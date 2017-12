Les infos du jour en France

Qui pour garder les buts du PSG ? La situation des gardiens au Paris Saint-Germain est loin d’être réglée. Le chantier ne fait que commencer. Kevin Trapp d’abord devrait bel et bien quitter le club cet hiver. Son agent a confié que le portier du PSG envisageait de quitter la capitale française. Et aux dernières nouvelles, c’est Liverpool qui serait prêt à l’accueillir. Pour le remplacer et épauler Alphonse Areola, les dirigeants du PSG auraient déjà pensé à tout. Ainsi, les noms de Pepe Reina (Naples), Gianluigi Donnarumma (Milan AC) et Jan Oblak (Atlético) sont sortis dans la presse. Pour le premier, on imagine qu’il pourrait être la doublure d’Areola, en attendant de trouver mieux. Pour les deux derniers, en revanche, le PSG vise clairement un gardien de grande classe. Les négociations pourraient donc se poursuivrent jusqu’à cet été.

En bref en France

Les spéculations vont bon train concernant la possible venue de Wendel au PSG. Mais son entraîneur Abel Braga à Fluminense a lancé un avertissement au jeune Wendel, comme le relayent nos confrères portugais de Record : « S’il est vraiment engagé avec le PSG, c’est une raison supplémentaire pour être professionnel à 100%. J’ai joué là-bas (1979-1981 ). Même à 95%, ça ne suffit pas. » L’ancien joueur du PSG mais aussi coach de l’OM (2000) fait référence aux récentes sorties nocturnes du Brésilien.

Comme le rapporte Estadio Deportivo, le FC Séville aurait dans son radar Yannis Salibur. Le milieu de terrain offensif de l’En Avant de Guingamp intéresse les Blanquirrojos de par ses qualités physiques et sa faculté à bien tirer les coups de pied arrêtés.

Les infos du jour à l’étranger

Moussa Dembélé proche de signer en PL. L’attaquant français du Celtic Glasgow serait sur le point de jouer en Angleterre d’après Sky Sports. En effet, un accord aurait été trouvé entre le Celtic et le club anglais de Brighton pour un transfert à hauteur de 20 millions d’euros. En revanche, rien ne dit si ce challenge proposé au jeune buteur pourrait lui convenir.

En bref à l’étranger

Comme les saisons précédentes avec notamment Davinson Sanchez (Tottenham) ou Davy Klaassen (Everton), bon nombre d’éléments de l’Ajax d’Amsteram sont approchés par des clubs aux quatre coins de l’Europe une fois le mercato venu. C’est le cas de Justin Kluivert. Tottenham et Manchester United, qui cherche un ailier, seraient intéressés par son profil. De quoi inquiéter son club qui cherchait à lui faire étendre son bail jusqu’en 2021 ou 2022 comme l’annonçait De Telegraaf. Autre candidat possible au départ : Amin Younes. Le footballeur âgé de 24 ans voit son nom revenir souvent du côté de l’Italie. À Naples plus précisément.

Arrivé cet été à Antalyaspor, Samir Nasri pourrait déjà prendre la porte. En effet, l’écurie turque chercherait à se séparer de l’ancien international français d’après L’Equipe.

C’est officiel !

Dick Advocaat dirige le Sparta Rotterdam !