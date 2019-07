Les infos du jour en France

Paris voulait dégraisser son effectif et le club parisien s’est sérieusement activé. Christopher Nkunku s’est officiellement engagé avec le RB Leipzig jusqu’en 2024. Le PSG récupère la somme de 13 M€ environ, sans compter les bonus et le pourcentage à la revente. Dans le même temps, on a appris le départ de Virgiliu Postolachi. Le jeune attaquant s’est engagé avec Lille jusqu’en 2023, a priori gratuitement. À noter que le club nordiste avait déjà accueilli le Parisien Timothy Weah contre un chèque de 10 M€ plus tôt dans ce mercato. Et si l’on rajoute le transfert de Giovani Lo Celso au Betis (22 M€), de Moussa Diaby au Bayer Leverkusen (15 M€), de Grzegorz Krychowiak au Lokomotiv Moscou (12 M€), c’est un total de 72 millions d’euros que les dirigeants parisiens ont déjà reçu sur leur compte en banque cet été. Précisions que Buffon et Rabiot, partis à la Juventus, et Dani Alves, toujours libre de tout contrat, étaient en fin de bail et n’ont rien rapporté au club, mais ont permis d’alléger la masse salariale.

Nasser al-Khelaïfi et son staff espèrent que ce n’est pas terminé. En effet, Jesé Rodriguez fait toujours partie de l’effectif du PSG et il va falloir trouver une solution. Kevin Trapp a été approché par Francfort et le FC Porto. Puis, Stanley Nsoki et Eric Maxim Choupo-Moting disposent tous les deux d’un bon de sortie. Enfin, il y a bien entendu le gros (énorme) dossier Neymar qui risque bien de durer jusqu’au crépuscule du mercato.

À Marseille, on tient enfin la première recrue de ce mercato estival 2019. Il s’agit du défenseur espagnol Álvaro González, âgé de 29 ans. C’est une recrue estampillée Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l’OM. Pour lâcher son joueur, Villarreal aurait négocié un prêt avec option d’achat automatique, pour une indemnité comprise entre 5 et 9 millions d’euros. Toujours dans la cité phocéenne, on attend également des nouvelles de Darío Benedetto, ou plutôt de son club Boca Juniors (Argentine). Les négociations entre les deux clubs semblent désormais très avancées, mais rien n’est pas encore officiel. Dans le sens des départs, selon nos informations, Clinton Njie discute actuellement avec le Dynamo Moscou, qui lui propose un très juteux contrat, et pourrait bien être tenté par une offre de dernière minute émanant de Chine.

Les infos du jour à l’étranger

Nicolas Pépé agite les clubs européens. Mais où va atterrir l’attaquant du LOSC lors de ce mercato estival ? Sur les tablettes du Bayern Munich, de Liverpool ou encore du PSG, l’Ivoirien pourrait finalement débarquer en Serie A, où c’est Naples qui se montre de plus en plus pressant. Les Napolitains auraient déjà formulé une offre de 60 millions d’euros, en incluant l’international algérien Adam Ounas dans la transaction. À Wolfsburg, Paul-Georges Ntep n’arrive pas à s’imposer et un point de non-retour semble avoir été franchi avec son club. Le VfL a annoncé dans un communiqué que le joueur s’entraînerait jusqu’à nouvel ordre avec l’équipe des U23. Le joueur est donc écarté de l’équipe professionnelle. Le FC Barcelone, lui, cherche une doublure à Jordi Alba. Et les Blaugranas auraient une short-list de trois noms pour se faire : Raphaël Guerreiro (Dortmund), Junior Firpo (Bétis Séville) et Ricardo Rodriguez (Milan AC). Le rival madrilène est en pleines discussions avec Arsenal pour le prêt de Dani Ceballos. Ils seraient en train de finaliser les derniers détails de l’opération.

Les officiels du jour

C’était dans l’air depuis des siècles, c’est enfin officiel. Le prodige néerlandais Matthijs de Ligt quitte l’Ajax Amsterdam et rejoint les rangs de la Juventus jusqu’en 2024. Pour recruter le défenseur central, le club de la Vieille Dame va débourser un montant de 75 M€ payable sur cinq ans avec des bonus de 10,5 M€. Mario Hermoso, le défenseur espagnol de 24 ans évoluant à l’Espanyol de Barcelone, a signé avec l’Atlético de Madrid aujourd’hui. Il vient remplacer Lucas Hernandez, parti au Bayern Munich en début de mercato. Le Betis a engagé un nouveau gardien de but en la personne de Dani Martin, qui évoluait jusqu’alors au Sporting Gijon. Transfert estimé à 5 M€. En France, le LOSC a annoncé hier soir la signature du milieu de terrain de Rennes, Benjamin André, contre la somme de huit millions d’euros. L’AS Monaco annonce le transfert de David Colina à l’Hajduk Split. Le latéral gauche croate de 18 ans qui était arrivé du Dinamo Zagreb l’été dernier n’aura passé qu’une saison chez les Monégasques.

