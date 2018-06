Les infos du jour en France

Pléa pourrait quitter l’OGC Nice. D’après nos informations, le club de Tottenham souhaiterait faire venir Anthony Martial (22 ans) mais Manchester United hésite à lâcher son jeune attaquant. Les Spurs ont donc décidé d’activer leur plan B et pensent sérieusement à Alassane Pléa (25 ans). Ils auraient même fait une offre d’environ 25 M€ aux Aiglons.

Diallo tout proche de l’OL. Le défenseur central de Mayence fait l’objet d’un bras de fer entre Lyon et Dortmund. Jeudi, il a visité les infrastructures du club français et s’est longuement entretenu avec Bruno Genesio. Mais rien n’est acquis puisqu’il avait commencé par se rendre au Borussia en début de semaine.

En bref en France

Selon L’Équipe, Reims a ciblé Kevin Monnet-Paquet. L’ancien Lorientais (29 ans), en fin de contrat à Saint-Étienne, a notamment visité les installations et étudié la proposition du promu.

Selon les informations de L’Équipe, Alain Casanova viendra bien sur le banc toulousain la saison prochaine. L’ancien entraîneur du RC Lens aurait ainsi paraphé un contrat de trois saisons en début de semaine.

À la recherche d’un défenseur central, l’OM prospecterait en Italie. Selon les informations de Sky Italia, le club phocéen apprécierait particulièrement le profil du défenseur central de Sassuolo, Marco Ferrari (26 ans).

Everton se serait mis sur les traces du latéral gauche du Bayer Leverkusen Wendell (24 ans), annonce le Daily Mail. Le Brésilien figure également sur les tablettes du Real Madrid et notamment du PSG.

Le milieu offensif de Cholet (National 1) Dorian Bertrand est attendu à Angers selon France Football. Le joueur de 25 ans était également courtisé par Guingamp.

Prêté avec option d’achat par Lorient, Majeed Waris (26 ans) devrait rester à Porto. Selon les informations de Ouest France, l’écurie portugaise va garder l’attaquant. Le Ghanéen était encore sous contrat jusqu’en 2020 avec le club breton, qui va récupérer 6 M€ pour ce transfert.

C’est officiel en France !

Ousmane Sidibé (33 ans), ancien défenseur du Paris FC, s’est engagé pour deux saisons avec Béziers, promu en Ligue 2.

Le Stade Lavallois vient d’annoncer l’arrivée du défenseur serbe Bogdan Milosevic (29 ans).

Le milieu de terrain du Stade Brestois, Johan Gastien (30 ans) rejoint le Clermont Foot 63 où il a paraphé un contrat de trois saisons.

N'y aurait-il pas comme un air de famille ? Bienvenue à @GastienJohan, quatrième recrue du Clermont Foot 63 ! https://t.co/2NYyvQmNEd pic.twitter.com/7cVHqlj9mC — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) 22 juin 2018

Prêté lors de cette deuxième partie de saison à Orléans, le PSG cède définitivement Yohan Demoncy (22 ans) au club du Loiret. Le milieu de terrain signe pour 3 ans.

Yohan Demoncy définitivement transféré à l'@US_Orleans

Bon courage pour la suite Yohan pic.twitter.com/A1xIamSp9l — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 22 juin 2018

L’AS Saint-Étienne a annoncé la venue du jeune défenseur Léo Petrot, premier contrat professionnel avec son club formateur.

Stéphanois depuis 2012, le latéral Léo #Petrot a signé son premier contrat professionnel avec les Verts qui le récompense de son sérieux et sa régularité. #ASSE https://t.co/Vny4y07VBz — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 22 juin 2018

Le milieu de terrain Jessy Deminguet (20 ans) a signé un contrat de trois ans avec Caen, son club formateur, jusqu’en 2021.

Le Stade de Reims a officialisé l’arrivée du défenseur ivoirien Ghislain Konan (22 ans). Ce dernier a paraphé un contrat de quatre saisons et débarque du Vitoria Guimarães.

Ghislain #Konan arrive en conquérant ! Du peps, de l'autorité, de la constance : en provenance du @VitoriaSC1922, le latéral international ivoirien (22 ans, 4 sélections) a paraphé un contrat de 4 ans en faveur des Rouge et Blanc #BienvenueGhislain pic.twitter.com/Hf3HvsEd2y — Stade de Reims (@StadeDeReims) 22 juin 2018

Le Racing Club de Lens annonce le départ de Moussa Sylla (19 ans) en prêt à Bourg-en-Bresse, en National 1.

