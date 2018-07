Les infos du jour en France

Nice pillé de ses joueurs. L’Italien Mario Balotelli (27 ans) aurait encore quelques exigences avant de quitter l’OGC Nice pour rejoindre les Olympiens. En effet, il aimerait raccourcir la durée de son contrat avec l’OM. Les Marseillais proposeraient trois ans mais Super Mario voudrait 2 années ou alors une avec un an en option. Quoi qu’il en soit, son départ de Nice semble acté, comme celui de Alassane Pléa (25 ans). L’attaquant français serait d’accord pour rejoindre le Borussia Monchengladbach. Le club allemand serait aussi d’accord avec Nice. Les Aiglons pourraient également voir partir Jean-Michaël Seri (26 ans). L’Ivoirien serait sur les tablettes de Fulham, Chelsea, Arsenal et Manchester City. Enfin, dans le sens des arrivées, les dirigeants niçois réfléchiraient à relancer Bojan Krkic (27 ans), actuellement à Stoke City.

Le Paris Saint-Germain frappe fort. Le club de la capitale a officialisé la venue de Gianluigi Buffon (40 ans). L’ancien gardien de la Juventus rejoint donc le PSG pour les deux prochaines années. Il arrive libre. Mais les champions de France ne veulent pas s’arrêter là. Le latéral de Dortmund Raphael Guerreiro (24 ans) serait la priorité de Thomas Tuchel pour cet été. L’ancien Lorientais coûterait 30 millions d’euros.

Taillé pour Paris ! pic.twitter.com/yBYMkX02rD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 6 juillet 2018

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, M’Vila, sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2019 mais qui dispose d’un bon de sortie en cas d’offre intéressante, est suivi par Crystal Palace (qui a perdu Cabaye), Fulham mais aussi par des formations chinoises. Âgé de 28 ans, l’ancien milieu rennais va devoir choisir entre nouveau challenge et stabilité.

Info FM : Wahbi Khazri (27 ans) appartient toujours à Sunderland qui est prêt à le laisser filer depuis sa relégation en League One (équivalent N1). Si Rennes lui a fait la meilleure proposition salariale, le natif d’Ajaccio a donné son accord verbal aux Verts pour cet été.

Info FM : Selon nos informations, le FC Sion s’est positionné sur Jeando Fuchs (20 ans), latéral droit du FC Sochaux. Toutefois, les Lionceaux, qui ne sont pas vendeurs, attendent au moins une offre d’1,5 M€ pour discuter.

Libre de tout contrat depuis son départ de Rennes, Yoann Gourcuff (31 ans) était annoncé aux Etats-Unis, au Qatar, et même en Ligue 1 à Toulouse. Cependant, les Violets ont démenti l’information via leur compte Twitter. « Voisins du MHSC, la voie est libre, la piste Yoann Gourcuff n’est pas d’actualité chez nous. »

Selon The Guardian, les agents de Dimitri Payet (31 ans) ont proposé à West Ham de récupérer le joueur sur le marché cet été. Payet aurait de son côté contacté certains anciens coéquipiers.

Libre de tout contrat, Max Meyer (22 ans) a l’embarras du choix. L’Atlético Madrid, le RB Leipzig, le Borussia Dortmund, Arsenal, le Paris SG et Fenerbahçe sont intéressés tout comme l’OM. L’agent du joueur a d’ailleurs ouvert la porte au club dans un entretien au Phocéen.

Selon les informations de RMC Sport, Moussa Konaté (25 ans) est très courtisé. L’attaquant sénégalais d’Amiens suscite les convoitises de plusieurs écuries européennes. Le club picard exigerait au moins 15 millions d’euros pour céder son international sénégalais.

C’est officiel en France !

L’AS Monaco a annoncé la signature de Jonathan Panzo (17 ans) en provenance de Chelsea FC.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Jonathan Panzo (17 ans) en provenance de @ChelseaFC ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/liqbzzwmlq — AS Monaco (@AS_Monaco) 6 juillet 2018

Fabio Pereira et Alexandre Pardal signent à Créteil en provenance de Cesarence au Portugal.

#Mercato : Fabio Pereira et Alexandre Pardal rejoignent l'USCL en provenance du FC Cesarense (Portugal) : https://t.co/QwgZXrwXhn #MercatoUSCL pic.twitter.com/r1FkcN7BCP — Créteil Lusitanos (@uscl_football) 6 juillet 2018

Le Stade Rennais officialise le prêt de son milieu de terrain Stéphane Diarra (19 ans) au Mans en National. Ce prêt est accompagné d’une option d’achat.

