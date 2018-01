Les infos du jour en France

Hatem Ben Arfa veut aller jusqu’à la fin de son contrat. Selon Le Parisien, Hatem Ben Arfa a pris sa décision : il ne partira pas en janvier. Sans nouvelle de ses dirigeants, le joueur préfère toucher son salaire confortable jusqu’en juin prochain avant de relever un nouveau défi la saison prochaine.

Pastore répond à Thiago Silva. Sur Instagram, El Flaco a répondu d’une manière pour le moins cinglante à son capitaine répétant une fois encore son attachement pour le PSG. « Je n’ai jamais parlé avec Thiago Silva de mon problème ni de mon futur. Je n’ai jamais mis la pression à personne. Ce n’est pas mon style. Il n’a pas eu connaissance du problème que j’ai eu et qui m’a fait arriver en retard. Je le répète, mon rêve a toujours été de partir le dernier. J’ai toujours été loyal. Ce n’est pas vrai que je souhaite partir ! J’aimerais rester ici pour finir ma carrière »

En bref en France

INFO FM : Le défenseur international péruvien de 22 ans Renato Tapia (Feyenoord) a tapé dans l’œil de l’OM qui suit de près ses prestations.

INFO FM : Selon nos informations, Toulouse est intéressé par le profil d’Edison Flores (23 ans), milieu offensif d’Aalborg, au Danemark.

C’est officiel en France

Paul Baysse présenté à Bordeaux

Paul Baysse portera le pour son retour au club !

Steeven Ribéry quitte le Gazélec !

Steeven Ribéry a conclu avec le #GFCA à la libération de son contrat et est désormais seul décisionnaire quant au choix du Club vers lequel il se dirigera.

Gautier Lloris arrive au Gazélec

Info #Mercato

Nous sommes ravis d'accueillir dans l'effectif Gautier Lloris, défenseur central de 22 ans, prêté par l'@ogcnice. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du #GFCA pour les 6 prochains mois

Georges Mandjeck de retour à Metz

Les infos du jour à l’étranger

Le FC Barcelone tient sa deuxième recrue de l’hiver. Yerry Mina, défenseur colombien de Palmeiras s’est engagé aujourd’hui avec les Blaugranas. Le transfert est estimé à 11,8 millions d’euros. Et ce n’est pas fini. Les Catalans seraient désormais sur la piste d’un jeune joueur. Fabian Ruiz, milieu de terrain du Bétis Séville de 21 ans, serait dans le viseur du Barça. Sa clause libératoire est de 15 millions d’euros. Mais avant cela, les Barcelonais vont penser à dégraisser. C’est bien parti pour deux hommes : Javier Mascherano, qui devrait rejoindre la Chine et le Hebei Fortune pour 10 millions d’euros, et Arda Turan, qui pourrait rejoindre Istanbul Basaksehir, le leader du championnat turc avec qui il négocie actuellement. Trois autres joueurs pourraient quitter le navire : Gérard Deulofeu, qui intéresse beaucoup Naples et dont son prix est fixé entre 18 et 20 millions d’euros, André Gomes, qui a réclamé son départ, et d’Aleix Vidal, qui est sur les tablettes de l’Atletico Madrid et de Naples.

Deux nouveaux joueurs sur le point d’arriver à l’Inter Milan. Le premier devrait être Rafinha, du FC Barcelone. Les Catalans auraient donné l’autorisation aux Intéristes de négocier avec le joueur. Les deux clubs se seraient mis d’accord sur un prêt avec option d’achat. Le second pourrait être l’ancien joueur de Chelsea, Ramires. Actuellement en Chine à Jiangsu, le joueur aimerait rejoindre l’Inter mais attend que les deux clubs se mettent d’accord. Une situation qui pourrait tourner au bras de fer entre le Brésilien et son club. Concernant Javier Pastore, une arrivée à l’Inter Milan semble de moins en moins probable. Paris ne veut pas le prêter mais le vendre ce qui ne semble pas dans les moyens financier des Italiens. Les pistes de Rolando, en défense central, et de Franco Vazquez, de Séville, ont aussi été évoquées. Un échange avec Joao Mario avec le club sévillan pourrait être mis sur la table.

En bref à l’étranger

INFO FM : Selon nos informations, le prometteur attaquant suédois Alexander Isak va être prêté par le Borussia Dortmund à Mayence dans les prochaines heures.

INFO FM : Vasco Gama est très chaud sur Samuel Eto’o comme nous l’a confié l’entourage du joueur : « la piste Vasco Gama est à prendre très au sérieux. Il n’y a rien de concret au niveau d’une offre, mais ils sont vraiment intéressés par Samuel. » L’attaquant camerounais d’Antalyaspor est très emballé à l’idée d’évoluer au Brésil. Offre du club brésilien imminente.

L’attaquant de West Ham Diafra Sakho devrait s’engager avec Crystal Palace. Les deux clubs sont parvenus à un accord rapporte Skysports pour une somme d’environ 12 M€.

Javier Hernandez pourrait bien déjà quitter West Ham. Selon Skysports, le club londonien est à l’écoute d’offre éventuelle concernant son attaquant mexicain.

Selon RMC Sport, Loïc Rémy se trouverait en contacts avancés avec Galatasaray. Des formations espagnoles et italiennes suivraient avec attention la situation de l’attaquant français.

Liverpool qui a enrôlé Naby Keïta à partir de la saison prochaine, aurait souhaité compter sur le milieu guinéen dès janvier. Mais le technicien du RB Leipzig Ralph Hasenhuettl a balayé ce jeudi cette hypothèse d’un revers de main en conférence de presse.

C’est officiel à l’étranger

Yerry Mina débarque au Barça !

[OFFICIAL] All the details about the new @FCBarcelona player Yerry Mina

Liverpool prête Matthew Virtue

We have completed the loan signing of @LFC midfielder @MattyVirtue until the end of the season ! Welcome to #Notts !

Une recrue à Palerme !

Stefano #Moreo è del Palermo ! "Voglio aiutare la squadra a tornare in Serie A"

Simone Emmanuello arrive à Cesena

Aggiunto un nuovo tassello alla mediana. In data odierna è stato ufficializzato l'accordo tra l'A.C. Cesena e l'@Atalanta_BC per il trasferimento in Romagna a titolo temporaneo del centrocampista classe '94 Simone Emmanuello.

Coquelin arrive à Valence

Comunicado oficial | Francis Coquelin

Alvaro Vazquez prêté par l’Espanyol au Nastic

Ribeiro arrive au Sporting CP

Rúben "Leão" Ribeiro. Lê as primeiras declarações de Leão ao peito

De Ceglie arrive au Servette !