Vincent Pajot quitte l’AS Saint-Étienne pour rejoindre le SCO Angers. Le milieu de terrain de 27 ans s’engage pour 3 ans.

C'est désormais officiel... Vincent Pajot est Angevin ! Le milieu de terrain de 27 ans s'est engagé avec le SCO pour les 3 prochaines saisons ! Bienvenuuuuuuuuue ! https://t.co/ONBMIQUdu5 pic.twitter.com/O9sskVTe7r — Angers SCO (@AngersSCO) 22 juin 2018

Après le limogeage d’Olivier Guégan, Philippe Hinschberger prend la suite. L’ancien de Metz devient le nouvel entraîneur de Grenoble en Ligue 2.

Hinschberger nouvel entraîneur, De Percin adjoint Philippe Hinschberger nouvel entraîneur du GF38, De Percin adjointhttps://t.co/l0VrU1k5oN#GF38 — GF38 Officiel (@GF38_Officiel) 22 juin 2018

Les infos du jour à l’étranger

Le grand ménage du Borussia Dortmund. Le club a déjà effectué quelques achats avec notamment Thomas Delaney (26 ans), Eric Oelschlägel (22 ans) en provenance du Werder Brême, Marius Wolf (23 ans) de Francfort et Marwin Hitz (30 ans) d’Augsbourg. Mais le Borussia pourrait voir son effectif complètement bouleversé la saison prochaine. En effet, en plus de Sokratis Papastathopoulos (30 ans) qui sera bientôt officialisé à Arsenal, 11 joueurs pourraient quitter le club allemand.

Les deux milieux de terrain Gonzalo Castro (31 ans), et Sebastian Rode (27 ans) devraient faire partie de cette grosse lessive estivale et n’auraient pas de réelles perspectives au Borussia pour la saison prochaine.

Le latéral droit Erik Durm (26 ans) serait lui aussi poussé vers la sortie et pourrait atterrir en Angleterre du côté d’Huddersfield. Autre défenseur droit sur le départ, Jeremy Toljan (23 ans) pourrait partir de Dortmund, mais pas à n’importe quel prix. Adriy Yarmolenko (28 ans) devrait également quitter le club, seul son gros contrat qui dure jusqu’en 2021, pourrait poser problème.

Deux joueurs présents depuis plusieurs années ont également obtenu un bon de sortie : il s’agit de Nuri Sahin (29 ans), milieu défensif, et Marcel Schmelzer (30 ans), latéral gauche seraient donc autorisés à partir si les dirigeants de Dortmund obtiennent des offres appropriées.

Enfin trois jeunes joueurs devraient être prêtés. Dan-Axel Zagadou (19 ans), Alexander Isak (18 ans) et Jacob Bruun (19 ans) seront donc à la recherche de temps de jeu la saison prochaine.

De gros joueurs bavarois sur le départ. Du côté du Bayern Munich, de nombreux cadres pourraient s’en aller cet été. Robert Lewandowski (29 ans) compte toujours changer d’air et le Bayern aurait fixé son prix à au moins 200 M€. De quoi en refroidir plus d’un, mais pas la Juventus Turin qui serait intéressée par l’attaquant polonais en cas de départ de Gonzalo Higuain (30 ans). Le champion de Bundesliga aurait offert un bon de sortie à Jérôme Boateng (29 ans). Mais pour que le taulier de la défense bavaroise quitte le club, il faudrait qu’une offre entre 50 et 60 M€ arrive sur la table des dirigeants allemands. Manchester City et le PSG suivraient notamment ce dossier. Le Bayern ne serait pas non plus contre un départ d’Arturo Vidal (31 ans), lui aussi une figure du club. L’international espagnol Thiago Alcântara (27 ans) intéresserait très fortement le FC Barcelone. Mais il faudra proposer au moins 70 M€ pour l’arracher à Munich.

Le Bayern ne devrait d’ailleurs pas se laisser dépouiller. Le club veut notamment conserver James Rodriguez (26 ans) et serait prêt à lever son option d’achat auprès du Real Madrid, qui s’élève à 42 M€.

