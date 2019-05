Les infos du jour en France

Le PSG attaque sa révolution. Après une saison très compliquée, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont dans l’obligation de réagir. Et même si le PSG doit toujours faire attention au fair-play financier, le budget mercato pour cet été serait de 120 M€, sans compter les éventuelles ventes de joueurs. On pense notamment à Thomas Meunier, Julian Draxler, Christopher Nkunku et Eric-Maxim Choupo Moting, qui sont annoncés sur le départ. On n’oublie pas non plus les rumeurs insistantes qui viennent du côté du Real Madrid avec Neymar et Kylian Mbappé.

Mais qui dirigera ce marché des transferts à Paris ? Le directeur sportif Antero Henrique serait sur la sellette et son avenir est désormais incertain. L’ombre de Leonardo plane même au-dessus de sa tête. En froid avec l’AC Milan, il pourrait faire son grand retour à Paris, six ans après avoir quitté la capitale française. Le Brésilien pourrait même démissionner demain de son poste au sein du club lombard.

Côté arrivées, celle probable d’Ander Herrera, en fin de contrat à Manchester United, semble imminente. Celle d’Allan est tout aussi chaude. Le Brésilien était déjà désiré par la direction parisienne cet hiver. James Milner, en fin de contrat à Liverpool, serait lui aussi très apprécié à Paris. Les joueurs libres pourraient donc garnir les rangs de Thomas Tuchel, surtout là où Paris manque terriblement d’effectif, au milieu de terrain. En fin de contrat lui aussi, Filipe Luis de l’Atlético de Madrid, pourrait s’engager avec le club parisien, mais Manchester City est également sur le coup. Enfin, on peut aussi citer les pistes Julian Weigl et Raphaël Guerreiro, les deux joueurs de Dortmund, que Paris n’auraient pas abandonné.

Ça s’accélère pour André Villas-Boas à l’OM. Pour le moment, la piste la plus chaude pour prendre la suite de Rudi Garcia mènerait à André Villas-Boas. Et les négociations semblent en bonne voie puisque l’entraîneur portugais, devrait rencontrer les dirigeants phocéens très prochainement rapporte L’Équipe. D’ailleurs selon les informations de France Football, la question du salaire d’André Villas-Boas serait même d’ores et déjà réglée. Le club phocéen et l’ancien coach de Porto seraient tombés d’accord sur un contrat de deux années et sur un salaire brut mensuel de l’ordre de 600 000 euros.

Info FM : l’avenir de Bertrand Traoré pourrait s’écrire loin de Lyon. Si son choix premier est rester à L’Olympique Lyonnais, l’attaquant burkinabé attend un geste fort de sa direction et des garanties. Car le principal intéressé est très courtisé. Comme révélé par la presse anglaise, Liverpool a commencé à sonder l’entourage du joueur. Selon nos informations, les Reds ne sont pas seuls dans l’affaire. Leicester, Arsenal et, surtout, Everton sont également très intéressés par le profil de Traoré.

Alors que l’AC Milan doit prochainement annoncer le départ de Leonardo de son poste de directeur sportif, le club lombard se cherche déjà un remplaçant. Et les Milanais pensent toujours sérieusement à Luis Campos, qui officie actuellement pour le compte de Lille, à en croire L’Équipe.

Alors que le nom de Kenny Lala était cité du côté de Marseille, de Bordeaux et même à l’étranger (Wolfsbourg), le latéral droit de Strasbourg pourrait finalement se diriger vers le Napoli. Selon L’Alsace, Lala est très courtisé par les Partenopei. Un transfert de l’ordre de 13 M€ à 15 M€ est évoqué, même si les dirigeants du RCSA nient toute approche napolitaine.

Courbis quitte Caen. Arrivé en cours de saison pour venir en aide à Fabien Mercadal - qui a d’ailleurs lui aussi été remercié il y a quelques jours - et tenter de sauver le Stade Malherbe de Caen de la relégation, Rolland Courbis ne fera pas de vieux os en Normandie. En effet, après la descente du SMC en Ligue 2, le consultant de RMC quitte la Normandie.

