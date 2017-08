Les infos du jour en France

Foyth OK avec le PSG. Alors qu’il hésitait à rejoindre le PSG, où la concurrence est rude à son poste, le défenseur argentin d’Estudiantes La Plata Juan Foyth a finalement décidé d’accepter l’offre du Paris SG, annonce El Dia. Son arrivée dans la capitale ne devrait plus tarder.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, le cas Gaël Kakuta a enfin été réglé. Le joueur va bien pouvoir jouer pour Amiens, mais il sera seulement prêté, sans option d’achat, par Hebei pour cette saison.

Kicker avance que le Borussia Dortmund pense à Maxwel Cornet pour succéder à Ousmane Dembélé, en partance pour le FC Barcelone. Selon nos informations, les premiers contacts ont bien eu lieu entre l’entourage de l’attaquant de l’OL et le club de la Ruhr.

Interrogé dans les colonnes de L’Équipe, le coach de l’Olympique de Marseille Rudi Garcia révèle qu’il compte dégraisser dans les prochains jours avec trois éléments au moins concernés : Henri Bedimo, Rod Fanni et Rémy Cabella.

D’après le quotidien espagnol AS, Le président du Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaïfi est arrivé ce jeudi à Madrid pour les dossiers Jan Oblak (Atlético Madrid) ou encore Thomas Meunier courtisé par le Real Madrid.

Pour Sport, le PSG et l’AS Monaco auraient trouvé un accord pour le transfert de Kylian Mbappé. Le média espagnol évoquait même un transfert estimé à 150 millions d’euros plus 30 millions de bonus.

C’est officiel en France !

Amavi signe à l’OM ! Il est prêté par Aston Villa pour une saison avec option d’achat.

Les infos du jour à l’étranger

Une journée folle au Barça. Ousmane Dembélé, qui a séché l’entraînement du Borussia Dortmund ce jeudi, devrait s’engager avec le FC Barcelone dans les toutes prochaines heures, annonce L’Équipe. Un accord entre les deux écuries est en voie de finalisation à en croire les informations du quotidien sportif. L’entraîneur du BVB Peter Bosz, de son côté, a révélé qu’Ousmane Dembélé avait séché l’entraînement d’aujourd’hui sans donner d’explications. Mais ce n’est pas tout, plus tard dans la journée, le Borussia Dortmund a publié un communiqué officiel pour annoncer qu’ils avaient décidé de dire non à la première offre du FC Barcelone pour Ousmane Dembélé. Mais le club allemand est revenu à la charge avec un deuxième communiqué. Celui-ci fait état de la suspension provisoire de Dembélé jusqu’à ce week-end. L’international français pourrait également s’acquitter d’une amende imposée par le club jaune et noir.

En outre, interviewé par Sky en Allemagne, le manager de Liverpool Jürgen Klopp s’est montré catégorique au sujet de l’avenir de Philippe Coutinho, courtisé avec insistance par le FC Barcelone.

Info FM : Kylian Mbappé intéresse du beau monde. Si la pépite française penche pour le PSG, le FC Barcelone est revenu à la charge ces derniers jours d’après nos informations.

Info FM : Selon nos informations en provenance d’Espagne, le FC Barcelone va accélérer, et ce, peut-être même dès ce week-end pour tenter de convaincre l’OGC Nice de lui vendre le milieu de terrain international ivoirien Jean-Michaël Seri, dont le montant de la clause sous seing privé s’élève à 40 M€. D’autres clubs, comme Arsenal et le PSG, gardent aussi un œil sur ce dossier.

En bref à l’étranger

Info FM : L’espoir français Bryan Nouvier, 22 ans, est bien parti pour prolonger son contrat avec le CFR Cluj, qu’il avait rejoint en 2015 en provenance du FC Metz. En 4 rencontres depuis le début de la nouvelle saison, l’attaquant, côté gauche, a inscrit 1 buts et délivré 2 passes décisives.

Info FM : « Je le répète, pour moi, ce n’est pas une bêtise de dire que Monaco fait partie des prétendants. Mais pour le moment, Carlos n’a toujours pas pris sa décision », nous a confié l’agent de Carlos Bacca. Le clan du Colombien attend aussi que les clubs fassent de la place dans leurs effectifs pour accélérer.

Gilfy Sigurdsson (Swansea) est toujours en route pour Everton à en croire le manager des Toffees Ronald Koeman.

Interrogé par Goal, Willian (Chelsea) a confié : « Il y a eu des conversations avec mon agent. J’ai travaillé avec José Mourinho et je suis devenu son ami. Manchester est venu pour moi. Ils ont parlé avec mon agent, mais rien ne s’est passé car Chelsea ne voulait pas négocier pour moi. Je suis heureux à Chelsea ».

Ezequiel Garay se rapproche du Spartak Moscou. Super Deporte annonce même qu’un accord est très proche entre le club russe et Valence. Le défenseur argentin n’est pas présent à l’entraînement ce jeudi ajoute le média ibérique.

Comme bien d’autres clubs en Ligue 1 cet été, le FC Nantes donne un accent brésilien à son mercato. Les Canaris, qui cherchent notamment toujours la perle rare en attaque, tiennent une nouvelle piste sérieuse au Brésil : Lucca (27 ans, Ponte Preta-Corinthians).

La Cadena COPE ajoute que le cas Antoine Griezmann a été relancé ces derniers jours. Suite au départ de Neymar au PSG, le FC Barcelone s’est en effet montré disposé à payer la clause de l’attaquant international tricolore (100 M€). Le conseiller délégué des Rojiblancos Miguel Angel Gil Marin a même dû se déplacer à Munich, où l’équipe de Diego Simeone disputait l’Audi Cup, pour convaincre son joueur de rester alors qu’il réfléchissait sérieusement à cette option.

C’est officiel à l’étranger !

Xandão rejoint le Sporting Gijon !

Brighton casse sa tirelire pour Izquierdo, 18 millions d’euros.

Fosu-Mensah signe à Crystal Palace !