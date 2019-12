Les infos du jour en France

Au Paris Saint-Germain, l’avenir de Julian Draxler est très incertain. En effet, le Hertha Berlin lui aurait fait une offre afin de revenir en Bundesliga cet hiver. Un problème majeur pourrait faire capoter l’affaire. Le salaire du milieu de terrain allemand passerait de 7,2 millions d’euros par an à Paris à 4,5 millions d’euros au sein de la formation de Jurgen Klinsmann. Cependant, le Hertha Berlin peut lui offrir un fort temps de jeu et la possibilité de jouer l’Euro en juin. Le PSG demanderait 30 M€ pour son joueur.

À l’OL, les dirigeants continuent de chercher de nouvelles pistes pour se renforcer cet hiver. La dernière en date vient du Portugal et plus précisément de Benfica. Les Gones seraient sur le point de faire une première pour arracher au club lisboète leur milieu de terrain de 20 ans, Gedson Fernandes. Un prêt avec option d’achat pourrait être proposé. Manchester United est également très intéressé par le jeune portugais.

Les infos du jour à l’étranger

En Allemagne, le Borussia Dortmund a sans doute réalisé le grand coup de ce mercato hivernal en enrôlant le buteur norvégien de Salzbourg, Erling Haaland. Le BVB ne compte pas s’arrêter là durant ce mercato. En effet d’autres pistes offensives sont sur la table. Les jaunes et noirs auraient notamment pris contact avec l’attaquant du Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, qui réalise une superbe première partie de saison en Bundesliga. Le Belge Dries Mertens est aussi ciblé alors que le Napoli est en pleine crise actuellement. Enfin, le très jeune et talentueux brésilien, Antony de Sao Paulo, aurait tapé dans l’œil des Allemands.

Du côté des départs, l’arrivée d’Haaland ne va pas faire que des heureux. Les dirigeants allemands vont faire face à un surplus de joueurs en attaque. Pour preuve, Paco Alcacer voudrait quitter dès cet hiver le BVB. Des discussions auraient été entamées avec l’Atlético de Madrid. La pépite anglaise Jadon Sancho pourrait aussi plier bagage. Chelsea et Manchester United voudraient casser leur tirelire pour l’attirer. Il faudra mettre 140 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services e l’ailier anglais. Mario Gotze pourrait aussi changer d’air tout comme Julian Weigl. Le milieu de terrain est suivi par l’Inter Milan et le Hertha Berlin. Enfin, le Borussia devra régler le cas Achraf Hakimi. Prêté par le Real Madrid durant deux saisons, le Marocain devrait retourner chez les Merengues l’été prochain. Mais le club allemand aimerait prolonger son prêt afin de garder un de ses éléments les plus fiables depuis deux ans.

En Italie, le cas Adrien Rabiot continue de faire parler. Barré à la Juventus, le Français pourrait partir cet hiver. Selon nos informations, Arsenal serait très intéressé. Le nouveau coach du club Mikel Arteta se serait entretenu avec le milieu de terrain il y a quelques jours et ce dernier se serait montré réceptif. Cependant, la Vieille Dame aurait indiqué ne pas vouloir le laisser partir en janvier. Le dossier s’annonce compliqué pour les Gunners.

Arsenal aimerait aussi recruter un défenseur central cet hiver. Le club anglais serait prêt à mettre plus de 50 millions d’euros pour le Français de Leipzig, Dayot Upamecano.

Au FC Barcelone, la crise avec Arturo Vidal ne va pas forcément pousser le Chilien vers la sortie, même si l’Inter Milan insiste pour lui. Ernesto Valverde et Eric Abidal ne veulent absolument pas laisser partir l’ancien joueur de la Juventus.

Quant à Jean-Clair Todibo, le défenseur central est sur la liste des transferts en Catalogne. Le Milan AC est très intéressé et serait même déjà d’accord avec le Barca sur un prêt payant avec une option d’achat de 20 M€. Il ne resterait plus qu’a obtenir l’accord du joueur.

Les officiels du jour

Mécha Bazdarevic n’est plus l’entraîneur du Paris FC. Le coach bosnien a été remercié ce matin par le club parisien, actuellement 19e de Ligue 2. Préjuce Nakoulma rejoint la lanterne rouge de Ligue 2, l’US Orléans. L’international burkinabé s’est engagé 6 mois.