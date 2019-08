Le prêt (sans option d’achat) de Juan Miranda à l’Olympique de Marseille serait pratiquement bouclé, selon Sport. Les derniers échanges entre les Phocéens et le Barça auraient été positifs. Mais l’autre courtisan du joueur, la Juventus, a contre-attaqué, affirme Mundo Deportivo. En clair, la Vieille Dame a envoyé une délégation en Catalogne pour coiffer l’OM au poteau. Info ou intox ? Contacté par nos soins, l’agent du joueur José Maria Orobitg nous a confirmé les négociations avec l’OM, mais a précisé qu’aucun accord n’avait encore été trouvé.

L’OGC Nice est en passe de réussir l’un des jolis coups de ce mercato. Selon De Telegraaf, Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) va s’engager avec le Gym. L’Équipe précise même que le montant du transfert serait de 20 M€ plus des bonus. Dolberg serait ainsi le transfert le plus cher de l’histoire du club.

Malgré les récentes signatures de Philippe Coutinho et Michaël Cuisance, le Bayern espère encore se renforcer. Mario Mandzukic est ainsi toujours dans le viseur afin de renforcer l’attaque munichoise. Les Allemands seraient aussi prêts à lâcher pas moins de 100 M€ pour le joueur du Bayer Leverkusen, Kai Havertz. Mais ce dernier ne devrait venir que l’été prochain. Enfin, dans le sens des départs, Renato Sanches fait tout pour partir, lui qui ne joue pas beaucoup. « C’est la deuxième fois que je veux quitter le Bayern, mais le club ne veut pas », a-t-il lâché après le match contre le Hertha Berlin vendredi.

Depuis quelques jours, l’AS Roma accélère afin de boucler de nouvelles recrues. En défense, les Romains sont tout proches de faire signer Dejan Lovren, qui est remplaçant à Liverpool. On parle d’un transfert de 16 M€. Daniele Rugani est aussi dans le viseur des Gialorossi. En attaque, les pistes sont toujours nombreuses mais semblent s’être quelque peu rafraîchies avec la prolongation de contrat d’Edin Dzeko. Néanmoins, Mauro Icardi mais aussi Gonzalo Higuain sont toujours sur la short-list romaine. Un accord existerait même entre la Roma et la Juve pour Pipita, mais ce dernier ne semble pas très chaud pour rejoindre la capitale italienne. Enfin, Michy Batshuayi intéresserait aussi les Romains. L’attaquant belge est totalement mis de côté à Chelsea.

Considéré comme un véritable flop depuis son arrivée chez les Red Devils, Alexis Sanchez est annoncé tout proche de l’Inter Milan. Et selon Sky Italia, l’ancien joueur d’Arsenal est attendu demain à Milan pour y passer la traditionnelle visite médicale. Pour rappel, l’attaquant chilien devrait être prêté avec option d’achat.

Le Barça a officialisé le prêt Philippe Coutinho au Bayern Munich. Il s’agit d’un prêt payant de 8,5M€ avec une option d’achat de 120M€ ! Le Havre vient d’annoncer le départ d’Alimami Gory. Il rejoint le Cercle Bruges. Tottenham a annoncé la prolongation de contrat d’Anthony Georgiou jusqu’en 2021. Il est prêté dans la foulée à Ipswich Town jusqu’en janvier. Gabriele Rolando quitte la Sampdoria, et s’engage avec la Reggina.

