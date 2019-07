Les infos du jour en France

Marseille lance les grandes manoeuvres. En quête de renforts à moindre prix, l’OM va jeter son dévolu sur des joueurs en prêt ou en difficulté dans leur club actuel. Selon L’Equipe, c’est le cas de l’ailier gauche de 25 ans, Sofiane Boufal, évoluant actuellement à Southampton. L’actualité du club phocéen reste très mouvementée puisque l’on apprend qu’une procédure disciplinaire a été émise à l’encontre du défenseur international, Adil Rami. Les médias français nous apprennent que celle-ci a débuté bien avant les problèmes personnels rencontrés cette semaine, et qu’un rendez-vous entre le défenseur et ses dirigeants allait être prévu très bientôt. Sa participation à Fort Boyard a notamment fortement déplu à la direction de l’OM, qui a relevé d’autres manquements. Présent en conférence de presse, Jacques-Henri Eyraud a refusé de commenter la nouvelle et est resté muet sur le mercato. Une bonne nouvelle est malgré tout arrivée à ce sujet. En effet selon la presse argentine, l’attaquant de 29 ans Dario Benedetto, a incité ses dirigeants de la Boca Juniors à accepter l’offre de l’OM. La proposition se situerait aux alentours de 10 M€, alors que sa clause libératoire s’élève à 21 M€.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, des contacts très avancés sont maintenus avec plusieurs courtisans pour l’arrière droit de 23 ans Youcef Atal. Cependant, le processus de vente de l’OGC Nice a complètement gelé le dossier. Le clan Atal, qui n’a pas encore discuté avec les nouveaux repreneurs, est disposé à écouter le projet que lui présentera l’équipe de Jim Ratcliffe pour le Gym.

Selon France Football et L’Équipe, Jean-Ricner Bellegarde devrait quitter le RC Lens pour rejoindre le RC Strasbourg. Le jeune milieu de 21 ans est même attendu pour passer sa visite médicale ce lundi.

C’est officiel en France !

Martins définitivement à l’AS Monaco. Monaco annonce le transfert définitif de l’ailier droit de 24 ans, Gelson Martins, en provenance de l’Atlético de Madrid. Il a signé jusqu’en 2024.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @GelsonMartins_. Prêté en janvier par l’Atlético Madrid, le milieu offensif s’est engagé pour 5 saisons. Il est désormais lié avec le Club jusqu’en juin 2024. https://t.co/XauTCocOkP pic.twitter.com/KiKV7oO8nY — AS Monaco (@AS_Monaco) 1 juillet 2019

Reinildo définitivement à Lille. Prêté avec option d’achat par Belenenses cet hiver, le latéral gauche Reinildo (25 ans) reste à Lille. Les Dogues ont actionné sa clause et l’ont engagé jusqu’en juin 2022.

Reinildo définitivement au LOSC ! Lire le communiqué https://t.co/6T7sHWhFEg — LOSC (@losclive) 1 juillet 2019

Rachid Alioui débarque à Angers. Le président du SCO d’Angers, Saïd Chabane, a annoncé l’arrivée de l’avant-centre de 27 ans, qui était en fin de contrat à Nîmes.

Je suis très heureux de vous annoncer le nom de la première recrue scoïste.

Rachid Alioui nous rejoint pour trois saisons !

Bienvenue !#LaForceDuSCO pic.twitter.com/0mrbo4GqeU — Saïd chabane (@SadSaidchabane) 1 juillet 2019

Nîmes se fait encore prêter Bernardoni. Le portier de 22 ans est prêté une saison de plus à Nîmes par les Girondins de Bordeaux. Il a cependant prolongé son bail avec les Girondins de Bordeaux jusqu’en juin 2023, avant d’être prêté chez les Crocodiles pour une saison supplémentaire.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le prêt de Paul Bernardoni au Nîmes Olympique pour une saison supplémentaire.#CrocoDeal pic.twitter.com/AOOZsGFYYR — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 1 juillet 2019

Jorginho quitte l’ASSE. L’ailier gauche de 23 ans quitte l’AS Saint-Étienne pour rejoindre Ludogorets en Bulgarie.

Le jeune ailier, prêté la saison dernière au CSKA Sofia, rejoint le récent champion de Bulgarie @Ludogorets1945 ! L’#ASSE souhaite bonne chance à Jorginho pour la suite de sa carrière. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 1 juillet 2019

Kévin N’Doram prêté à Metz. Apparu à quatre reprises sous le maillot de l’AS Monaco lors de la saison 2018/2019, le jeune défenseur Kévin N’Doram (23 ans) va continuer d’évoluer en Ligue 1, mais sous une autre tunique. L’ASM vient en effet d’annoncer le prêt du joueur à Metz.

