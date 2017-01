Les infos du jour en France

PSG et Monaco au coude-à-coude ! Séparés de 3 petits points seulement en Ligue 1, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco ne se quittent pas non plus sur le mercato. Selon A Bola, ils sont les favoris pour s’attacher les services de Gonçalo Guedes. Le jeune talent de Benfica devrait être vendu cet hiver par son club, qui réclame 30 M€. Des négociations auraient déjà été entamées. L’avenir du joueur devrait se jouer entre Paris, Monaco et la Premier League.

En bref en France

Le quotidien belge Het Nieuwsblad révèle que les représentants d’Aaron Leya Iseka, prêté par Anderlecht à l’OM, lui cherchent un nouveau point de chute en Ligue 1. Pour rappel, Rudi Garcia l’avait invité à se trouver un nouveau club.

En délicatesse au Mexique, Andy Delort pourrait rentrer en France. Selon L’Équipe, Toulouse tient la corde pour s’attacher ses services. Le joueur se serait même déjà entretenu avec Pascal Dupraz et le TFC serait disposé à offrir un transfert plutôt qu’un prêt.

Interrogé par ESPN, Angel Di Maria a fait le point sur son avenir, lui qui était annoncé en Chine : « Je suis très bien ici, il me reste 2 ans de contrat. Ma famille est heureuse ici. Bien sûr, il y a eu des rumeurs. Je resterai ici jusqu’à la fin de mon contrat. Chacun a sa façon de penser. Les gens peuvent avoir envie d’aller jouer en Chine, c’est vrai qu’avec les quantités d’argent dont on parle, ça peut attirer des gens. Mais ce n’est pas mon cas, je préfère rester ici, être heureux ici, et atteindre l’objectif que je me suis fixé : je suis venu à Paris pour gagner la Ligue des Champions ».

« Je ne sais pas d’où ça sort, mais Boudebouz n’est pas une de nos cibles. J’ai entendu trois ou quatre noms différents et je me suis demandé d’où ça venait », a confié David Moyes en conférence de presse. Contrairement à ce qu’a évoqué la presse anglaise, Sunderland n’est pas intéressé par l’Algérien.

C’est officiel !

Memphis Depay s’est engagé avec l’OL ! C’est l’agence qui gère ses intérêts qui a annoncé la nouvelle, le joueur y allant lui aussi de ses tweets, avant que les Gones confirme l’information. Il portera le numéro 9.

NOUS SOMMES L'OLYMPIQUE LYONNAIS pic.twitter.com/msXGylCVjg — Memphis (@Memphis) 20 janvier 2017

Les infos du jour à l’étranger

La Juventus vise 6 stars de Ligue 1 ! Du côté de la Juventus, on a déjà les yeux tournés vers l’été prochain. Le mercato estival s’annonce très spectaculaire, et Tuttosport a publié une liste de 25 joueurs ciblés par les Bianconeri. Parmi eux, on retrouve surtout six stars de Ligue 1, dont Marco Verratti et Corentin Tolisso, qui apparaissent comme des priorités. Deux autres joueurs du PSG sont cités (Rabiot et Matuidi), mais aussi Alexandre Lacazette (OL) et Tiémoué Bakayoko (ASM). Les autres noms de la liste sont également prestigieux avec notamment trois pensionnaires du Real Madrid (Isco, Kroos, Morata), ou encore Alexis Sanchez (Arsenal), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Nemanja Matic (Chelsea), Ivan Rakitic (Barcelone) et le Français Steven N’Zonzi (Séville).

West Ham au bord de la crise de nerfs. Le dossier Dimitri Payet provoque beaucoup de tensions chez les Hammers. Selon le Daily Mail, l’OM devrait revenir à l’attaque avec une troisième offre, plus proche des revendications des Londoniens : 29 M€. Seulement voilà, le club anglais est très remonté et selon le Mirror ils envisageraient de porter plainte contre l’OM, qui aurait contacté directement le joueur, une pratique interdite par l’instance dirigeante du football mondiale. Les débats s’enveniment. Dans le même temps, Sky Sports a annoncé que l’OM aurait abandonné l’idée de signer Dimitri Payet. Décidément, le dossier est très compliqué.