En bref à l’étranger

Selon le journal mexicain Record, la Juventus serait intéressée par l’ailier du PSV Eindhoven Hirving Lozano (22 ans). Elle aurait approché le club néerlandais pour s’informer sur le joueur. On parle d’une indemnité de transfert de l’ordre de 35 M€.

José Arnaiz (23 ans), une des révélations de la saison au FC Barcelone, serait sur les tablettes de 10 clubs de Premier League, explique le quotidien sportif espagnol Sport.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Radja Nainggolan (30 ans) va s’engager avec l’Inter Milan. C’est lui qui l’a confirmé à La Gazzetta dello Sport.

Bild assure que le défenseur du RB Leipzig Bernardo (22 ans) serait sur les tablettes du VfL Wolfsbourg, du FC Séville et de Mayence. Le Brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Leipzig.

Marca révèle que Mikel Merino (22 ans), milieu espagnol de Newcastle, figure sur les tablettes de nombreux clubs de Liga : la Real Sociedad, le FC Séville, l’Athletic et le Betis.

C’est officiel à l’étranger !

Marco Tumminello (19 ans, prêté à Crotone la saison passée) est vendu à l’Atalanta par l’AS Roma.

Ufficiale : Tumminello ceduto all’@Atalanta_BC. In bocca al lupo Marco ! https://t.co/BGo12cKQlV pic.twitter.com/DLXLGJdtso — AS Roma (@OfficialASRoma) 22 juin 2018

Cordoba annonce le départ de l’attaquant Sergi Guardiola (27 ans) en prêt du côté de Getafe.

Sergi Guardiola jugará cedido la próxima temporada en el Getafe CF.https://t.co/8Dv6Imyk6s pic.twitter.com/bWxw4GG562 — Córdoba CF (@Cordobacfsad) 22 juin 2018

Le jeune Luca Meisl (19 ans) est prêté par le RB Salzbourg au club de première division autrichienne de Saint-Pölten.

OFFIZIELLE TRANSFERMELDUNG | Luca #Meisl leihweise zum @SKNStPoelten. UEFA Youth League-Sieger Luca Meisl wechselt für ein Jahr zum Liga-Konkurrenten nach Niederösterreich. Wir wünschen dem Kuchler VIEL ERFOLG ! #RBS #BULLE12 pic.twitter.com/4jIxyaV0eA — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 22 juin 2018

Après quinze ans de bons et loyaux services, Darijo Srna (36 ans) quitte le Shakhtar Donetsk. Le Croate rejoint Cagliari.

Thank you, the Legend ! Darijo Srna leaves Shakhtar. Darijo, you are a great Captain ! Thank you for those fantastic 15 years, for this beautiful success story, for your love, respect and devotion to Shakhtar. Bravo, the Captain ! Thank you, Darijo !https://t.co/hIGsqhd8fO pic.twitter.com/Uv8cotT1kj — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 22 juin 2018

Le latéral gauche danois Riza Durmisi quitte le Betis et s’engage avec la Lazio pour les cinq prochaines années.

Le Sporting CP annonce l’arrivée d’Emiliano Viviano (32 ans). Le gardien international italien s’est engagé pour deux ans, avec une année supplémentaire en option.

O #SportingCP informa que chegou a acordo com a @sampdoria para a transferência definitiva de @EmilianoViviano. O jogador assinou um contrato válido por duas épocas, com mais uma de opção, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros. #BemVindoViviano pic.twitter.com/E5tU3e8gX3 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 22 juin 2018

L’attaquant international colombien Roger Martinez (23 ans) quitte le Villarreal et intègre l’América Mexico.

¡Gracias por todo, @rogermartinezt9 ! El #Villarreal y el @ClubAmerica han llegado a un acuerdo de traspaso por el delantero colombiano. https://t.co/Zcti5i8ZNU — Villarreal CF (@VillarrealCF) 22 juin 2018

Filip Djuricic (26 ans), éphémère milieu offensif de Benfica, s’est engagé avec l’US Sassuolo. L’international serbe évoluait la saison passée à la Sampdoria.

L’AS Roma vient d’officialiser l’arrivée de Justin Kluivert (19 ans). Le joueur qui évoluait à l’Ajax Amsterdam s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club romain.