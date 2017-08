Les infos du jour en France

Ben Arfa ne viendra pas à Nice. Ce matin, le journal L’Equipe annonçait que l’OGC Nice avait décidé d’accélérer sur le dossier Hatem Ben Arfa. Une information vite tuée dans l’oeuf par le président des Aiglons, Jean-Pierre Rivière en conférence de presse. « J’aime beaucoup Hatem. J’ai plus rien à dire. Il n’y a pas de débat. On est l’OGC Nice. Tout ce que l’on fait, c’est aussi parce qu’on équilibre nos comptes. Hatem, c’est un sujet pour moi qui est clos. Je le dis depuis des semaines, je ne suis pas apparemment audible », a-t-il lancé.

En bref en France

Sur le départ depuis plusieurs semaines, Serge Aurier est toujours au Paris SG. La donne pourrait rapidement changer, les intérêts anglais se faisant de plus en plus pressants. Chelsea et Manchester United sont sur les rangs.

À en croire les informations du média en ligne espagnol El Confidencial, l’AC Milan aurait refusé une offre de 17 millions d’euros de l’Olympique de Marseille pour Carlos Bacca.

Info FM : Polyvalent joueur de côté, Emanuele Giaccherini (32 ans) a, selon nos informations, été proposé à plusieurs écuries de Ligue 1. Toulouse et l’Olympique Lyonnais se sont notamment vus soumettre le profil de l’international italien. Seulement, l’expérimenté Transalpin, dont le salaire au San Paolo avoisine 1,5 M€ par an, n’a pas retenu leur attention.

Gabriel Silva, latéral gauche brésilien de l’Udinese va s’engager pour trois ans chez les Verts, contre une indemnité qui n’a pas encore filtrée. Sa doublure dans le couloir gauche devrait être Alexandros Katranis, 19 ans. Le joueur hellénique rejoint l’ASSE en provenance du Atromitos FC, en Grèce. Le montant du transfert s’élève à 350 000 euros.

C’est officiel en France

Saint-Maximin à Nice

Quand on signe à l'@ogcnice, on a ce sourire-là. pic.twitter.com/G9EA4BFmj2 — OGC Nice (@ogcnice) 8 août 2017

Hernani file à Saint-Etienne

Эрнани продолжит сезон во Франции. « Зенит » и « Сент-Этьен » достигли соглашения об аренде бразильского полузащитникаhttps://t.co/bQ4A4skE3X pic.twitter.com/VGjolbOBgZ — ФК « Зенит » (@zenit_spb) 8 août 2017

Otavio s’engage à Bordeaux

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça passe à l’action pour deux cibles prioritaires. Les Catalans ont décidé d’accélérer en ce 8 août. Ils ont en effet envoyé une délégation en Angleterre afin de négocier le transfert de Philippe Coutinho. Selon le Times, Barcelone serait prêt à monter jusqu’à 132 millions d’euros pour le Brésilien. Cette même délégation se rendra ensuite en Allemagne pour négocier le recrutement de Ousmane Dembélé, pour qui les Allemands demanderaient 150 millions d’euros selon la radio catalane. Il sera ensuite temps pour le Barça de dégraisser. Les indésirables, comme Vermaelen, El Haddadi ou Sergi Roberto, ont jusqu’au 31 août pour trouver une porte de sortie. Douglas, lui, devrait atterir à Benfica alors que Arda Turan s’est proposé à l’Atletico Madrid.

Liverpool s’affole enfin. Probablement auréolé de plus de 100 millions d’euros dans les caisses du club grâce à la vente de Coutinho au Barça, Liverpool va pouvoir accélérer en cette fin de mercato. Les Reds ont abandonné l’idée d’inclure le Barcelonais André Gomes dans le deal avec le club catalan. Liverpool aurait aussi relancé Virgil Van Dijk, le défenseur central de Southampton, qui a clamé son envie de départ. Le club de la Mersey pourrait arriver avec 66 millions d’euros sur la table.

En bref à l’étranger

Mundo Deportivo dévoile l’intérêt d’un nouveau club dans le dossier Dybala, le Real Madrid. Le club de la capitale compterait profiter de l’intérêt turinois pour Kovacic pour sonder le champion d’Italie sur la possibilité de s’offrir l’Argentin. Florentino Pérez aurait ainsi fait une offre de 80 à 85 millions d’euros plus le Croate pour la Joya.

Estadio Deportivo l’affiche à sa une, Ryad Boudebouz est arrivé à Séville, où il finalise son engagement.

Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan va accueillir l’attaquant turc du Borussia Dortmund, Emre Mor, sous la forme d’un prêt de deux ans et d’une option d’achat obligatoire de 15 M€.

C’est officiel à l’étranger

Visite médicale pour Dalbert à l’Inter