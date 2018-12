Les infos du jour en France

L’AS Monaco et Thierry Henry visent Cesc Fabregas. Les dirigeants de l’ASM sont déjà passés à l’action pour chercher les prochaines recrues, et l’une d’entre elles pourrait être Cesc Fabregas. D’après les informations de Nice-Matin, le milieu espagnol intéresserait fortement Thierry Henry, qui a déjà connu le joueur pendant quatre ans à Arsenal. Peu utilisé par Maurizio Sarri chez les Blues (seulement 13 apparitions cette saison, ndlr), l’ancien joueur du FC Barcelone ne serait pas contre à l’idée de rejoindre la formation de Ligue 1. Et tout semble être réuni pour le faire venir. Le principal concerné et l’actuel technicien de l’ASM ont en effet le même agent, Darren Dein, comme l’explique le quotidien.

Mitroglou et Germain veulent quitter l’OM. Les deux attaquants, repartis pour un tour de manège sur la Canebière l’été dernier, n’y arrivent pas. Et malgré les discours de façade, ils souhaitent bel et bien quitter le club olympien dès le mois de janvier, comme le rapporte L’Équipe. Germain souhaite retourner à l’AS Monaco, club qu’il connaît par coeur et qui pourrait bien avoir besoin d’un renfort offensif pour épauler Falcao. Problème, le club de la Principauté n’est pas totalement convaincu à l’idée d’un retour. Mitroglou, lui, espère revenir à l’Olympiakos, le club grec où il a passé 6 saisons au total dans sa carrière.

En bref en France

Info FM : prêté avec option d’achat l’été dernier par le SCO Angers à l’ESTAC, Alexandre Letellier (28 ans) ne devrait pas poursuivre l’aventure dans l’Aube. Selon nos informations, les deux clubs auraient trouvé un accord pour laisser partir le gardien en cas d’offre cet hiver. Ce dernier souhaite donc rapidement rebondir pour obtenir du temps de jeu. Débarqué à Troyes pour devenir numéro un, Letellier n’a jamais bénéficié de la confiance de l’entraîneur Rui Almeida.

Interrogé dans Nice Matin au sujet de l’avenir de Mario Balotelli, Patrick Vieira a clairement indiqué que l’avenir de Super Mario était sans doute loin de la promenade des Anglais. « Il a sans doute besoin d’un nouveau challenge. Je ne suis pas amer. J’ai beaucoup appris au contact de Mario », a lâché Patrick Vieira. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport va plus loin et parle même d’un « licenciement de Balotelli par Vieira ».

A la recherche d’expérience pour le mercato hivernal, l’OGC Nice songerait à recruter Ryad Boudebouz rapporte l’Equipe. Cet ancien de Ligue 1 ne sait pas de quoi son avenir sera fait au Betis et pourrait être interessé à l’idée de revenir en France.

Si l’AS Monaco va profiter du mercato d’hiver pour se renforcer, le club monégasque compte toujours sur Radamel Falcao. Selon les informations de l’Equipe, l’attaquant colombien ne recevra pas de bon de sortie cet hiver et restera sur le Rocher jusqu’en juin prochain.

Selon L’Equipe, la direction nantaise aurait trouvé un accord avec Cardiff (actuel 16e de Premier League) pour le transfert d’Emiliano Sala, son meilleur buteur, que Vahid Halilhodzic souhaite absolument garder. L’opération pourrait rapporter 20 M€ au FC Nantes.

C’est officiel en France

Mathias Suárez quitte le Defensor Sporting (Uruguay) et signe à Montpellier

Mathías Suárez no seguirá en Defensor Sporting y continuará su carrera en @MontpellierHSC para jugar con el equipo francés la próxima temporada.