Le cousin d’Anthony Martial quitte l’OL. Alexis Martial quitte les U19 de l’Olympique Lyonnais et file en Suisse. Le Servette Genève vient en effet d’annoncer la signature du jeune milieu de terrain de 18 ans. Le cousin d’Anthony Martial s’est engagé jusqu’en 2022 avec le Servette FC.

Sergio Ramos voudrait aller en Chine ! Selon les informations de Chiringuito de Jugones, Sergio Ramos aurait demandé au patron du Real Madrid Florentino Pérez de le libérer de ses dernières années de contrat pour rejoindre un club chinois qui lui aurait soumis une offre impossible à refuser.

Malcom ne restera pas au Barça. Le quotidien catalan Sport est affirmatif : l’ancien Bordelais Malcom ne restera pas au FC Barcelone. Le média espagnol assure que l’attaquant brésilien de 22 ans souhaite avoir un rôle majeur et sera mis sur le marché cet été. Les Blaugranas souhaiteraient, dans l’idéal, récupérer leur mise estivale de l’an dernier à savoir 41 M€ mais pourraient prêter oreille aux offres de prêt. La Premier League est annoncée comme une destination probable pour l’ancien Girondin.

Moise Kean et la Juventus Turin auraient trouvé un terrain d’entente pour une prolongation de contrat, selon Tuttosport. On parle d’un nouveau bail courant jusqu’en juin 2024, assorti d’un salaire annuel net de 3 M€. L’annonce devrait bientôt être officialisée.

Le FC Barcelone aurait, selon Skysports, refusé une première offre de 20 M€ de la part de West Ham pour André Gomes. Le milieu de terrain portugais sort d’une saison aboutie, en prêt, chez les Toffees d’Everton.

L’international portugais Danilo (27 ans) souhaiterait quitter le FC Porto. Après quatre saisons passées dans le nord du Portugal, le milieu de terrain aimerait changer d’air selon Record. Si aucune offre concrète n’est encore arrivée, ce dernier dispose d’une clause libératoire fixée à 40 M€.

Il a beau avoir fait savoir qu’il sera à la reprise du FC Porto, Sérgio Conceição fait toujours les titres des gazettes du mercato. Ainsi, après la piste marseillaise, A Bola relaie une information selon laquelle le coach portugais serait dans le viseur de la Lazio Rome en cas de départ de Simone Inzaghi.

Alors qu’il est prêté deux saisons à Galatasaray, Mitroglou voyait certaines rumeurs annoncer la fin de son aventure à Istanbul dès cet été. Mais selon la presse turque, la formation stambouliote va donner une deuxième chance à son joueur. Le club va ainsi confier Mitroglou à son nouveau préparateur physique, Alberto Bartali, qui aura tout l’été pour le remettre sur pied.

Libéré de son contrat après deux saisons à Fenerbahçe, le milieu offensif français de 34 ans, Mathieu Valbuena, est arrivé aujourd’hui en Grèce. L’ancien Marseillais doit passer sa visite médicale ce matin et va s’engager dans la foulée avec l’Olympiakos.

Valérien Ismaël nouveau coach du LASK. Le deuxième du championnat de première division d’Autriche, le LASK, vient d’annoncer l’arrivée de l’ancien joueur du Werder, Valérien Ismaël en tant qu’entraîneur. La durée du contrat n’a en revanche pas été précisée.

Eibar lève l’option d’achat de Marc Cucurella. Le club basque a annoncé avoir levé l’option d’achat du latéral gauche du Barça de 20 ans, qui s’élève à 1 million d’euros selon les médias espagnols. Les Catalans ont cependant la possibilité de le racheter pour 4 millions d’euros via une clause de rachat.

El Eibar hace efectiva la opción de compra de Marc Cucurella. El futbolista ha jugado esta temporada en calidad de cedido del @FCBarcelona

Kaastrup file à Dortmund. Le Borussia Dortmund accueille, pour son équipe U19, Magnus Kaastrup (18 ans), sous forme de prêt en provenance d’Arhus.