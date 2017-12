Les infos du jour en France

Deux anciens de L1 dans le viseur de l’OM. Les Marseillais chercheraient d’abord au poste de latéral gauche, où la rupture du contrat de Patrice Evra n’était évidemment pas anticipée. Rudi Garcia aurait ainsi eu des contacts avec Pape Souaré, l’ancien Lillois qui évolue à Crystal Palace. Victime d’un grave accident de la route il y a plus d’un an, il a recouvré ses moyens physiques mais joue peu en Angleterre (deux apparitions en Carabao Cup cette saison). Les autres pistes mènent vers Rebocho (Guingamp), Carole (FC Séville) ou encore David Junca (Eibar). Autre poste que l’OM souhaite renforcer, celui de milieu défensif. Selon France Football, l’OM pourrait passer à l’action pour... Maxime Gonalons ! L’ancien Lyonnais joue peu avec l’AS Roma (9 apparitions toutes compétitions confondues) et il pourrait, de ce fait, devenir une bonne affaire du mercato hivernal, d’autant que la Roma n’avait déboursé que 5 M€ pour le recruter.

En bref en France

Info FM : Contacté par nos soins, l’agent de Javier Pastore, Marcelo Simonian, a tenu à réagir aux rumeurs de ses derniers jours. Après avoir rembarré les Espagnols de Valence, ce dernier a cette fois-ci mis un bémol sur la piste de l’Inter Milan. « Il n’y a rien avec l’Inter Milan pour le moment. Mais vraiment rien ! » Enfin, lorsque nous lui avons demandé si l’ancien Palermitain était sûr à 100% de rester dans la capitale cet hiver, M. Simonian n’a pas souhaité nous répondre...

Cet été, le journal local Diario Voces évoquait le nom de l’Olympique de Marseille au rang des intéressés pour le latéral gauche de Flamengo, Miguel Trauco. Selon nos informations, les Phocéens se sont bien renseignés sur l’international péruvien (22 sélections). Toujours d’après nos sources, l’OM n’est pas le seul club de L1 à s’être manifesté, puisque les Girondins de Bordeaux, qui cherchent une solution d’urgence cet hiver pour en finir avec leurs problèmes récurrents à ce poste, sont également venus aux nouvelles.

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça va bouger. Le club catalan, qui caracole en tête de la Liga cette saison, prépare déjà les prochains deux mercatos de belle manière. La priorité, c’est d’abord le recrutement de Philippe Coutinho. La star de Liverpool a bien failli devenir Barcelonaise l’été dernier, mais le club de Jürgen Klopp s’est montré beaucoup trop gourmand. Cet hiver, les Reds réclament environ 135 millions d’euros pour le lâcher.

En parallèle, les dirigeants du Barça ont rencontré l’entourage d’Antoine Griezmann en vue d’un transfert l’été prochain. Sa clause libératoire s’élève à 100 millions d’euros et si le FCB paye cette clause, Griezmann sera blaugrana probablement avant la Coupe du Monde. Dans cette affaire, l’Atlético Madrid estime que le Barça fausse l’intégrité de la compétition (La Liga, ndlr) en discutant sans autorisation avec un joueur sous contrat. Le club compte donc déposer une plainte auprès de la FIFA.

Il y a aussi le dossier Mesut Özil, en fin de contrat en juin prochain à Arsenal, et l’Allemand serait tenté par une arrivée en Espagne. Son entraîneur, Arsène Wenger, ne souhaite pas le vendre mais le risque de le voir partir gratuitement à la fin de la saison est bien trop grand.

Et outre les stars annoncées, il y a quelques joueurs que le FC Barcelone suit de très près. Parmi eux, on peut citer les noms de trois défenseurs : Yerry Mina, le Colombien de Palmeiras, Matthijs de Ligt de l’Ajax et Íñigo Martínez de la Real Sociedad. Enfin, une pépite brésilienne est également ciblée, c’est un milieu de terrain, il s’agit de Arthur, qui évolue à Grêmio.

En bref à l’étranger

Pointé du doigt par la presse turque qui attendait beaucoup plus de lui vu son CV, Jérémy Menez (24 capes) pourrait déjà s’en aller. Antalyaspor, qui connaît quelques difficultés, ne retiendra pas l’ancien Sochalien cet hiver. D’après L’Équipe, le clan Ménez serait en contact avec le Club América.

David Luiz pourrait bien filer à la Juventus cet hiver, explique le Mirror. Après la victoire contre Manchester United (1-0) le 5 novembre, Conte avait déclaré : « Il doit travailler dur autrement il sera sur le banc ou dans les tribunes. » C’est vous dire si la rumeur Juventus peut être prise au sérieux.

Mikel Arteta pourrait bien devenir le futur coach d’Arsenal lorsque l’historique Arsène Wenger pliera bagages. Du moins, il pourrait intégrer le futur staff. C’est l’information dévoilée ce lundi par The Telegraph. Arteta, 35 ans, est actuellement l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City depuis cet été.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du football paraguayen, Jesus Medina va quitter Libertad Asuncion où il a été double champion du Paraguay. Le joueur de 20 ans va être officiellement acheté 3,4 millions d’euros par Manchester City. Dans la foulée, il sera prêté au New York City FC.