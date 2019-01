Paris peut oublier la piste Weigl

Le PSG se cherche un milieu de terrain cet hiver, ce n’est un secret pour personne. L’une des pistes les plus chaudes du mercato parisien s’est refroidie. Il s’agit de Julian Weigl du Borrusia Dortmund. Problème, le club allemand ne veut pas laisser partir son joueur cet hiver. Un coup dur pour le Paris-Saint-Germain qui devra donc chercher ailleurs pour trouver son bonheur. Du côté des départs, on apprend aujourd’hui que Chelsea aurait fait une offre d’environ 56M€ pour Edinson Cavani. Les blues marquent peu depuis le début de saison et Maurizio Sarri aimerait faire venir le buteur uruguayen pour changer la donne. Cependant, il semble difficile que le PSG lâche son meilleur buteur lors de ce mercato d’hiver. D’autant que Timothy Weah devrait partir en prêt du côté du Celtic Glasgow. Une prolongation jusqu’en 2021 est prévue avant de partir pour l’Écosse.

Fabregas plus proche que jamais de Monaco

Du côté de Monaco, le mercato a commencé très fort. Après la signature de Naldo, on est tout proche de celle de Cesc Fabregas. Le joueur a trouvé un accord avec le club de la principauté, Monaco doit maintenant s’accorder avec Chelsea. En revanche la venue de Pepe (35 ans) semble elle de moins en moins probable. L’ancien défenseur du Real Madrid préférait retourner chez lui à Porto, pour raison familiale. D’après nos informations, Monaco creuserait la piste de Kieran Gibbs pour le poste de latéral gauche. Comme pour Fabregas, il amènerait de l’expérience et a l’avantage de bien connaître Thierry Henry, avec qui il a évolué du côté d’Arsenal.

Super Mario proche de poser ses valises sur la Canebière

Marseille redouble d’efforts pour se renforcer cet hiver. Les Phocéens seraient tout proches de boucler le dossier de Mario Balotelli. Après un transfert avorté cet été, l’OM devrait réussir à le faire venir gratuitement. Le buteur italien accepterait même de faire un léger effort sur son salaire par rapport à ce qu’il demandait durant le mercato estival. Le dossier Balotelli n’a semble-t-il jamais été aussi proche d’un dénouement. Les Marseillais chercheraient également à se renforcer au poste de latéral gauche. Les noms d’Alberto Moreno et Fodé Ballo-Touré ont un temps été évoqués. Mais il semblerait que les dirigeants olympiens aient changé de cible, ils auraient ouvert des discussions pour Lucas Lima du FC Nantes. Pour convaincre les canaris, Marseillais pourraient intégrer Grégory Sertic dans le deal, lui dont le profil intéresse du côté de Nantes. Une bonne opération pour Marseille, où Sertic n’est plus vraiment en odeur de sainteté. Autre départ possible celui de Clinton N’Jie, qui pourrait se dérouler durant ce mercato. Alors qu’il était tout proche de signer au Sporting cet été, il avait finalement été recalé au moment de la visite médicale. Plusieurs équipes anglaises seraient intéressées par son profil, il s’agit de Newcastle, Burnley, Cardiff City et Crystal Palace.