Les infos du jour en France

Super Mario vers la résiliation à Nice. Selon Sky Sport en Italie, Mario Balotelli est tombé d’accord avec l’Olympique de Marseille. Il ne reste que quelques détails à régler pour que l’attaquant international italien rejoigne le club phocéen. Il doit encore résilier son contrat avec l’OGC Nice, qui expire en juin, pour signer dans la foulée avec les Olympiens.

Après Naldo et en attendant Cesc Fabregas, l’AS Monaco se penche sur un nouveau dossier, à savoir celui menant à François Kamano. L’ancien Bastiais réalise un début de saison canon avec les Girondins et plait beaucoup au club de la Principauté qui aurait déjà soumis une offre de 12 M€ à Bordeaux rapporte Sud Ouest. Mais le club au scapulaire en réclamerait 20.

En bref en France

À Lille, plusieurs départs sont à prévoir cet hiver, si certains ont déjà été évoqués de nombreuses fois, c’est bien Thiago Maia qui pourrait être le premier à faire ses valises. L’AS Roma aimerait beaucoup s’attacher les services du milieu de terrain brésilien et aurait offert plus de 10M€ aux dirigeants Lillois. Le joueur lui n’entend pas forcément quitter les Dogues cet hiver.

Pour remplacer Super Mario, le nom de Valère Germain circule pour un possible retour. D’après nos informations, le Gym serait aussi sur la piste de Facundo Ferreyra. L’attaquant est en manque de temps de jeu à Benfica et pourrait venir en prêt sec jusqu’à la fin de la saison.

TMW explique que Mbaye Diagne, meilleur buteur de Süper Lig avec 20 réalisations en 17 matches sous les couleurs du Kasımpaşa Spor Kulübü, intéresse Lille et l’OGC Nice.

En quête d’un renfort offensif cet hiver, Amiens songerait à l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux Diego Rolan (25 ans). Selon les informations de l’Equipe, l’actuel joueur de la Corogne serait pisté dans le cadre d’un prêt.

Le défenseur marocain du Betis Séville Zouhair Feddal serait sur les tablettes de Bordeaux rapporte Le Parisien. Le club au scapulaire serait prêt à mettre 10 M€ pour ce joueur qui a disputé 5 matches de Liga cette saison avec le club andalou.

Interrogé par TyC Sports, le milieu de terrain du Zenit Leandro Paredes, cité dans l’orbite du Paris SG, a expliqué que l’écurie de Saint-Pétersbourg ne comptait pas le laisser partir cet hiver.

C’est officiel en France

Toulouse confirme l’arrivée de Gen Shoji

Sloan Privat résilie avec Valenciennes pour rejoindre Osmanlispor

[MERCATO ] Sloan Privat quitte le #VAFC. Après avoir résilié son contrat, l'attaquant va s'engager à l'@OSMANLISPOR_FK (D2 Turque). Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière pic.twitter.com/R7qGQQip07 — Valenciennes FC (@VAFC) 4 janvier 2019

Saint-Etienne prête Vagner à Nancy

Première recrue du mercato hivernal !

L’attaquant capverdien de l’@ASSEofficiel Vagner Diaz Goncalves est arrivé ce vendredi en forêt de Haye. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison.#ASNL #RienLâcher pic.twitter.com/lk1BTGtJ2L — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) 4 janvier 2019

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça, acteur majeur du mercato hivernal. Après la rapide signature de Jeison Murillo en défense, les Blaugranas continuent d’être actifs. Plusieurs pistes pour renforcer l’équipe seraient chaudes et des départs pourraient être à prévoir. En effet, Jesper Cillessen, le gardien numéro 2, voudrait quitter la Catalogne pour gagner plus de temps de jeu. Le Barça devra lui trouver un remplaçant en cas de départ. Cependant, il sera difficile de se payer le portier néerlandais. Sa clause libératoire s’élève à plus de 60M€ et le club catalan ne veut pas discuter en dessous. Pour l’instant, c’est le gardien de l’Ajax Amsterdam, André Onana, qui serait la piste la plus probable pour le suppléer. Le FC Barcelone veut aussi se renforcer sur les lignes défensives. Outre le dossier Matthijs de Ligt, sur lequel la Juventus semble avoir pris le dessus, le Barça miserait aussi sur de jeunes profils dont deux défenseurs français. Tout d’abord, le jeune défenseur central toulousain Jean-Clair Todibo, qui devrait s’engager rapidement au Barça. Le club catalan aurait ainsi devancé Naples et la Juventus sur ce dossier. L’intéressé paraphera donc son premier contrat professionnel avec les Blaugranas pour une durée de 4 ans. Un autre nom circule comme possible renfort du côté de Barcelone, c’est celui de Benjamin Pavard. Si le Napoli et le Bayern se sont déjà manifestés pour faire venir le champion du monde, le Barça aurait lui entamé les négociations en vue d’un transfert.

