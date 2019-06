Les infos du jour en France

Le PSG passe à l’offensive. Selon la Gazzetta dello Sport, Sky Italia ou encore le Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain a réactivé le dossier Gianluigi Donnarumma, et envisage un échange avec le portier de 26 ans, Alphonse Areola. Le gardien Milanais de 20 ans seulement est évalué à 50 M€, tandis que le Français vaut environ 30 M€. Cependant, Sport Mediaset indique que l’AC Milan a repoussé cette offre. Le club de la capitale s’attaque également aux dossiers des milieux Herrera et Sarabia, les Franciliens devraient officialiser leur arrivée dès la semaine prochaine dans l’Hexagone, selon L’Équipe. Ainsi, Ander Herrera âgé de 29 ans, est libre de tout contrat après sa fin de bail avec Manchester United et va bien rejoindre la capitale française. Le joueur de 27 ans, Pablo Sarabia, en provenance du FC Séville, va débarquer contre paiement de sa clause libératoire s’élèvant à 18 millions d’euros.

L’OL lance une première offre pour Henrique Dalbert. Selon les informations de Sky Italia, l’Olympique Lyonnais discute avec l’Inter Milan pour le transfert du latéral gauche brésilien de 25 ans. Une offre de 18 M€ aurait même été formulée par le club rhodanien, alors que l’Inter en réclamerait un peu plus de 20 M€.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, le jeune défenseur de 18 ans de Châteauroux, M’bemba Sylla est tout proche du club belge de Courtrai. Sauf changement de dernière minute, le roc d’1m84, qui est libre, va parapher dans les prochains jours un contrat de trois ans.

A Lyon, on s’apprête à dire au revoir à Tanguy Ndombele, qui aurait déjà visité les installations de son futur club, Tottenham. Jean Michel Aulas va ainsi recevoir un chèque de près de 70 millions d’euros pour conclure cette belle affaire. Le milieu de 22 ans va signer un contrat de cinq saisons pour un salaire hebdomadaire estimé à plus de 61 000 euros par semaine, soit 3,2 millions d’euros annuels.

Tanguy Coulibaly, l’ailier gauche qui a évolué avec les moins de 19 ans du PSG cette année, est notamment courtisé par Stuttgart selon Bild.

D’après La Voix du Nord, le Racing Club de Lens est sur le point de signer le latéral gauche brésilien Vítor Costa de Brito. Le joueur de 25 ans passera sa visite médicale ce jeudi dans le Nord de la France. Il sort d’une saison pleine au Portugal avec le Desportivo Aves, où il était prêté par le club brésilien de l’Internacional de Lages.

C’est officiel en France !

Djibril Diaw prêté au Stade Malherbe de Caen. Arrivé à Angers l’hiver dernier en provenance de l’équipe polonaise du Korona Kielce, le défenseur central sénégalais ne restera pas au sein du club d’Anjou la saison prochaine puisqu’il vient de s’engager avec le Stade Malherbe Caen.

Le défenseur @Pape_D_Diaw est prêté au @SMCaen pour 2019-2020.

Bonne saison à toi Djibril ! https://t.co/Cis1jHk1nH pic.twitter.com/ttsncvmnqp — Angers SCO (@AngersSCO) 27 juin 2019

Enzo Reale arrive à Béziers. Auparavant au SO Cholet, le milieu offensif de 27 ans s’est engagé avec l’AS Béziers.

Steeve Furtado file à Albacete. Le latéral droit français de 24 ans quitte l’US Orléans pour s’engager avec Albacete, pensionnaire de Segunda Division en Espagne.

| Steve Furtado, nuevo jugador del Albacete Balompié. El lateral francés llega procedente del @US_Orleans https://t.co/1cwwwBpC2N#FurtadoesdelAlba pic.twitter.com/hHg39BfmpP — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 27 juin 2019

