Marseille veut dégraisser. Commençons d’abord par les attaquants, avec Valère Germain. L’ancien Monégasque pourrait retourner dans un de ses anciens clubs, Nice. L’OM est d’accord pour le céder en prêt mais c’est du côté niçois que cela bloque. Les nouveaux actionnaires du club n’ont pas pris contact avec Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, qui vont bientôt laisser la main, pour finaliser le dossier.

Mitroglou et Njie vers la sortie. Pour Kostas Mitroglou, c’est Benfica. Comme pour Valère Germain, c’est son ancien club qui pourrait sortir Marseille de l’impasse. En effet, le club lisboète pourrait soumettre une offre de prêt d’un an et demi pour l’attaquant grec avec prise en charge intégrale du salaire. Ce qui pourrait convenir à tout le monde. Pour Clinton Njie, beaucoup de clubs sont intéressés comme Cardiff, Newcastle, Burnley, Crystal Palace, Fulham ou encore Galatasaray, mais rien de concret pour le moment n’est arrivé sur la table des dirigeants olympiens.

Rocchia vers Sochaux. D’autres indésirables à d’autres postes pourraient aussi quitter Marseille avant jeudi, la fin du mercato. Christopher Rocchia sera le premier. Selon nos informations, le joueur est autorisé par l’OM à rejoindre Sochaux dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Il est attendu dans le Doubs et devrait rapidement signer son contrat.

Abdennour ne bougera pas. Grégory Sertic aussi espère trouver une porte de sortie avant jeudi. Nantes s’était montré un temps intéressé. Reste aussi les cas Thomas Hubocan, qui veut absolument partir, et Aymen Abdennour, qui ne joue plus du tout avec Rudi Garcia. Pour le premier, son agent nous a confié aujourd’hui : « Nous sommes en train de travailler avec Andoni Zubizarreta pour lui trouver une solution. Nous espérons que ça aboutira ». Pour le Tunisien, selon nos informations, il ne bougera pas cet hiver. Enfin, Maxime Lopez reste une alternative du côté du FC Séville.

Nouvelle offre du PSG pour Idrissa Gueye. Si le dossier Leandro Paredes (Zenit) est toujours proche d’être bouclé, celui d’Idrissa Gueye a été relancé au PSG. Selon Skysports, les dirigeants parisiens auraient enfin transmis une offre 24,8 M€ à Everton pour tenter d’obtenir le transfert du milieu de terrain. En conférence de presse, l’entraîneur des Toffees, Marco Silva, a cependant expliqué que le club avait refusé cette offre et qu’il excluait un départ de son joueur.

Tielemans vers Leicester City. Selon le Lancashire News et Skysports, les Foxes de Leicester seraient entrés en contact avec l’AS Monaco afin d’évoquer un possible départ de Youri Tielemans en Angleterre. Leicester City pourrait proposer 23 M€ à Monaco. Ne figurant pas dans les plans de Leonardo Jardim, le milieu de terrain belge a été inscrit sur la liste des transferts. Monaco pourrait d’ailleurs être intéressé de le remplacer par Adrien Silva, le milieu portugais de Leicester. Un échange est-il donc possible ?

Info FM : En difficulté à Schalke 04, Abdul Rahman Baba (24 ans) va casser son prêt. Mais il ne devrait pas retourner à Chelsea. Selon nos informations, le latéral gauche ghanéen est en discussion avec Reims pour un nouveau prêt, sans option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. Aujourd’hui même, le club londonien joue la montre et discute sur quelques points de détails dont notamment le pourcentage de prise en charge du salaire.

Info FM : Selon nos informations, quelques clubs se sont penchés sur le cas d’Ousmane Cissokho (Orléans), à savoir Nîmes, Nancy et Lens. Une source proche nous indique toutefois qu’Orléans bloque le départ du joueur pour le moment.

Jesé Rodriguez (25 ans) semble bel et bien se rapprocher du Betis Séville. Le média espagnol Canarias en Hora affirme que toutes les parties sont d’accord sur le prêt du joueur. Il ne manquerait plus que le feu vert du PSG.

Olivier Giroud n’exclut pas un retour en France. En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, le Français ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine mais n’exclut pas un retour en France et notamment du côté de l’OM ou de l’OL comme il l’a expliqué au Canal Football Club : « ce sont deux grands clubs, je n’ai jamais exclu un retour en France. J’ai dit à l’époque que ma priorité était de rester en Premier League, ça l’est toujours, maintenant... à voir ».

Selon Ouest-France, Nicolas Benezet pourrait quitter l’EA Guingamp cet hiver. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain offensif intéresse le RC Lens et l’AJ Auxerre en Ligue 2. Le média précise aussi qu’il a des touches à l’étranger.

L’OGC Nice veut se faire prêter le jeune milieu offensif de l’AS Monaco Francesco Antonucci (19 ans) selon L’Équipe.

Morata revient à Madrid. C’est désormais officiel, l’attaquant international espagnol Alvaro Morata est prêté pour dix-huit mois par Chelsea à l’Atletico de Madrid. C’est un retour dans la capitale espagnole pour lui, après son départ du Real Madrid en 2017.

Ivan Perisic se rapproche d’Arsenal. Annoncé tout proche de rejoindre les Gunners hier par la BBC, Ivan Perisic (29 ans) a émis son envie de départ auprès de son club, l’Inter. Arsenal aimerait obtenir le prêt du Croate assorti d’une option d’achat de 40 millions d’euros, et semble proche d’un accord avec le club italien.

Alors que L’Équipe assurait que l’attaquant international français du Borussia Mönchengladbach, Alassane Plea avait fait l’objet d’une offre de 50 M€ de la part du club chinois de Dalian Yifang, le directeur sportif du club allemand Max Erbel a démenti. « Il n’y a pas d’offre », a-t-il affirmé.

Schalke 04 pourrait débourser 13 millions d’euros pour Rabbi Matondo de Manchester City. Le jeune ailier gallois de 18 ans qui ne compte aucune apparition chez les professionnels avec les Citizens est en effet proche de découvrir la Bundesliga avant la Premier League.

Selon France Football, le Bayern Munich serait désormais prêt à mettre 45 millions d’euros pour Benjamin Pavard, soit 10M€ de plus que les 35 millions d’euros payés pour son arrivée l’été prochain, afin qu’il puisse rejoindre la Bavière dès ce mois de janvier.

Alors qu’il avait demandé à quitter le club pour rejoindre le Bayern, l’espoir de Chelsea Callum Hudson-Odoi devrait rester chez les Blues jusqu’à la fin de saison. Le club londonien a ainsi répondu négativement à sa transfer request selon les informations de Bild.

Le milieu de terrain norvégien Mathias Normann (22 ans) s’engage avec le FK Rostov sous la forme d’un transfert sec en provenance de Brighton & Hove Albion.

L’Espanyol Barcelone s’offre Wu Lei, qui évoluait au Shanghai SIPG.

Libre de tout contrat, l’attaquant international sénégalais Moussa Sow (33 ans) signe au Gazişehir Gaziantep FK, en deuxième division de Turquie.

Stoke City libère Ibrahim Afellay de son contrat, le joueur est libre désormais.

Stoke City can confirm that Ibrahim Afellay’s contract with the Club has been terminated by mutual consent.

Brighton prête le défenseur argentin de 29 ans Ezequiel Matias Schelotto au Chievo Vérone jusqu’à la fin de la saison.

Albion defender Ezequiel Schelotto has joined @ACChievoVerona on loan until the end of the season.

Best of luck in @SerieA, @GalgoSchelotto !

Breaking news brought to you by @eToro.#BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 28 janvier 2019