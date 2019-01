Les infos du jour en France

L’OM recherche toujours son numéro 9. Marseille n’est décidément pas au mieux ses derniers temps. En plus des résultats sportifs décevants, le club phocéen n’avance pas sur son mercato. Pour renforcer son attaque, plusieurs pistes sont d’actualité. La première est sans surprise celle de Mario Balotelli. Malheureusement le dossier semble toujours aussi compliqué que cet été. L’attaquant italien sait qu’il peut terminer la saison à Nice et être libre l’été prochain s’il ne trouve pas un club et une offre satisfaisante à ses yeux cet hiver. Autre bémol, la concurrence est présente pour Super Mario. En effet, des clubs italiens sont sur les rangs du goleador de 28 ans mais aussi le club turc de Galatasaray. Cependant, le club azuréen ne demandera aucune indemnité de transfert et ne souhaite pas être un obstacle pour le départ du joueur.

La deuxième piste nous mène à Antonio Sanabria, attaquant de 22 ans du Betis Séville. Le club andalou aurait même reçu une proposition de l’OM pour l’international paraguayen. On parlerait d’un prêt avec une option d’achat. Enfin, l’attaquant italo-péruvien Gianluca Lapadula du Genoa a proposé ses services au club phocéen. Mais l’OM n’aurait pas été emballé par le joueur de 28 ans.

Un défenseur gauche doit arriver. Autre poste où Marseille veut se renforcer, celui du latéral gauche. Entre Jordan Amavi étant loin de son niveau affiché la saison dernière, et Hiroki Sakai qui dispute durant ce mois de janvier la Coupe d’Asie des Nations, la piste Lucas Lima du FC Nantes est attentivement étudiée. Le défenseur brésilien serait ouvert à un départ sur la Canebière. Gregory Sertic pourrait même être intégré dans la transaction, lui qui n’est plus vraiment en odeur de sainteté et qui est même devenu un "indésirable".

Du côté des départs, Marseille redouble d’efforts pour dégraisser son effectif. On retrouve donc Dimitri Payet qui n’est plus que l’ombre de lui même cette saison. Le capitaine marseillais aurait des touches en Chine et en Arabie saoudite. Cependant, son entraîneur Rudi Garcia a assuré que le Réunionnais aller rester jusqu’à la fin de saison.

Concernant les indésirables. Clinton N’jie qui joue très peu cette saison, pourrait quitter le navire cet hiver. Fulham, Newcastle, Burnley, Cardiff City, Crystal Palace et Galatasaray seraient très intéressés pour s’attacher les services du Camerounais de 25 ans. Un montant de 5M d’euros pourrait suffire à convaincre les dirigeants olympiens. Quant à Aymen Abdennour, il ira au bout de son prêt à l’OM prenant fin en juin 2019. Un départ cet hiver sauf retournement de situation, n’est pas prévu pour l’international tunisien.

Marseille cherche toujours une solution pour Mitroglou et Germain mais rien n’évolue en ce sens. Les deux attaquants pourraient donc rester sur la Canebière cet hiver. Pour le premier, son agent a affirmé qu’un départ de l’international grec n’était absolument pas à l’ordre du jour. Pour le deuxième même situation. Malgré les rumeurs d’un retour vers Monaco et Nice, deux de ses anciens clubs, le numéro 28 de l’OM finira la saison dans le sud de la France.

En bref en France

Info FM : Idrissa Gueye est dans le viseur du PSG depuis quelques semaines maintenant. Nous sommes en mesure de vous assurer d’une première prise de contact officielle entre les Toffees et les dirigeants parisiens a eu lieu. Les Anglais veulent 40 M€ pour leur milieu de terrain.

Info FM : le milieu de terrain défensif Alexandre Coeff (26 ans) a résilié son contrat avec le club grec du AE Larisa hier, d’un commun accord. Libre comme l’air, le joueur formé au Racing Club de Lens est, selon nos informations, en contact avancé avec un club de Ligue 2 à l’heure actuelle. Un an seulement après son départ du Stade Brestois, l’ancien de l’Udinese pourrait donc retrouver la France.

Téji Savanier (2 buts en 13 rencontres de Ligue 1) est sur les tablettes de Galatasaray à en croire les informations du Midi Libre. Le club stambouliote aurait proposé 6 M€ pour convaincre le promu de lâcher son milieu de terrain de 27 ans.

Courtisé par le Barça et le PSG en priorité, Frenkie de Jong va décider de son avenir cette semaine à en croire les informations de Sport. D’après le média catalan, Ali Dursun, l’agent du joueur, va faire connaitre la décision du milieu de terrains dans les prochains jours.

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça a identifié le remplaçant de Suarez. En Espagne, les Catalans ont trouvé leur attaquant idéal pour suppléer Luis Suarez, qui joue tous les matchs cette saison. Il s’agit de Cristhian Stuani, qui évolue à Girona. À 32 ans, l’attaquant uruguayen verrait enfin sa carrière décollée. En cas d’échec de cette piste, les pensionnaires du Camp Nou pensaient à Olivier Giroud en plan B. Cependant, l’agent du joueur nous a confiait qu’il n’y avait pour l’instant aucun contact avec le Barça.

En bref à l’étranger

À 35 ans et après un an et demi passé au Sporting Portugal, Jeremy Mathieu va bientôt dire adieu aux Leoes. Record annonce en effet que le Sporting CP a décidé de ne pas lever l’option pour prolonger le bail du défenseur jusqu’en 2020. L’ancien international tricolore se retrouve donc libre de s’engager dans le club de son choix.

Selon le Guardian, Crystal Palace essaye de faire venir le gardien brésilien Lucas Perri. Le joueur de 21 ans appartient à Sao Paulo et est aussi visé par la Fiorentina. Les Eagles tentent d’obtenir son prêt avant de l’enrôler définitivement.

D’après Sky Sports, West Ham a refusé 10 M€ de la part de la Fiorentina pour son milieu de terrain Pedro Obiang. Le joueur de 26 ans connaît bien l’Italie puisqu’il évoluait à la Sampdoria avant de rejoindre les Hammers.

C’est officiel en France

Souleyman Doumbia signe à Rennes et quitte son club des Grasshoppers Zurich

Le milieu international zambien Emmanuel Banda (KV Oostende) s’est engagé avec le club de Ligue 2 de Béziers

L'AS Béziers a le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'Emmanuel Banda. L'international zambien (3 sélections) de 21 ans portera le numéro 12 https://t.co/L5AN4d4dQm #TeamASB pic.twitter.com/KCQ5etScxs — AS Béziers (@ASBeziersFoot) 15 janvier 2019

Michel Estevan nouveau coach du Tours FC

Cyrille Bayala (RC Lens) prêté à Sochaux

Un accord est intervenu entre le @RCLens et le FCSM pour le prêt de Cyrille Bayala. L'attaquant international burkinabé de 22 ans sera officiellement sochalien après avoir satisfait à la visite médicale d'usage. #mercato #Only90

https://t.co/EpUy4EBtXI pic.twitter.com/BRxM0l2bcx — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 15 janvier 2019

C’est officiel à l’étranger

Le Werder a informé du transfert de Florian Kainz à Cologne

Florian #Kainz will travel to Cologne for a medical on Friday, after the club agreed terms with @fckoeln_en regarding his transfer. #werder pic.twitter.com/SQXAlkOzsb — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 15 janvier 2019

Hamed Junior Traoré (Empoli) rejoindra la Fiorentina cet été