Idem pour Sofiane Feghouli. Si la Roma est intéressée, le dossier est en stand-by selon nos informations. West Ham souhaite vendre le milieu de terrain international algérien alors que le club de la Louve espère un prêt. Il devrait rester à Londres. Ce qu’il a confirmé dans la journée en interview. Côté arrivée, d’après Sky Sports, West Ham est tout proche d’un accord avec José Fonte (Southampton), qui était suivi par Manchester United.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, Galatasaray est entré en négociations avec Magaye Gueye (26 ans), auteur d’une bonne première partie de saison avec Adanaspor (5 buts, 5 passes décisives en Süper Lig). Kasimpasa et Fulham sont également sur les rangs pour l’ancien international Espoirs tricolore formé à Strasbourg.

Pierre-Emerick Aubameyang a livré de précieux indices sur son avenir à Bild : le Gabonais a assuré à 100% qu’il serait là jusqu’en juin 2017. Et jusqu’à juin 2018 ? « Je ne peux pas le garantir, je ne sais pas ». Par ailleurs, hors de question de rejoindre le rival bavarois à l’avenir : « Je n’irai jamais au Bayern Munich, c’est certain. Cela serait trop dur pour les fans de Dortmund. Si le Bayern me demande, je dirai non ».

Présent en conférence de presse ce vendredi, Antonio Conte a indiqué que Chelsea avait reçu une offre pour Asmir Begovic (29 ans). Pour rappel, le gardien bosnien est annoncé dans le viseur de Bournemouth.

Concernant Diego Costa, le coach italien a confié : « Le joueur veut rester à Chelsea, il est très content de jouer pour nous. Je ne vois aucun problème. J’ai entendu beaucoup de rumeurs concernant Diego, mais le plus important c’est qu’il s’est entraîné avec nous et qu’il est disponible. Diego est un bon joueur et une bonne personne et maintenant il est focalisé sur Chelsea et sur le fait de jouer pour nous ».

Dans le cadre de sa grande révolution portée par les nouveaux investisseurs chinois, l’Inter Milan souhaite s’offrir James Rodriguez, selon Tuttosport.

Stoke City et West Brom sont tombés d’accord pour le transfert de Saido Berahino (23 ans). L’attaquant anglais doit désormais se mettre d’accord avec les Potters.

Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille et du FC Nantes, Rafael Assis, milieu défensif de Chaves, devrait finalement rejoindre le FC Porto, annoncent en chœur A Bola et O Jogo.

Auteur d’une bonne première partie de saison avec la Fiorentina, Kalinic a décliné l’offre du Tianjin Quanjian, annonce La Gazetta dello Sport.

Le Standard serait intéressé par Danilo Barbosa (20 ans), milieu brésilien de Benfica prêté par Braga, d’après les informations de la Dernière Heure.

C’est officiel !

Le défenseur bosnien Toni Sunjic (VfB Stuttgart) est prêté avec option d’achat à Palerme.

Toni Sunjic è del Palermo ! #BenvenutoToni https://t.co/qYbXUpNzL5 — US Città di Palermo (@palermocalcioit) 20 janvier 2017

Henri Lansbury signe à Aston Villa.

Breaking transfer news : We are delighted to announce the signing of @LansburyHenri. #AVFC #WelcomeHenri pic.twitter.com/5WRoeBesQG — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 20 janvier 2017

Zakaria Aboukhlal signe au PSV Eindhoven. Le jeune attaquant de 16 ans, qui évolue à Willem II, rejoindre le PSV l’été prochain. Il a signé un contrat de trois ans avec le club néerlandais.

De 16-jarige Zakaria Aboukhlal maakt komende zomer de overstap van Willem II naar PSV. Welkom Zakaria ! https://t.co/1r2FUhy7Rn pic.twitter.com/TPo7u3TbRI — PSV (@PSV) 20 janvier 2017

Le Standard de Liège, le FC Viitorul Constanta ont trouvé un accord pour le transfert de et Razvan Marin. Le milieu de terrain roumain s’est engagé avec le club belge et portera le numéro 18.

Comme nous vous l’annoncions ce jeudi, Omar Elabdellaoui est prêté par l’Olympiacos Le Pirée à Hull City.

Jake Livermore quitte le club anglais. Le milieu de terrain de Hull City rejoint WBA pour quatre ans et demi. Le transfert pourrait atteindre 13 M€.