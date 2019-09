Les infos du jour en France

À Marseille, ça chauffe avec Valentin Rongier où les négociations auraient avancé ces derniers jours. En effet, les Phocéens auraient offert 11 M€ + divers bonus au FC Nantes en échange de son milieu de terrain. Les Canaris qui en demandaient 20M€ ont refusé, mais ont fait une contre-proposition, restée sans suite pour le moment. Dans le même temps, Luiz Gustavo a informé la direction olympienne qu’il souhaitait quitter la Canebière, et met donc la pression sur l’OM pour pouvoir s’envoler vers la Turquie et le Fenerbahçe. Des négociations entre les clubs seraient également en cours. Enfin, selon nos informations, le défenseur marseillais Christopher Rocchia (21 ans), va retourner en prêt cette saison dans le club de Sochaux.

Du côté de Monaco, ça part dans tous les sens. Le club de la Principauté avait déjà connu beaucoup de mouvement tout au long de l’été, mais cela s’accélère avec la fin du mercato qui approche. Il y a eu notamment les arrivées d’Arthur Zagre en provenance du PSG, ainsi que deux nouvelles recrues ce week-end, que vous pouvez retrouver dans les officiels. Mais c’est du côté des départs que cela bouge le plus ces derniers jours. Plusieurs joueurs sont partis en prêt, dont Youssef Aït Bennasser, prêté aux Girondins de Bordeaux, ainsi que Lyle Foster et Jonathan Panzo, prêtés au Cercle Bruges KSV. Enfin, Galatasaray a officiellement annoncé avoir entamé des négociations avec l’AS Monaco concernant Radamel Falcao. Ce dernier est à Istanbul pour passer sa visite médicale.

À Paris, après le départ de Gianluigi Buffon reparti à la Juve ainsi que le transfert de Kevin Trapp à Francfort, le PSG poursuit sa révolution dans les cages. En effet, Alphonse Areola est en ce moment à Madrid pour effectuer sa visite médicale, avant d’être prêté une saison chez les Merengues. Dans le même temps, Keylor Navas arrive contre environ 15M€ pour garder les buts parisiens. Le portier costaricien devrait être lié au club de la capitale pour les 3 prochaines saisons. Enfin, toujours dans les cages, le Paris Saint-Germain serait sur le point d’engager son futur n°2 sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il s’agit de Sergio Rico, le portier du Séville FC. Marcin Bulka, laissé libre par Chelsea et recruté par le PSG, conservera son poste de 3e gardien.

Les infos du jour à l’étranger

En Angleterre, Paul Pogba pourrait bien se voir proposer une prolongation de contrat avec Manchester United, selon le Mirror. Par ailleurs, chez le voisin mancunien, le dossier de leur attaquant Leroy Sané est toujours d’actualité du côté du Bayern Munich. En effet, toujours selon le tabloïd anglais, les Bavarois conservent leur intérêt pour le joueur de 23 ans, malgré sa blessure qui lui vaut une absence de six à sept mois. Le Bayern a également dans le viseur Mario Mandžukić (33 ans) et Emre Can (25 ans), qui ne sont pas indiscutables avec la Juventus Turin.

Les officiels du week-end :

À Monaco, comme relaté précédemment, on annonce du mouvement. Tout d’abord, l’attaquant du RB Leipzig, Jean-Kévin Augustin (22 ans), pose ses bagages au Rocher pour la saison, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le milieu de terrain des Blues, Tiémoué Bakayoko (25 ans), est aussi de retour à l’AS Monaco également sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Enfin, les Monégasques ont quant à eux prêté à nouveau le milieu offensif Adama Traoré du côté du FC Metz.

À Paris, plusieurs Titis parisiens quittent le club de la capitale. Après le départ de Stanley Nsoki à Nice, c’est au tour du milieu offensif Azzedine Toufiqui (20 ans) de rejoindre le Stade Malherbe de Caen où il a signé un contrat de 3 ans. Pareil pour l’attaquant Metehan Güçlü (20 ans) qui s’engage au Stade Rennais pour 4 saisons. Du côté de l’AJ Auxerre, on accueille le jeune milieu offensif de l’OGC Nice, Eddy Sylvestre (20 ans), en prêt pour une saison. Enfin, le défenseur Yordan Osorio quitte le FC Porto et part en prêt une saison au Zénith Saint-Pétersbourg.