L'AS Monaco annonce le prêt de Kévin N'Doram au FC Metz - Bonne saison @LevieuxNdo !https://t.co/XK1iPwsTne — AS Monaco (@AS_Monaco) 1 juillet 2019

Dylan Chambost à l’ESTAC. Le milieu de terrain de 21 ans quitte l’AS Saint-Étienne pour rejoindre l’ESTAC, où il s’est engagé pour 3 ans.

(OFFICIEL) L’#ESTAC, l’@ASSEofficiel et Dylan #Chambost (21 ans, 1m77, 70kg) ont trouvé un accord. Le milieu offensif s’engage à Troyes pour les 3 prochaines saisons. https://t.co/hUWGSWwHvN pic.twitter.com/9QHCbzCjg7 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 1 juillet 2019

Saint-Ruf à Orléans. Le défenseur de 26 ans Nicolas Saint-Ruf s’est engagé avec l’US Orléans pour les trois prochaines saisons. Il évoluait à l’AS Nancy-Lorraine.

Vincent Thill à Orléans. Le FC Metz prête le milieu offensif Vincent Thill (19 ans) à l’US Orléans pour la saison à venir.

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça cherche à vendre Ousmane Dembélé ! Pour faire de la place à la potentielle arrivée de Neymar, le FC Barcelone cherche à exfiltrer quelques joueurs. Ainsi, l’ailier gauche Ousmane Dembélé fait figure de favori pour un départ, selon Kicker. Le quotidien explique que son transfert ne se négocierait pas en dessous de la barre des 100 millions d’euros, dans le but de faire de la place pour le crack brésilien. De plus, après deux ans dans le club, le bilan du joueur de 22 ans reste mitigé, ce qui pousserait les Blaugranas à le rediriger vers d’autres clubs, notamment Liverpool. La question que se pose Kicker est de savoir si le Bayern Munich peut bouger sur ce dossier.

Visite médicale à la Juventus pour Adrien Rabiot. Désormais libre de tout contrat, Adrien Rabiot est arrivé à Turin pour passer sa visite médicale dans le club de la Vieille Dame. L’officialisation du milieu de terrain de 24 ans devrait être imminente.

Arsenal veut profiter de l’aubaine Yacine Brahimi. Libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le FC Porto, l’ailier gauche de 29 ans est désormais dans le viseur des Gunners. Des négociations ont débuté entre les deux parties, mais aucun accord n’a été trouvé pour le moment.

En bref à l’étranger

Selon les informations de TMW en Italie, l’ailier gauche de 21 ans, Théo Hernandez, passera sa visite médicale ce mardi avant de parapher son contrat avec l’AC Milan. Le transfert devrait rapporter une vingtaine de millions d’euros au Real Madrid.

Selon Il Mattino, l’international colombien James Rodriguez est à Capri, en Italie, pour signer avec Naples, en compagnie de son agent Jorge Mendes.

Selon les informations de Skysports, Arsenal a formulé une offre de 45 M€ à Crystal Palace pour le transfert de l’ailier Wilfried Zaha (26 ans).

Alors que le PSV Eindhoven a officiellement autorisé Luuk de Jong à négocier avec un autre club concernant un transfert, l’Estadio Deportivo indique que le Néerlandais a atterri à Séville cette nuit et qu’il va passer sa visite médicale avant l’officialisation du transfert.

D’après la Colina de Nervion, l’avant-centre international français Wissam Ben Yedder, serait tombé d’accord avec Manchester United concernant son éventuel futur contrat en Angleterre. Le FC Séville pourrait demander un joli pactole contre son attaquant de 28 ans.

C’est officiel à l’étranger !

L’Inter Milan officialise Godin. L’Inter Milan annonce l’arrivée de Diego Godin, libre de tout contrat. Le défenseur international uruguayen de 33 ans va donc découvrir la Serie A après des années à l’Atlético Madrid.

Lazaro rejoint l’Inter. L’Inter Milan annonce l’arrivée de l’Autrichien Valentino Lazaro. Le milieu de terrain de 23 ans a été recruté au Hertha Berlin contre un chèque de 25 M€, bonus compris.

