llegó a un acuerdo con el @ToulouseFC de Francia y el jugador @AndyDelort9 para su traspaso en venta definitiva. pic.twitter.com/6AyRaUBUDT — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 27 janvier 2017

Le prometteur latéral gauche brésilien Jorge s’est engagé avec l’AS Monaco comme l’annonce le club du Flamengo. Le montant du transfert devrait avoisiner les 8 M€.

Jorge deixa o Flamengo rumo ao Mônaco (FRA) #ObrigadoJorgehttps://t.co/Qe5zfEwu7j — Flamengo (@Flamengo) 27 janvier 2017

Malgré les réticences des supporters stéphanois, qui n’ont pas oublié son passé lyonnais, Anthony Mounier a bien signé à l’ASSE.

[OFFICIEL] Anthony Mounier en Vert https://t.co/GiSKWdoFV0 — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 27 janvier 2017

Keagan Dolly (23 ans) s’est engagé avec Montpellier. La durée de contrat du milieu de terrain Sud-Africain n’a pas été communiquée.

Gaël Andonian a été prêté au club grec du FC Veria jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat.

Patrick Olsen, milieu de terrain danois du RC Lens, rejoint le Grasshopper club de Zurich (D1 suisse).

Les infos du jour à l’étranger

Les dossiers chauds de la Juve. D’après Tuttosport, Dybala pourrait très prochainement prolonger à la Juventus mais ce n’est pas tout, cette fin de mercato promet d’être bouillante avec le club de la Vieille Dame. Le même quotidien annonce une signature imminente de Rodrigo Bentancur (19 ans), et la recherche active d’un latéral gauche pour remplacer Patrice Evra. Le Corriere dello sport parle de contacts avancés avec Sead Kolašinac (23 ans) de Schalke 04, mais aussi de Leonardo Spinazzola (23 ans), actuellement prêté à l’Atalanta par la Juventus, qui pourrait donc être rapatrié. Enfin, le quotidien italien évoque également le retour de la piste menant à Luiz Gustavo, le milieu de terrain brésilien de Wolfsbourg.

En bref à l’étranger

Info FM : selon nos informations, l’international marocain Omar El Kaddouri va s’engager l’été prochain avec Trabzonspor. Le milieu de 26 ans arrive en fin de contrat avec Naples en juin prochain.

L’entraîneur de Villarreal, Fran Escriba, a expliqué qu’il ne retenait pas Alexandre Pato dans le groupe ce week-end. Le Tianjin Quanjian est en train de négocier avec l’attaquant brésilien et le club espagnol.

Selon France Football, Gabriel Obertan pourrait être laissé libre par l’Anzhi Makhachkala, en difficulté financière, et rebondir du côté de Crystal Palace en Angleterre.

Selon les informations de Skysports, une offre de Crystal Palace, aux alentours de 18 M€, a été acceptée par Sunderland pour le latéral gauche gauche néerlandais Patrick Van Aanholt, âgé de 26 ans.

Dimitri Payet n’est pas encore officiellement parti à l’OM que West Ham a déjà trouvé son remplaçant. Robert Snodgrass (29 ans) de Hull City devrait être transféré chez les Hammers pour près de 12 millions d’euros, à en croire les informations du Daily Mail.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antonio Conte a indiqué qu’Asmir Begovic (29 ans) pourra quitter Chelsea seulement si le club lui trouve un remplaçant. Pour rappel, le portier bosnien est annoncé dans le viseur de Bournemouth. En outre, l’entraîneur italien a aussi expliqué que Nathaniel Chalobah et Ruben Loftus-Cheek allaient rester à Chelsea cet hiver malgré un temps de jeu très limité depuis le début de la saison avec les Blues.

Leon Bailey a passé sa visite médicale avec le Bayer Leverkusen.

C’est officiel !

Bien connu des joueurs de Football Manager, Bryan Cristante s’engage avec l’Atalanta.

En Allemagne, le Borussia Mönchengladbach prolonge ses deux gardiens Yann Sommer jusqu’en 2021 et Tobias Sippel jusqu’en 2019.

Beide Torhüter bleiben an Bord : Borussia hat die Verträge mit @YannSommer1 und @tobi_sippel vorzeitig bis 2021 bzw. 2019 verlängert. pic.twitter.com/oIL5y6VodE — Borussia (@borussia) 27 janvier 2017

Alex Bray, ailier de Swansea, est prêté à Rotherham United (Championship) jusqu’à la fin de la saison.