Au milieu de terrain, deux grosses pistes se dégagent. Celle menant à Frenkie de Jong et une autre, liant le club catalan à Adrien Rabiot. Pour le jeune néerlandais, il faudra faire face à la concurrence accrue du PSG. Pour le français, une première entrevue devrait avoir lieu très prochainement. Les choses pourraient donc rapidement s’emballer sur ce gros dossier. En attaque, les pistes sont plus nombreuses, mais aucune ne semble vraiment se dégager pour le moment. Il faut dire que ce n’est pas l’objectif numéro 1 des Blaugranas pour cet hiver. Le club aimerait tout de même trouver un numéro 9 pour pouvoir faire souffler un peu Luis Suarez, âgé de 31 ans. Le Barça suivrait notamment André Silva du FC Séville, Maxi Gomez du Celta Vigo, Luka Jović prêté par le Benfica à l’Eintracht Francfort, Krzysztof Piątek du Genoa et Nicolas Pépé du LOSC. Enfin, même le nom d’Harry Kane a été évoqué, mais il s’agirait alors d’un recrutement pour cet été.

Selon nos informations, l’AC Milan s’est renseigné sur Yannick Ferreira-Carrasco, mais il n’y a rien eu de concret. En revanche, Manchester United est intéressé d’après une source proche. Mais les prétendants du Belge devront se montrer convaincants d’autant plus avec l’arrivée plus que probable de Leonardo Jardim sur le banc du Dalian Yifang. Les deux hommes avaient collaboré à Monaco.

En bref à l’étranger

Selon les informations de Marca, As et Sport, l’arrivée de Brahim Diaz au Real Madrid n’est plus qu’une question d’heures. En fin de contrat avec Manchester City en juin 2019, le milieu offensif devrait même être présenté lundi ou mardi prochain au Santiago Bernabeu.

Selon les informations de Sky Sports, qui confirment celles de la presse italienne, Stefano Okaka devrait être prêté à l’Udinese par Watford.

Rafinha se dirige vers un retour au Brésil. Selon les informations de O Globoesporte, le latéral droit brésilien, en fin de contrat en juin 2019 avec le Bayern Munich, discuterait avec les dirigeants de Flamengo.

Remplaçant de luxe sur le côté droit de la défense, Nathaniel Clyne devrait terminer la saison du côté de Bournemouth. D’après les informations de Sky Sports, le joueur anglais va être prêté aux Cherries jusqu’en juin par Liverpool.

C’est officiel à l’étranger

Dominic Solanke quitte Liverpool pour rejoindre Bournemouth

.@DomSolanke has sealed a permanent transfer to @afcbournemouth. Everybody at #LFC thanks Dom for his contribution to the Reds and wishes him the best of luck for the future. https://t.co/kCo6wqpzWX — Liverpool FC (@LFC) 4 janvier 2019

Toby Alderweireld prolongé jusqu’en 2020 à Tottenham

The Club can confirm that we have activated the option to extend @AlderweireldTob’s contract until 2020. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 4 janvier 2019

Burak Yilmaz (Trabzonspor) s’engage avec Besiktas

Fernando Andrade (Santa Clara) signe au FC Porto

Bem-vindo Fernando Andrade

Atacante 25 anos Brasileiro

“Vou fazer tudo para ser feliz aqui”#FCPorto #BenvindoFernando pic.twitter.com/W6MoALT0Q0 — FC Porto (@FCPorto) 4 janvier 2019

Crystal Palace annonce le départ de Jonny Williams

We can confirm that Jonny Williams has left #CPFC to join Charlton Athletic. Thank you and all the best, Joniesta !

https://t.co/blT1X9Rdhv pic.twitter.com/3utUHiHcET — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 4 janvier 2019

Sansone et Soriano quittent Villarreal pour Bologne

Roberto Soriano y @NicolaSansone91 jugarán en la el @BfcOfficialPage . ¡Mucha suerte !https://t.co/o1yDvSLwfR — Villarreal CF (@VillarrealCF) 4 janvier 2019

Jordon Mutch résilie avec Crystal Palace

Jordon Mutch has left #CPFC by mutual consent. All the best Jordon !

https://t.co/7STMqzbCCY pic.twitter.com/ZmqMSy1R9J — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 4 janvier 2019

Le Standard de Liège prête Valeriy Luchkevych au FK Olexandriуa

Lassina Traoré (Ajax Cape Town) débarque à l’Ajax Amsterdam