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça s’agite dans tous les sens. Les dirigeants barcelonais sont toujours sur trois dossiers chauds. Tout d’abord, celui de Matthijs de Ligt qui semble de plus en plus compromis, tant le prodige néerlandais est annoncé à la Juventus. Le cas Antoine Griezmann fait également parler puisque l’attaquant de l’Atlético de Madrid aurait déjà signé il y a plusieurs semaines. Les Blaugranas devraient officialiser sa venue le 1er Juillet, lorsque sa clause libératoire sera de 120M€. Enfin, le troisième dossier, sûrement le plus fou et le plus complexe, concernerait Neymar. Une rumeur circule depuis quelques jours dans la presse catalane affirmant que l’attaquant brésilien souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Un retour au Barça serait apparemment la priorité du Brésilien, qui devrait sortir du silence après la Copa America. Le vice-président du FC Barcelone, Jordi Cardoner, s’est exprimé à ce sujet et assure que le transfert de Neymar n’était pas d’actualité et qu’aucun contact n’avait été établi entre les deux parties. Cependant il a laissé entendre que le souhait du Brésilien est de bel et bien de revenir au Barça. Plusieurs options s’offrent aux Blaugranas s’ils décident d’agir. Un ou plusieurs joueurs, à savoir Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Ivan Rakitic, pourraient être proposés en échange du Brésilien du PSG pour alléger le montant du transfert. Celui-ci est estimé à 300 M€ pour le club de la capitale, prêt à écouter les offres. Une chose est certaine, le feuilleton devrait bien évidemment durer tout l’été.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, le milieu de 23 ans Lyes Houri, évoluant au club roumain du FC Viitorul, est sur les tablettes de plusieurs formations en Belgique, ainsi que deux clubs de Ligue 1.

Prêté à Chelsea cette saison, Mateo Kovacic va quitter la Casa Blanca, quatre ans après son arrivée. Le milieu de terrain de 25 ans va poursuivre l’aventure avec les Blues et profiter de l’accord trouvé l’été dernier pour contourner la sanction de la FIFA. Interdit de recrutement, le club londonien pourra bien lever l’option d’achat de 45 millions euros du natif de Linz, selon Marca.

Selon les informations de l’Evening Standard, Manchester United aurait pris une décision radicale concernant Romelu Lukaku. Souhaitant rejoindre l’Inter Milan, le vice-président des Red Devils aurait décidé de bloquer Lukaku si aucune offre de 90 millions d’euros n’atterrissait sur son bureau avant la clôture du mercato estival. L’Inter Milan est prévenu...

C’est officiel à l’étranger !

Neto débarque au Barça. Le FC Barcelone officialise le transfert de Neto, gardien brésilien de Valence, qui fait donc le chemin inverse de Cilessen, transféré hier. Le montant du transfert du portier de 29 ans s’élève à 26 M€ + 9 M€ de bonus avec une clause libératoire de 200 M€ .

Carlos Clerc arrive à Levante. Le latéral gauche de 27 ans, qui évoluait à Osasuna, a paraphé un contrat de 3 ans jusqu’en juin 2022.

Saúl García s’engage au Deportivo Alavès. Le latéral gauche de 24 ans quitte La Corogne et s’engage pour quatre saisons avec les Babazorros.

Osasuna signe Chimy Avila. Le promu en Liga a annoncé l’arrivée de l’ailier gauche argentin de 24 ans qui évoluait en prêt cette saison à Huesca, en provenance de San Lorenzo au Brésil.

Djibril Sow est un joueur de l’Eintracht Francfort. Le milieu de terrain suisse de 22 ans quitte les Young Boys de Berne et s’engage pour l’Eintracht Francfort. Le joueur a paraphé un contrat de 5 ans et le montant du transfert s’élève à 14 millions d’euros bonus compris.

Sepp van den Berg signe à Liverpool. Le club de la Mersey vient d’annoncer l’arrivée du jeune défenseur néerlandais de 17 ans en provenance du PEC Zwolle.

Welcome to Liverpool FC, Sepp #LFC have agreed a deal with PEC Zwolle for the transfer of Sepp van den Berg https://t.co/Mf8uphGrAY — Liverpool FC (@LFC) 27 juin 2019

