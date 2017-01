Les infos du jour en France

L’OM touche au but ! Hier soir, beIN Sports a annoncé que l’arrivée de Morgan Sanson à l’Olympique de Marseille devrait être bouclée ce lundi. On parle d’un montant de 11 M€. Concernant Dimitri Payet aussi il semblerait que les choses avancent puisque la presse anglaise annonçait hier soir une rencontre ce lundi entre les dirigeants anglais et marseillais. Autre bonne nouvelle, l’OM est le seul club à s’être positionné pour le Français cet hiver. On parlait pourtant d’intérêts d’Arsenal ou de Chelsea. Ensuite, Skysports indique que « West Ham ne considèrera aucune offre sous les 35 M€ ». Il y a quelques jours, les Hammers parlaient d’un prix compris entre 40 et 45 M€. En défense, la piste Amavi semble au point mort. L’OM pisterait deux nouveaux joueurs annonce L’Équipe ce lundi. Il s’agit de Jetro Willems, sous contrat jusqu’en 2018 au PSV Eindhoven. Il y a aussi le jeune Théo Hernandez, prêté par l’Atlético Madrid au Deportivo Alavés. Un élément qui plaît à Andoni Zubizarreta.

La Chine veut piller la L1. Hier, Vadim Vasilyev a annoncé que l’AS Monaco avait reçu une offre de Chine pour Radamel Falcao. Ce lundi, L’Équipe indique que c’est le club de Tianjin Quanjian qui a offert 50 M€ pour El Tigre. Le club pourrait revenir avec une offre de supérieure dans les prochains jours. Monaco chercherait un numéro 9 en cas de départ du Colombien. Toutefois, une source interne au club de la Principauté nous a confié que Monaco n’avait aucun intention de laisser filer un joueur cet hiver. L’Angevin Famara Diedhiou lui aussi est courtisé en Chine. L’Équipe annonce que le SCO d’Angers a reçu une offre de 6 millions d’euros assortis de bonus pouvant monter à 4 millions d’euros de la part du Dalian Aerbin (D2 chinoise). Récemment, on a aussi parlé d’intérêts venant de Chine pour les Parisiens Javier Pastore(il a indiqué qu’il voulait rester à Paris), Blaise Matuidi ou encore Angel Di Maria.

En bref en France

D’après les informations du Parisien, Carlo Ancelotti téléphone très souvent à Marco Verratti afin de lui parler du projet du club allemand et de tenter de le recruter. Si une prolongation au PSG est envisageable, un nouveau revers du club de la capitale en Ligue des Champions pourrait le pousser à réfléchir. Mais un départ cet hiver n’est pas d’actualité. Idem pour Serge Aurier qui nous a confié : « Je suis bien au PSG et je ne vois pas pourquoi je songerais à partir ». En revanche, d’autres éléments sont sur le départ. Selon le Midi-Libre, Jonathan Ikoné est attendu ce lundi à Montpellier. Il devrait être prêté pour 6 mois sans option d’achat. Jesé se rapproche de Las Palmas. Il ne serait plus focalisé sur le projet parisien. Côté arrivées, France Football annonce que Patrick Kluivert va rencontrer Ricardo Rodriguez, la latéral gauche de Wolfsburg.

Selon L’Équipe, Nicolas Saint-Ruf (Montpellier) est courtisé par Bastia. En fin de contrat, le défenseur a fait l’objet d’une proposition de contrat de trois ans de la part du club corse.

Selon L’Équipe, Johan Gastien devrait rejoindre le Stade Brestois. En fin de contrat à Dijon en juin, il signerait pour deux ans et demi.

Le Parisien annonce que l’Olympique Lyonnais a formulé une deuxième offre de 15 M€ pour Memphis Depay (22 ans). Manchester United, qui avait repoussé la première offensive rhodanienne à hauteur de 13 M€, devrait être à l’écoute.

Info FM : le milieu offensif de Nîmes Nasser Chamed (23 ans), courtisé par plusieurs écuries portugaises ces derniers mois, serait selon nos informations tout proche de s’engager en Grèce, avec Veria.

C’est officiel !

Les infos du jour à l’étranger

Benfica attise les convoitises. Le club portugais est sollicité pour plusieurs éléments cet hiver. Record indique que Raul Jimenez est dans le viseur de plusieurs clubs chinois. Le président du club lisboète Luis Filipe Vieira est actuellement en Chine pour négocier. Il espère tirer 50 M€ de ce transfert. Liverpool était pourtant sur le dossier. O Jogo parlait aussi récemment de Danilo du côté de Lille. Un poulain de Jorge Mendes. Si Victor Lindelöf est dans le viseur de Manchester United, qui veut plutôt un transfert cet été, Gonçalo Guedes lui est suivi par le PSG. Peu utilisé par Benfica, André Carrillo est courtisé en Italie, en Chine, en France et en Espagne. Mais la Turquie a une longueur d’avance. Besiktas a fait l’objet d’une offre de 10 M€.

En bref à l’étranger

Chelsea est d’attaque. Malgré des approches de clubs chinois, Diego Costa va rester à Chelsea. Skysports annonce qu’une rencontre va avoir lieu mardi entre les dirigeants londoniens et l’attaquant qui pourrait être augmenté. Il souhaiterait négocier un contrat de 343 000 euros par semaine, soit pratiquement le double de la somme touchée actuellement (170 000 euros par semaine). De son côté, Michy Batshuayi est dans le viseur de plusieurs clubs dont le PSG. L’Équipe annonce que le club de la capitale a formulé deux offres pour l’ancien de l’OM. Deux propositions refusées par les Blues.

Les anciens de L1 ont décidément la côte. Selon la presse anglaise, Gregory van der Wiel intéresse Hull City. Pour rappel, le joueur qui appartient à Fenerbahçe est suivi aux Émirats Arabes Unis ainsi que par le Sporting Portugal.

Patrice Evra pourrait bien quitter la Juventus Turin cet hiver. Si on a parlé d’un retour à Manchester United ou encore d’un intérêt de Valence, Crystal Palace en pincerait aussi pour le latéral gauche selon la presse britannique.

Skysports annonce que Bojan veut quitter Stoke City cet hiver. Il attend la bonne offre lui qui a notamment été approché par le FC Valence.

C’est officiel !

Arjen Robben prolonge au Bayern Munich jusqu’en 2018 lui qui était en fin de contrat en juin prochain.

Junior Caicara quitte Schalke 04 pour rejoindre le club d’Istanbul Büyüksehir.