¡Mucha suerte, "Zorrito" ! https://t.co/o42hQBmYMu#SiempreDefensor pic.twitter.com/mVro8vApiT — Defensor Sporting (@DefensorSp) 21 décembre 2018

Moussa Maazou quitte Lens, il est libre de tout contrat

#mercato Départ de Moussa #Maazou

Nous souhaitons une bonne continuation à l'attaquant.

https://t.co/CH8krPOPB7 #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 21 décembre 2018

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça frappe fort dès le début du mercato. Hier le club catalan officialisait l’arrivée de Jeison Murillo en provenance de Valence sous forme de prêt. Aujourd’hui on apprend que les Blaugranas pourraient rapidement enregistrer une nouvelle recrue au poste de défenseur central. Rodrigo Caio, qui évolue à Sao Paulo pourrait rejoindre le FC Barcelone, mais rien n’est encore fait. Il faut dire que le Barça a bien besoin d’un renfort à ce poste-là après la longue blessure de Samuel Umtiti... Aucune date n’a été fixée pour son retour, mais son absence commence à durer et les Blaugranas travaillent d’arrache-pied, pour lui trouver un remplaçant. Le nom de Matthijs de Ligt est également souvent évoqué ces dernières semaines, il serait l’une des priorités du club. Celui d’Andreas Christensen que nous évoquions hier du côté de Monaco revient aussi avec insistance chez le Champion d’Espagne.

Au milieu de terrain, le Barça cherche aussi des renforts. Il y a bien sûr le cas Adrien Rabiot qui pourrait déjà avoir un accord avec le club catalan, selon certains médias espagnols. Mais l’actuel joueur du PSG devrait plutôt arriver à la fin de saison, lorsqu’il sera libre de tout contrat ! Et puis, Frenkie de Jong ! Le milieu de l’Ajax est très courtisé par les grands d’Europe, et si c’est le club parisien qui fait figure de favoris pour l’instant, le Barça reste encore dans la course !

En bref à l’étranger

Une rencontre entre Gil Marin, directeur général de l’Atlético, et le représentant de Lucas Hernandez est prévue aujourd’hui, selon les informations d’As, pour évoquer les contours d’un nouveau contrat. Même si elle a été démentie fermement par l’Atlético Madrid et beaucoup plus mollement par le Bayern Munich par l’intermédiaire de Karl-Heinz Rummenigge, l’information d’un accord entre l’international français et le club bavarois est maintenue par le journaliste de Marca. Oui, Lucas Hernandez aurait accepté une offre munichoise, avec un salaire bien plus important qu’à l’Atlético.

Alors que le Bayern Munich serait prêt à payer la clause libératoire du champion du monde fixée à 80 millions d’euros, présent en conférence de presse avant la réception de l’Espanyol samedi, Diego Simeone a abordé le cas Hernandez. « Pour ce qui est de Lucas, j’ai dit ce que je pensais au club et au joueur. Je pense que Lucas est ici pour l’instant. Je ne peux pas parler de choses qui ne se sont pas produites. Si c’est le cas, nous analyserons. Lucas sait à quel point nous sommes heureux avec lui. Il est normal que le Bayern Munich, qui est une équipe très importante, veuille payer sa clause », explique ainsi le technicien argentin de l’Atlético.

A la peine à Valence, où il n’a inscrit que 2 buts en 21 apparitions cette saison, Kevin Gameiro pourrait quitter le club ché cet hiver. Ce dernier, qui était un choix de Marcelino, avait paraphé un contrat jusqu’en 2021 l’été dernier. Estadio Deportivo indique qu’il pourrait être invité à aller voir ailleurs dès cet hiver car Valence souhaiterait recruter un voire deux attaquants.

Indispensable compère de Cristiano Ronaldo et de Paulo Dybala sur le front de l’attaque de la Juve, Mario Mandzukic (32 ans) devrait prolonger à Turin rapporte Tuttosport.

En conférence de presse, l’entraîneur d’Arsenal Unai Emery a démenti vouloir se séparer de Mesut Özil lors du mercato hivernal, alors que plusieurs médias anglais font état d’un départ probable. « Oui, je veux que chaque joueur, avec une bonne mentalité, nous aide. Il peut nous apporter sa qualité et ses caractéristiques. Nous avons besoin de Mesut Özil. »

C’est officiel à l’étranger

Karl-Heinz Rummenigge prolonge au Bayern Munich jusqu’en 2021.