Spinazzola à la Roma, Pellegrini à la Juve ! La Louve enregistre l’arrivée en provenance de la Juve du défenseur international italien Leonardo Spinazzola (24 ans). Mais ce n’est pas un simple transfert. En contrepartie, les Romains ont décidé de céder le latéral gauche Luca Pellegrini (20 ans) à la Vieille Dame.

UFFICIALE : Leonardo Spinazzola è un calciatore della Roma Questa estate l’#ASRoma utilizzerà i video sui social media dedicati ai nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi in tutto il mondo.@telefonoazzurro@MissingKids pic.twitter.com/IIf6pShv5d — AS Roma (@OfficialASRoma) 30 juin 2019

Amadou Diawara arrive à Rome. Après le départ de Manolas du côté du Napoli, l’AS Roma attendait le milieu de terrain guinéen de 21 ans. Il s’est engagé pour cinq saisons en faveur de la Louve contre un chèque de 21 M€.

UFFICIALE : Amadou Diawara è un calciatore della Roma Questa estate l’#ASRoma sta utilizzando i video sui social media dedicati ai nuovi acquisti per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dei bambini scomparsi in tutto il mondo.@telefonoazzurro@MissingKids pic.twitter.com/SoQ6Q8GLD4 — AS Roma (@OfficialASRoma) 1 juillet 2019

Jason s’engage 3 ans à Valence. Âgé de 24 ans, le milieu de terrain arrive gratuitement en provenance de Levante. Le montant de sa clause libératoire est de 35 M€.

Jokin Ezkieta quitte le Barça pour l’Athletic Bilbao. Formé au Barça, le portier espagnol de 22 ans a été libéré par le FCB et s’est engagé pour quatre saisons avec l’Athletic Bilbao. Sa clause libératoire a été fixée à 45 M€.

El portero @JokinEzkieta ha firmado con el #AthleticClub hasta junio de 2⃣0⃣2⃣3⃣. https://t.co/cXmHAd19r6 Ongi etorri Jokin ! — Athletic Club (@AthleticClub) 1 juillet 2019

Kovacic reste à Chelsea. Le Real Madrid annonce que Mateo Kovacic (25 ans), prêté à Chelsea cette saison, reste définitivement chez les Blues. Le milieu de terrain croate a paraphé un contrat de 5 ans avec les Londoniens.

Comunicado Oficial : Kovacic.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 1 juillet 2019

Southampton recrute Ché Adams. Le club a déboursé un montant compris entre 15 et 20 M€ pour l’ailier de 22 ans en provenance de Birmingham.

Matt Target file à Aston Villa. Les Villans recrutent le latéral gauche anglais de 23 ans, en provenance de Southampton.

Ings à Southampton. Les Saints annoncent le transfert définitif de l’avant-centre Danny Ings (26 ans) jusqu’en juin 2022, prêté jusqu’ici par Liverpool.

Did you say signings or sign Ings ? pic.twitter.com/0LMJgR1e84 — Southampton FC (@SouthamptonFC) 1 juillet 2019

Chelsea dit adieu à ses fins de contrat.« Gary Cahill, Gonzalo Higuain, Rob Green, Eduardo et Kyle Scott ont désormais quitté Chelsea après la fin de leur contrat », peut-on lire sur le site officiel de Chelsea. Higuain retourne ainsi à la Juventus Turin, tandis que les autres sont libres de tout contrat.

Dortmund accueille Mateu Morey. Non retenu par l’équipe U19 du FC Barcelone, le latéral droit Mateu Jaume Morey Bauzà (19 ans) s’est engagé librement avec le BVB pour cinq ans.

Der 19-jährige Spanier kommt vom @FCBarcelona und hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. #Morey2024 ℹ️ Alle Infos : https://t.co/L3xGGigznO pic.twitter.com/GuZ4NCXWNU — Borussia Dortmund (@BVB) 1 juillet 2019

Ewerton s’engage à Hambourg. Le FC Nuremberg annonce le départ du défenseur central brésilien Ewerton. Le joueur de 30 ans s’engage avec le HSV jusqu’en juin 2021.

Alle Details geklärt ! #Ewerton wechselt an die Elbe zum @HSV. Vielen Dank für deine Zeit beim #FCN und alles Gute für die Zukunft !https://t.co/kYGvDupScs — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 1 juillet 2019

John Obi Mikel file à Trabzonspor. Le milieu défensif de 32 ans s’est engagé pour deux ans, plus un an en option, avec les Bordo-Mavi, quatrième du dernier championnat turc.

