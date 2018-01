Les infos du jour en France

Nice et l’OM sur Sagna. Libre depuis son départ de Manchester City l’été dernier, Bacary Sagna plait beaucoup en Ligue 1. L’ancien international tricolore de 33 ans est toujours dans le viseur de l’Olympique de Marseille mais aussi de Nice comme le rapporte Le Phocéen.

L’ASSE ne chôme pas. Déjà deux coups au compteur pour les Verts,avec les arrivées de Yann M’Vila et, depuis ce mercredi après-midi, de Paul-Georges Ntep. Le milieu offensif français est prêté jusqu’à la fin de la saison par Wolfsbourg. Et l’ASSE ne compte pas s’arrêter là. Selon nos informations, elle est intéressée par Lucho Gonzalez. Mais les Verts sont loin d’être les seuls sur le coup pour El Comandante. L’expérimenté milieu de terrain est en effet libre depuis la fin de son aventure à l’Atlético Paranaense. L’Argentin est disposé à faire des efforts sur le plan financier pour se trouver un dernier challenge. Toutefois, un renfort est prioritairement attendu en défense, où la piste Neven Subotic est toujours d’actualité. Le défenseur central du Borussia Dortmund, âgé de 29 ans, ferait l’objet d’une offre stéphanoise...

En bref en France

Info FM : selon nos informations, John Stiven Mendoza (25 ans), attaquant colombien du Corinthians, a reçu son certificat international de transfert et pourra donc s’engager avec Amiens, avec qui il s’était mis d’accord sur les bases d’un contrat de trois ans et demi.

Info FM : après avoir récupéré Vincent Aboubakar il y a trois ans et demi, le FC Porto pioche de nouveau à Lorient. Selon nos informations, les deux clubs sont tombés d’accord pour le transfert d’Abdul Majeed Waris. Cet accord porte sur un prêt avec option d’achat fixée à 6 M€. L’attaquant ghanéen est attendu à Porto dans les prochaines heures pour finaliser les derniers détails.

Le quotidien turc AMK assure que le Fenerbahçe fait le forcing en coulisses pour attirer Jordan Ferri (25 ans), en manque de temps de jeu à l’Olympique Lyonnais, dans ses filets.

A la recherche de joueurs prometteurs, l’OM a jeté son dévolu sur Nordi Mukiele rapporte l’Equipe. Le défenseur de Montpellier, capable d’évoluer à droite comme dans l’axe, plait beaucoup à la cellule recrutement du club phocéen.

Jocelyn Gourvennec est plus que jamais sur la sellette de Bordeaux après une nouvelle défaite à domicile face à Caen. Selon HLN, les Girondins lui auraient déjà trouvé un successeur en lieu et place de l’entraîneur belge Michel Preud’homme. Selon le média belge, tout serait déjà bouclé.

C’est officiel en France

Ntep prêté à Saint-Etienne

Rennes annonce le départ de Yacouba Sylla

#MercatoSRFC

Le #StadeRennais et le @kvmechelen (FC Malines - Belgique - première division) ont trouvé un accord pour le transfert de Yacouba Sylla.

➡ https://t.co/OMgmfc8FCn

Bonne continuation @91_yacou ! — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 17 janvier 2018

John Stiven Mendoza rejoint Amiens

L'attaquant Colombien, Mendoza, s'est engagé jusqu'en 2021 avec l'@AmiensSC .

Rapide, puissant et technique, Mendoza viendra aider le promu amiénois à se maintenir en @Ligue1Conforama .

Il est autorisé à jouer ce soir contre Montpellier !

Bienvenue Stiven ! — Amiens SC (@AmiensSC) 17 janvier 2018

Les infos du jour à l’étranger

Accord Sanchez-MU ? Selon les informations du Daily Mirror et du Telegraph, Alexis Sanchez et Manchester United sont tombés d’accord sur les bases d’un contrat de quatre ans et demi. Le Chilien percevrait environ 17 M€ nets par an.

Batshuayi pour remplacer Aubameyang ? Bild assure que le Borussia Dortmund souhaiterait miser sur Michy Batshuayi, en difficulté à Chelsea, pour compenser le départ plus que probable de Pierre-Emerick Aubameyang, qui serait d’accord avec Arsenal.

La Juve multiplie les pistes. Le club italien multiplie les pistes à deux semaines seulement de la fermeture du marché des transferts. Le Danois de Tottenham, Christian Eriksen, est sérieusement visé, mais il vaudra cher étant donné qu’il encore lié avec les Spurs jusqu’en 2020. Tout le contraire de l’Allemand Mesut Ozil, en fin de contrat en juin prochain, qui intéresse également les Bianconeri. Enfin, les dirigeants turinois pistent aussi deux latéraux : Matteo Darmian de Manchester United, et Wendell du Bayer Leverkusen.

En bref à l’étranger

D’après Mundo Deportivo, une rencontre est prévue aujourd’hui entre les dirigeants de l’Inter Milan et du FC Barcelone pour régler le cas Rafinha Alcantara. Les Italiens seraient disposés à payer entre 30 et 35 millions d’euros pour le milieu. Ils ne compteraient pas mettre plus sachant que le Barça veut récupérer 40 millions d’euros+5 millions de bonus.

Alors qu’un retour au FC Séville a été évoqué, Aleix Vidal (FC Barcelone) intéresserait aussi Manchester United et Liverpool à en croire les informations d’Estadio Deportivo.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Real Madrid et le FC Barcelone ne lâchent pas Ferran Torres (FC Valence). Ce, même si sa clause libératoire est passée de 8 à 25 millions d’euros le 1er janvier 2018.

En fin de contrat l’été prochain à Manchester United, Marouane Fellaini arrive à un moment crucial de son passage chez les Red Devils. Selon The Sun, son entraîneur José Mourinho voudrait que le Belge reste à MU. Récemment, West Ham se serait penché sur son cas.

Selon le Wales Online, Swansea serait en pole pour s’offrir les services d’Andre Silva. Récemment, l’AC Milan avait assuré que le joueur ne partirait pas.

Annoncé avec insistance en Chine à Guangzhou Evergrande, Radja Nainggolan n’aurait fait l’objet d’aucune offre. C’est le directeur sportif de la Roma, Monchi, qui l’a confié au Corriere Dello Sport.

D’après les informations du média allemand Bild, Marc Bartra et Neven Subotic n’entrent pas dans les plans de Dortmund. Ils ne seront pas retenus cet hiver. Concernant Subotic, l’ASSE est sur les rangs pour l’accueillir.

C’est officiel à l’étranger

La clause libératoire de Bakambu a bien été payée !

Theo Walcott à Everton

L’Athletic Bilbao prolonge Iñaki Williams

El Athletic Club y el jugador Iñaki Williams han suscrito el acuerdo de renovación por el que el jugador permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2025. — Athletic Club (@AthleticClub) 17 janvier 2018

Otamendi prolonge à Manchester City

The General @Notamendi30 has today signed a new deal ! — Manchester City (@ManCity) 17 janvier 2018

Kwadwo Poku de Miami à l’Anzhi Makhatchkala

Marko Grujic file à Cardiff