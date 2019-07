Les infos du jour en France

L’étonnante offre de West Ham à l’OM pour Florian Thauvin. La nouvelle est tombée hier soir, mais elle est suffisamment étonnante pour que nous vous proposions d’y refaire un tour. Selon Skysports, West Ham pourrait recruter Florian Thauvin en échange d’un chèque de 40 M€ + Javier Hernandez, dit Chicharito.

En bref en France

Selon les informations de RMC Sport, les Stéphanois ont ainsi entamé des discussions avec l’AS Monaco pour le prêt du milieu de terrain ivoirien Jean-Eudes Aholou (25 ans). Dans le même temps, les Foréziens creusent la piste menant à Ibrahim Amadou (26 ans). Si le Séville FC ne fermerait pas la porte, le montant demandé - 10 M€ - devrait refroidir les ardeurs des pensionnaires de Geoffroy-Guichard.

Lille est, selon A Bola, sur le point d’accueillir Léo Jardim (24 ans). Le transfert devrait être officialisé jeudi ou vendredi. Le gardien de but brésilien, qui sort d’une saison pleine à Rio Ave (33 titularisations), est parti ce mercredi pour le Nord pour valider l’opération. Son nom avait également circulé du côté de l’AS Monaco.

Après les approches de Galatasaray et Beşiktaş, le joueur de l’Olympique de Marseille Clinton Njie serait désormais dans le viseur de Fenerbahçe. Le journal turc Fanatik nous apprend en effet que le directeur sportif du club stambouliote, Damien Comolli aurait rencontré les dirigeants marseillais.

À la recherche d’un milieu de terrain, les Phocéens prospectent à droite et à gauche. Ainsi, selon les informations de A Spor, on apprend qu’Andoni Zubizarreta et l’OM seraient très intéressés par le Chilien Gary Medel (31 ans), qui évolue aujourd’hui en Turquie, du côté de Beşiktaş.

Selon le site FCInternews, l’AS Monaco a tenté sa chance dans le dossier du milieu portugais João Mario en proposant à l’Inter Milan un prêt payant de 3 M€ avec option d’achat de 15 M€. Ce qui a été refusé.

Valentin Vada pourrait de nouveau être prêté. En effet, selon L’Équipe le FC Lorient et le FC Metz sont candidats pour faire venir gratuitement Valentin Vada (23 ans). Le milieu argentin avait déjà été prêté la saison passée par les Girondins de Bordeaux à l’ASSE.

C’est officiel en France !

Jérémy Livolant à Sochaux. Le milieu offensif de 21 ans est prêté au FC Sochaux par l’En Avant Guingamp.

C'est signé ! @Jeremy_Livolant rejoint le FCSM !

Le milieu offensif est officiellement prêté jusqu'à la fin de la saison par l'@EAGuingamp et portera le numéro 29. #mercato #officielhttps://t.co/6IgF3hDgGH — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 10 juillet 2019

Jonathan Rivierez à Caen. Le défenseur, qui évoluait au FC Metz, s’est engagé pour deux ans plus un an en option avec le Stade Malherbe de Caen. .

Un nouveau joueur d'expérience rejoint le @SMCaen Bienvenue Jonathan Rivierez Le défenseur libre de tout contrat s'engage pour deux saisons (+ une en option) pic.twitter.com/Z2wKRQ35WL — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 10 juillet 2019

Monaco prête Antonio Barreca. Il est prêté un an au Genoa en Italie.

L'AS Monaco annonce le prêt de Antonio Barreca au Genoa CFC et lui souhaite une bonne saison.https://t.co/skrCZPJG1s — AS Monaco (@AS_Monaco) 10 juillet 2019

Les infos du jour à l’étranger

Le Bayern prêt à en découdre. Les Bavarois vont passer la seconde en ce mois de juillet. Et les champions d’Allemagne devraient rencontrer trois joueurs dans les prochains jours. Le premier est le Marocain de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech. Le second est le Belge Yannick Ferreira Carrasco, qui évolue en Chine au Dalian Yifang. Enfin, le 3e est l’ailier du PSV Eindhoven, Steven Bergwijn. Mais la short-list munichoise ne s’arrête pas là. La direction du club a aussi coché les noms de Leon Bailey, du Bayer Leverkusen, Dani Olmo, du Dinamo Zagreb ou encore Marc Roca de l’Espanyol Barcelone. Elle rêve aussi du champion du monde Ousmane Dembélé, de Leroy Sané, de Callum Hudson-Odoi, ou encore d’un retour de Mario Mandzukic.

