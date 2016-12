Les infos du jour en France

Le PSG rêve encore plus grand ! Après Julian Draxler, le club de la capitale veut encore du lourd cet hiver. Le Daily Express annonce que les Franciliens vont passer prochainement à l’offensive afin de s’offrir les services de Coutinho. On parle d’une proposition à venir de 47M€.

En bref en France

L’OM suit toujours de près la situation de Mathieu Debuchy, en manque de temps de jeu à Arsenal. Le Parisien assure que le club phocéen souhaite mettre la main sur le latéral droit tricolore afin d’avoir un concurrent à Sakai.

Le Bordelais Malcom a la cote sur le mercato. Le Parisien annonce que plusieurs clubs sont à ses trousses. Chelsea, l’Inter Milan, l’AS Roma, la Juventus Turin, le FC Séville et même l’AS Monaco le suivraient.

Sky Italia annonce que l’OL a toujours un oeil sur Filip Djordjevic (Lazio Rome). Mais son club réclame 15 M€ !

Sabah et Fotomaç annoncent que Galatasaray envisage de mettre un terme au prêt de Kolbeinn Sightorsson. L’Islandais, blessé, pourrait revenir plus tôt que prévu à Nantes.

Selon Diario de Noticias, Monaco serait venu aux renseignements pour Pizzi (Benfica).

Info FM : selon nos informations, Jānis Ikaunieks (FC Metz) va être prêté à l’AEL Larissa, club de première division grecque. Tous les détails ont été réglés entre les deux parties. Le joueur est attendu demain en Grèce.

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça sur tous les fronts ! Hier, Luis Enrique a confié qu’il était dans l’ensemble très satisfait des recrues estivales catalanes. Cet hiver, les Blaugranas sont en quête d’un latéral droit. Et c’es toujours le joueur du FC Valence, João Cancelo, qui a les faveurs des pensionnaires du Camp Nou. Sport affirme même qu’il s’est déjà mis d’accord avec le Barça qu’il rejoindra cet été 2017. Srna a lui aussi été approché. Cet été ou cet hiver, Aleix Vidal, lui, pourrait s’en aller. Pourtant hier, son coach lui a tendu la main : « Aleix Vidal a moins joué suite à une décision que j’ai prise après les premiers matches. Aleix est l’un des gars les plus agréables de l’équipe et il crée une bonne ambiance avec les autres joueurs. Ce fut une belle surprise de le voir être aussi bien contre le Borussia Mönchengladbach. S’il continue comme ça, il aura plus d’occasions de jouer. (...) Je n’ai rien contre Aleix ni contre aucun autre joueur ».

Arrivé en 2015 comme lui, Arda Turan lui est dans le viseur de Guangzhou Evergrande prêt à miser 50 millions d’euros (voir en-dessous). Enfin, le Barça doit gérer plusieurs dossiers de prolongations de contrat à savoir ceux de Lionel Messi, en bonne voie, de ter Stegen, de Rakitic et d’Iniesta. Concernant ce dernier, sous contrat jusqu’en 2018, AS révèle que cela est compliqué puisque le milieu ibérique réclamerait un des meilleurs salaires de l’équipe. Le joueur lui a confié à Mundo Deportivo : « Mon voeu est de continuer, le monde entier le sait, ce n’est pas un secret. Mais mon niveau de performance déterminera si je peux rester au Barça. J’espère que ce sera pour encore longtemps »

La Chine continue sa razzia ! L’Empire du Milieu pourrait accueillir plusieurs stars mondiales cet hiver. En fin de contrat au Real Madrid, Pepe bénéficie de plusieurs propositions onéreuses dont une d’Hebei Fortune. Le Portugais, dont les négociations sont au point mort avec la Casa Blanca, pourrait toucher 10 M€ par an en Chine, soit le double de son salaire actuel assure Marca. Angel Di Maria, pointé du doigt au PSG, est aussi visé Hier, L’Équipe révélait que son agent, Jorge Mendes, soufflait régulièrement son nom là-bas. C’est aussi le cas d’Arda Turan. Fanatik révèle qu le Guangzhou Evergrande offrirait 50 millions d’euros pour mettre la main sur le Turc. D’après nos informations, Lassana Diarra intéresse aussi un club chinois.

En bref à l’étranger

Sur le départ, James Rodriguez va rester au Real Madrid. Dans les colonnes de AS, son agent Jorge Mendes a confié : « James ne partira pas en janvier ».

Dans le viseur de Paris et des deux Manchester, Virgil van Dijk est aussi suivi par Everton assure The Sun. Mais Manchester City tiendrait la corde. Pep Guardiola a toutefois indiqué en conférence de presse que les Skyblues ne feraient pas d’offre cet hiver.

Malgré un temps de jeu moins important à MU, Anthony Martial veut rester. Pourtant, le FC Séville, qui veut recruter un attaquant, s’est positionné annonce RMC. Rappelons que la semaine passée, West Ham avait tenté une approche.

Liverpool songe à Quincy Promes cet hiver rapporte SkySports.

Nommé entraîneur de Crystal Palace il y a quelques jours, Sam Allardyce veut déjà une recrue pour cet hiver. Il s’agit de Jermaine Defoe.