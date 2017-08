Les infos du jour en France

Jesé vers la sortie. À en croire Skysports, Jesé Rodriguez pourrait devenir officiellement un joueur de Stoke City d’ici ce soir. La chaîne de TV anglaise assure que le prêt de l’attaquant espagnol du PSG serait sur le point d’être bouclé. Pour rappel, le Canterano a écarté la proposition de la Fiorentina.

En bref en France

Info FM : Libéré de son contrat avec Al Nasr aux Emirats, Jonathan Pitroipa pourrait revenir en Ligue 1 dans les prochains jours, l’attaquant burkinabé, passé notamment par Rennes, est en contact avec plusieurs clubs de Ligue 1.

À la recherche d’un attaquant, le FC Nantes aurait soumis une offre au Tianjin Teda (D1 Chine) pour l’ancien buteur du FC Sochaux, Ideye Brown (28 ans) rapporte l’Equipe.

Alors qu’il avait indiqué ce week-end qu’il restait à Bordeaux, Malcom pourrait finalement changer d’air. Si l’on croit Kicker, les négociations sont avancées entre les Girondins et Wolfsbourg et le transfert pourrait avoir lieu dans la semaine.

À la recherche d’un élément offensif, le SCO d’Angers aurait jeté son dévolu sur Bouna Sarr en manque de temps de jeu à l’OM comme le rapporte La Provence.

Le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a répondu à un tweet qui annonçait un prêt de Jordan Ferri à Toulouse. Le dirigeant des Gones a confié que le milieu de terrain de 25 ans ne sera pas prêté cette saison.

Selon les informations de Ouest-France, le Stade Brestois a mis à l’essai l’ancien gardien de Bastia Thomas Vincensini. Ce dernier est libre depuis le dépôt de bilan du club corse dans lequel il jouait le rôle de doublure de Jean-Louis Leca.

Selon L’Est Républicain, Jérémy Clément s’est mis d’accord pour signer un contrat de 2 ans à Nancy. Il serait même attendu ce soir pour passer sa visite médicale. Une résiliation à l’amiable avec l’ASSE est envisagée.

C’est officiel en France !

Comme annoncé sur notre site, Karim Hafez est de retour en prêt du côté du RC Lens

Les infos du jour à l’étranger

Chelsea accélère. Très apprécié en Premier League et notamment par Manchester United, Ivan Perisic dispose d’un nouveau courtisan de choix et non des moindres, Chelsea. Selon le Telegraph, les Blues sont très intéressés et pourraient mettre sur la table les 52 M€ réclamés par l’Inter Milan. L’entraîneur de Chelsea Antonio Conte disposerait d’un budget de 130 millions d’euros pour le sprint final du mercato. Alors en plus de Perisic, d’autres joueurs pourraient débarquer chez les Blues avant la fermeture du marché des transferts estival. Ainsi, Virgil van Dijk (Southampton), Danny Drinkwater (Leicester), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Danny Rose (Tottenham), João Cancelo (Valence) sont également pistés par les dirigeants de Chelsea.

Paulinho débarque à Barcelone. Après avoir perdu Neymar qui a été vendu au Paris Saint-Germain pour la somme de 222 millions d’euros, le FC Barcelone a officialisé ce lundi la venue du milieu brésilien Paulinho. Il a signé pour quatre ans et a été acheté pour 40 millions d’euros. Les dirigeants catalans ont fixé sa clause à 120 millions d’euros !

Et bientôt Coutinho ? Mundo Deportivo annonce aujourd’hui que le FC Barcelone espère pouvoir présenter Coutinho en même temps que Paulinho, jeudi. Cela montre bien à quel point le Barça est proche de signer la star de Liverpool. Concernant Ousmane Dembélé, les négociations ont repris ce lundi. Si le Barça est prêt à payer 100 millions d’euros fixes, il n’est pas disposé à réglé les 30 millions d’euros de bonus réclamés par le BVB. En outre, Sergi Samper ne serait pas conservé par la direction catalane selon les informations du journal Sport.

En bref à l’étranger

L’attaquant espagnol Joselu va quitter Stoke City pour rejoindre Newcastle. Les Magpies sont prêts à débourser 6 millions d’euros. Selon Sky Sports, le joueur de 27 ans passe actuellement sa visite médicale pour finaliser la transaction.

L’un des coéquipiers d’Ousmane Dembélé, le milieu turc Nuri Sahin s’est exprimé sur cette situation qui agite les Borussens. L’international français souhaite quitter le club. « Le club s’est exprimé dans un communiqué à ce propos et a tiré les conclusions. Tout sera réglé en interne. Il y aura également une discussion entre l’équipe et Ousmane. Nous lui expliquerons notre point de vue sur ce sujet », a expliqué le milieu de terrain du BVB.

Auteur de 30 buts en 67 matches de championnat autrichien sous le maillot de l’Austria Vienne, Olarenwaju Kayode (24 ans) est sur le point de s’engager avec Manchester City selon Skysports. Les Citizens devraient le prêter dans la foulée à Girona.

En quête d’un défenseur central, l’Inter Milan peine à finaliser ce dossier. Selon le Corriere dello Sport, Eliaquim Mangala (Man City) a été proposé aux Lombards. Tuttosport avance, de son côté, le nom de Nicolas Otamendi.

L’attaquant colombien Carlos Bacca a quitté le centre d’entraînement de l’AC Milan nommé Milanello, révèle Sky Sport Italia. Convoité par de nombreux clubs (Séville, Marseille) durant ce mercato estival, le joueur de 30 ans semble avoir trouvé sa prochaine destination. Il s’agirait de Villarreal.

C’est officiel à l’étranger !

Après trois ans passés au Zenit, Javi Garcia s’est engagé avec le Betis Séville. Il a signé un contrat de 3 ans.

Michael Santos quitte Malaga. L’attaquant uruguayen est prêté au Sporting Gijon.

Les Saints ont annoncé l’arrivée de Jack Rose, l’ex portier qui était à WBA.

#SaintsFC is pleased to announce the signing of young goalkeeper Jack Rose : https://t.co/lsEP1sjJIV — Southampton FC (@SouthamptonFC) 14 août 2017

Baker-Richardson quitte Nuneaton Town et file à Swansea