Info FM : Everton tente les prêts de Malcom et Kean. Mardi, RMC Sport évoquait un vif intérêt d’Everton pour le milieu offensif du FC Barcelone Malcom (22 ans). En manque de temps de jeu depuis son arrivée au Barça l’été dernier (quinze matchs joués en Liga, pour seulement six titularisations), l’ancien Bordelais souhaite trouver rapidement une porte de sortie. Si les Toffees discutent bien avec la direction catalane depuis la semaine dernière, ces derniers ont élaboré une stratégie bien précise pour attirer Malcom dans leur filet. Selon nos informations, une offre de 35 millions d’euros n’est pas à l’ordre du jour. Les pensionnaires de Goodison Park souhaitent trouver un accord avec le Barça autour d’un prêt et non pour un transfert sec. Les négociations se poursuivent entre toutes les parties sur le sujet. En parallèle du dossier Malcom, Everton tente également d’obtenir le prêt du jeune attaquant italien de la Juventus Moïse Kean (19 ans). La presse italienne évoquait là encore une offre de 30 millions d’euros pour l’international transalpin. Le club anglais, qui souhaite assainir ses finances, ne vise pas un transfert définitif dans ce dossier. Les bonnes relations entretenues par Marcel Brands et Fabio Paratici pourraient permettre aux deux parties de sceller un accord.

En bref à l’étranger

Fenerbahçe a publié un communiqué officiel pour démentir un accord avec Mesut Özil (30 ans), dont Arsenal souhaite se débarrasser.

Selon les informations du Correio da Manhã, le FC Porto est sur le point d’accueillir Ivan Marcano (33 ans). Le défenseur central espagnol, parti l’été dernier libre à l’AS Roma, devrait revenir au Dragão pour 5 M€.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2020, Christian Eriksen n’aurait plus envie de porter le maillot de Tottenham. Le milieu danois est sur le départ et le Real Madrid pourrait s’attacher ses services, ou encore Manchester United si Paul Pogba venait à quitter le navire. Mais d’après les informations de Sky Sports, les Spurs n’ont pour le moment reçu aucune offre sur la table.

Selon la presse anglaise, les Gunners pourraient frapper fort. Les négociations avec Lucas Vazquez auraient déjà démarré, et il pourrait coûter jusqu’à 40 millions d’euros aux Londoniens. Mariano Diaz aurait lui été proposé à la formation d’Unai Emery pour 20 millions d’euros.

Sky Sport Italia affirme que le milieu de terrain belge Dennis Praet est proche de quitter la Sampdoria. Il serait ainsi proche de rejoindre Valence pour un montant d’environ 15 millions d’euros avec des bonus. Les Ches vont donc devancer l’AC Milan, qui était aussi sur le coup.

Le Daily Mirror avance le nom de Mario Balotelli, libre de tout contrat après une pige prolifique de six mois à l’Olympique de Marseille pour West Ham. Le média anglais explique que l’attaquant aurait été proposé aux Hammers.

C’est officiel à l’étranger !

Cagliari accueille Federico Mattiello. Le latéral droit de 23 ans s’engage avec Cagliari sous la forme d’un prêt avec option d’achat, en provenance de l’Atalanta Bergame.

Erik Thommy prêté au Fortuna Dusseldorf. Le milieu de terrain allemand de 24 ans est prêté une saison, avec option d’achat, par le VfB Stuttgart.

Nehuén Pérez à Famalicão. Le défenseur central argentin Nehuén Pérez, qui appartient à l’Atlético de Madrid (19 ans) est prêté une saison au FC Famalicão, promu en Liga NOS.

E para te acompanhar... um golden boy

Nehuén Pérez é reforço do FC Famalicão Sabe mais em https://t.co/hIwkMz2oJe#amordeperdicao pic.twitter.com/Cw6rebYVWq — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) 10 juillet 2019