Les Girondins de Bordeaux ont officialisé le prêt de leur gardien Paul Bernardoni (21 ans) à Nîmes. Ce dernier a également prolongé jusqu’en juin 2021 avec les Girondins.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le prêt de Paul Bernardoni pour la saison 2018/2019. Gardien de but avec l'Equipe de France Espoirs, il a remporté le trophée UNFP du meilleur gardien de Domino's Ligue 2 la saison dernière. Bienvenue Paulo ! pic.twitter.com/DT5iH25Shy — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 6 juillet 2018

Les infos du jour à l’étranger

Plusieurs départs au FC Barcelone. Chez les Blaugranas, un dégraissage est en cours. Après le départ de Robert Navarro (16 ans) à Monaco, c’est Paulinho (29 ans) qui pourrait faire ses valises. Recruté la saison passée, le Brésilien pourrait retourner en Chine contre la somme de 50 millions d’euros. André Gomes (24 ans) et l’ancien Niçois, Marlon (22 ans), devraient aussi quitter la Catalogne lors de cette intersaison. Enfin, le cas de Yerry Mina (23 ans) devra aussi être tranché. Auteur d’une très bonne Coupe du monde, le Colombien a peu de temps de jeu au Barça et pourrait être transféré. Fenerbahçe et Everton seraient sur le coup.En parallèle, le club a officialisé l’arrivée d’Arthur Melo (21 ans).

Obrigado por tudo, @arthurmeloreal ! Teus súditos seguirão aqui na torcida por ti ! Até logo ! https://t.co/CVLqLOr2D3 pic.twitter.com/QU40U3cySP — Grêmio FBPA (@Gremio) 6 juillet 2018

Une cérémonie pour CR7. Selon Marca, le club triple champion d’Europe en titre aurait déjà décidé d’organiser une cérémonie d’adieu grandiose au Portugais pour le remercier de ses 9 années à Madrid. Un événement pour lequel CR7 et son entourage auraient donné leur accord.

En bref à l’étranger

Libre de tout contrat depuis son départ d’Arsenal, Jack Wilshere n’ira pas en Turquie et n’aura même pas besoin de déménager. Selon Skysports, il est proche d’un accord avec le club de West Ham, club de Londres, tout comme les Gunners.

Oleksandr Zinchenko (21 ans) dispose d’un bon de sortie de la part de Manchester City. Cela tombe bien car Wolverhampton, qui vient de monter en Premier League, aimerait beaucoup le recruter. Les Wolves préparent même une offre de 18 M€ selon Sky Sports.

Prêté la saison dernière au RB Leipzig, le jeune Ademola Lookman pourrait bien poursuivre son aventure avec le club allemand. D’après Sky Sports, Everton a reçu une offre pour de 14 M€ pour l’attaquant de 20 ans.

Le Real Madrid se prépare déjà à l’après-Ronaldo. La star est en partance pour la Juventus Turin, il s’agit donc de le remplacer. Marca cite deux joueurs suivis depuis un moment avec Neymar (26 ans) et Eden Hazard (28 ans, Chelsea). Les noms de Kane (24 ans) et Lewandowski (29 ans) reviennent aussi avec insistance, tout comme celui de Mbappé. Plus étonnant, le quotidien espagnol parle de l’option Eriksen (26 ans).

Lorenzo Pellegrini (22 ans), milieu de terrain de l’AS Roma, a indiqué qu’il ne partirait pas cet été, et ce, malgré quelques sollicitations et les arrivées de Javier Pastore et Bryan Cristante. « Partir ? Absolument pas. J’ai envie d’être bon et de faire encore mieux que la saison passée », a-t-il lâché à La Gazzetta dello Sport.

Kevin Gameiro (31 ans) se rapproche encore un peu plus du Valence CF. Selon les informations de la Cope Valencia, l’Atlético de Madrid et Valence ont scellé un accord pour le transfert de l’attaquant français. Ce dernier devrait s’engager la semaine prochaine avec Valence.

C’est officiel à l’étranger !

Le São Paulo FC a trouvé un accord avec la Roma pour un prêt avec option d’achat du latéral droit Bruno Peres (29 ans).

Getafe annonce l’arrivée du milieu de terrain marocain Ayoub Abou (20 ans).

Salsbourg vient d’annoncer la signature du jeune portier suisse du RB Leipzig, Philipp Köhn (20 ans).

OFFIZIELLER TRANSFER | Neuer Goalie Philipp #Köhn

Wir verpflichten einen talentierten jungen Torhüter, der von @DieRotenBullen kommt und einen Vertrag bis 31. Mai 2022 unterschreibt. #ServusInSalzburg #RBS // Welcome to Salzburg ! pic.twitter.com/uoMF6aNtPu — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 6 juillet 2018

Newcastle compte sur ses jeunes pousses. Les Magpies viennent de signer un contrat professionnel à six d’entre-eux (Tom Allan, Lewis Cass, Matthew Longstaff, Oliver Walters, Kelland Watts et Adam Wilson).

Six youngsters have signed their first professional contracts with Newcastle United this week. Congratulations, lads ! Read more : https://t.co/HS50B5iImU #NUFC pic.twitter.com/Nf7L4Dth4Z — Newcastle United FC (@NUFC) 6 juillet 2018

Mayence accueille le milieu de terrain Pierre Kunde Malong (22 ans). Le joueur appartenait à l’Atlético Madrid et évoluait en prêt à Granada la saison passée.

#Kunde Malong Pierre wechselt zu #Mainz05 ! Der Nationalspieler Kameruns kommt von @Atleti und hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben ! #WelcomeKunde pic.twitter.com/OEUVVR0Gf9 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 6 juillet 2018

Le milieu français Kamal Bafounta (16 ans) quitte le FC Nantes pour s’engager en faveur du Borussia Dortmund, où il a signé son premier contrat pro.